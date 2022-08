El presidente Alberto Fernández confirmó que Miguel Pesce se mantendrá al frente del Banco Central. "Cuando se venza su mandato lo voy a ratificar", aseguró el jefe de Estado en una entrevista al canal TN.

Cabe recordar que el mandato de Pesce finalizaba el próximo 23 de septiembre. El titular del ente monetario había sido criticado por sectores vinculados al kirchnerismo como consecuencia de la pérdida de reservas en medio del aumento de importaciones. Asimismo, ese día deberían dejar su cargo otros integrantes del Directorio dle BCRA, sobre los cuales Fernández no brindó precisiones.

Miguel Pesce resiste en el Banco Central

Entre las personas que aún está en duda su continuidad se encuentra Sergio Woyecheszen, vicepresidente del BCRA. Sin embargo, y de acuerdo a información de la agencia NA, no parecería tener intenciones de dejar ese lugar. Otros cuatro integrantes del directorio a quienes les queda solo un mes de mandato son: Zenón Biasgosch, cercano a Roberto Lavagna y experto en temas de lavado de dinero, Claudia Berger, Betina Stein y Claudio Golonbek. Este último, cercano a Pesce, ocupa la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, el organismo del BCRA que supervisa a los bancos.

Por el contrario, el vicepresidente segundo Jorge Carrera, de larga trayectoria como funcionario de línea en el BCRA, el massista Pablo Carreras Meyer, reemplazante de Diego Bastourre, también ex funcionario de línea y Agustín D´Attellis, reemplazante de Guillermo Hang se habrían asegurado su cargo hasta el 23 de septiembre de 2025.

Por su parte, el kirchnerismo puro no está ausente en el reparto de los espacios de decisión. El santacruceño Waldo Farías, ex ministro de Economía de su provincia y ex director de la entidad, ocupa la Sindicatura y oficia de delegado de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Pesce justificó el incremento de stock de Leliq y las subas en las tasas

Crecieron los depósitos en pesos

De acuerdo con el último informe sobre bancos del BCRA, el saldo de los depósitos en pesos del sector privado se incrementó 7,2% real en junio (+12,9% nominal). Las cuentas a la vista aumentaron 10,5% real en el mes, recogiendo el efecto estacional del pago del medio aguinaldo. Asimismo, el saldo de los depósitos a plazo creció 3,9% real (+9,4% nominal), con aumentos tanto de los plazos fijos tradicionales como de aquellos denominados en UVA.

En una comparación interanual el saldo de los depósitos en pesos del sector privado acumuló un incremento de 6,4% real (+74,4% nominal), con aumentos de los depósitos a la vista como a plazo. Desde la entidad bancaria detallaron que parte de este desempeño se explicó por los aumentos de las tasas de interés pasivas mínimas dispuestas por el BCRA que acompañaron las subas de la tasa de interés de política monetaria.

"Cabe considerar que a mediados de agosto se dispuso un nuevo incremento de la tasa de interés de LELIQ a 28 días (pasando a 69,5% TNA) y de los límites mínimos de las tasas de interés sobre los plazos fijos en pesos", señalaron. "En particular, la tasa de interés sobre los plazos fijos en pesos a 30 días de hasta $10 millones de las personas humanas se elevó a 69,5% TNA, mientras que para el resto de los depósitos a plazo fijo en pesos del sector privado la tasa de interés mínima se fijó en 61% TNA", agregaron.

El gabinete económico apuesta a que la inflación de agosto sea menor a 7%, pero descuentan que será otro número alto

Subió el saldo de crédito en pesos

El documento también evidenció un aumento en el saldo de crédito en pesos al sector privado en un 1,1% real en junio (+6,4% nominal), acumulando un incremento interanual de 4,8% real (+71,8% i.a. nominal). El crecimiento interanual resultó generalizado entre los grupos de entidades bancarias, con un mayor dinamismo relativo de los préstamos prendarios y del crédito comercial (adelantos, leasing y documentos).

La Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva (LFIP) de MiPyMEs continuó impulsado este desempeño, totalizando desembolsos nominales por casi $2,5 billones hasta junio de 2022 ($808.900 millones en saldo estimado, equivalente a 13,2% del saldo de crédito en pesos), distribuidos entre aproximadamente 284.500 empresas.

