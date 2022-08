El rechazo de Manes al pedido de juicio político al Presidente lo dejó aislado de JxC

Pasado el mediodía del miércoles en el chat de 116 diputados nacionales de Juntos por el Cambio los presidentes de bloque pidieron a todos que informen quiénes querían adherir al proyecto de juicio político contra el Presidente que habían consensuado previamente. Progresivamente 115 legisladores fueron sumándose. Salvo uno. Pasaban las horas y Facundo Manes no respondía ni ese chat ni los llamados del jefe de su bancada radical, Mario Negri.

Solo terminó atendiendo a Margarita Stolbizer, su aliada y titular de otro bloque aliado a JxC. Le pidió un consejo: la creadora del GEN le recomendó firmar y le adelantó que habían convocado una conferencia de prensa para anunciarlo.

El hermano del diputado, Gastón, transmitió al bloque que quería “cuidarlo”. El propio Facundo Manes se tomó un par de horas y mandó a comunicar de manera informal que no acompañaría. Cuando el tema fue noticia, armó un comunicado oficial.

Así Manes quedó en la mira de sus socios tras oponerse a avanzar contra Alberto Fernández, quien había expresado que “(Alberto) Nisman se suicidó, espero que el fiscal Luciani no haga algo así”.

Tras las declaraciones el miércoles por la noche del Presidente en el canal TN, los presidentes de los cuatro partidos que integran JxC movieron sus fichas el jueves y discutieron, en privado, sobre el tema. Luego, derivaron el tema a las espadas parlamentarias con un consenso prácticamente unánime: aunque no estén los votos –se necesitan dos tercios para abrir el juicio político– había que presentar un proyecto contra Alberto Fernández. La “halconización” se volvió casi natural con las palabras del jefe de Estado.

“No se entiende, ni siquiera lo explicó antes, recién salió cuando se conoció”, reflexiona un diputado aliado al radical que lo apoyó durante todo 2021 ante PERFIL. Aunque reconoció que tampoco lo asombraba tanto dada “la personalidad” que tiene el legislador. “Siempre se movió por fuera de su propio bloque”, acota otro legislador del centenario partido.

“Manes va a tener que explicar por qué es el único que no firmó, averigüé si no lo sabía y me dijeron que no quiso firmar. Es de una irresponsabilidad institucional muy fuerte. Va a tener que explicar por qué no quiso firmar”, le espetó Patricia Bullrich en el canal LN+. La presidenta del PRO fue una de las que propusieron el juicio político cuando escuchó las palabras del Presidente. Es más: volvió a ver qué dijo en varias oportunidades para estar segura.

Quien también salió a criticarlo fue la diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, quien fue más dura: “Algunos tenemos el cuero duro y otros trabajan con los focus… El deber de un diputado es poner el cuerpo, poner un límite a un gobierno que no tiene límites”.

El neurocientífico no se inmutó y ayer salió a responder. Primero dobló la apuesta: hizo subir a una de las cuentas que animan su candidatura presidencial –llamada Empatía– un flyer de Raúl Alfonsín en el que se destaca que fue el único que no concurrió a apoyar Malvinas (ver foto).

Además planteó: “Tengo una mala noticia para Bullrich, voy a seguir en la coalición opositora y la voy a seguir ampliando”. Y agregó: “No podemos permitir más declaraciones mafiosas, pero esas declaraciones no ameritan un juicio político”.

No fue la primera vez que Manes se cortó solo: cuando JxC decidió abstenerse de votar el cargo de presidente de Diputados a la kirchnerista Cecilia Moreau, quiso votar afirmativamente y lo terminaron convenciendo de la abstención.

En este marco, la bronca dentro de JxC siguió. Mientras el neurocientífico daba una entrevista en TN, el chat del bloque del PRO estalló. Unos 15 legisladores no paraban de criticarlo. En vivo mientras hablaba se podía leer: “Se cree superior, dice que la gente lo eligió, como si hubiese ganado y perdió las PASO de la Provincia”. También: “Es un gran oportunista” y “nos trata como si fuésemos iguales a los K”.

Por su lado, el gobernador de Jujuy, y titular de la UCR, Gerardo Morales venía dudando al respecto pero una charla privada el miércoles con Negri terminó de convencerlo de acompañar.