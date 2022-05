El ex ministro del Interior, y actual legislador, Rogelio Frigerio dialogó en Modo Fontevecchia, por Radio Perfil (101.9) y NET TV en donde analizó la coyuntura política en un contexto de gran tensión. Sostuvo que "siempre me hizo ruido esta conjunción entre un sistema presidencialista".

¿Por qué opinás diferente a no cerrarle la puerta a Javier Milei en el partido?

Dejame aclarar que no es que yo le abro las puertas a Milei, para que entre al partido. Lo que me pareció es un absurdo plantear un comunicado, desde nuestro espacio, con la negativa de que ingrese alguien que no quiere ingresar y que dio pruebas de no querer hacerlo. Y también me pareció atemporal plantear la inclusión o no de un dirigente de cara a una elección para la cual faltan 19 meses. Creo que esto no es ni por lejos prioridad de la gente, que los dirigentes veamos ahora cómo vamos a estar parados de cara al 2023, me parece que es algo que nos aleja de la agenda del ciudadano, de lo que le quita el sueño a los argentinos y profundiza la otra grieta que se está generando, quizás aún peor que la anterior, que la grieta entre los políticos y la gente. Y justamente esa grieta se acrecienta a medida que hablemos de temas que a la gente no le importan.

Si dije que con Javier Milei se podrían generar acuerdos, y de hecho lo probamos Jorge, porque hicimos la boleta única o la cena en casa de Juan Manuel Urtubey, por lo cual se habló mucho de la cena y eso habla de lo mal que estamos, de cómo llamó la atención de que se reúnan dirigentes de la oposición que no conforman la misma coalición. Y creo que ese es el puntapié inicial para otros acuerdos, cosas concretas que le sirvan a la gente, como bajar los impuestos, bajar los gastos improductivos, o los que tienen que ver con los privilegios políticos y estudiar la situación dramática de la educación. Y esto no tiene que ver con la conformación de coaliciones, son problemas de ahora.

La relación con el radicalismo era el punto de diferencia dentro del PRO entre Rodríguez Larreta y Macri. Vos casualmente fuiste una de las personas más criticadas y justamente el radicalismo era el que quería que se marcara ese límite con Milei. Y ¿cómo es tu relación con el radicalismo? Vos ahora estás en una posición distante de ambos pareciera ser

Yo tengo un acuerdo muy profundo en Entre Ríos con el radicalismo, y de hecho es la columna vertebral allá y en muchos lugares de la Argentina porque claramente es el partido con mayor desarrollo social. Yo además fui uno de los que criticó que no conformamos una coalición y que deberíamos haberlo hecho, porque fuimos el gobierno más débil en cuanto a espacios ocupados y además perdimos fuerzas política de parte de nuestros socios, con quienes habíamos ganado esa elección por un punto y medio en 2015. Yo creo profundamente en un gobierno de coalición, y es más, yo soy partidario de ir hacia un parlamentarismo. Siempre me hizo ruido esta conjunción entre un sistema extremadamente presidencialista y un país extremadamente federal en términos de la heterogeneidad y la complejidad que tiene nuestro país.

En ese sentido, diputado, usted es economista y parece que hay uno de los temas que subyace como una discusión más profunda. Trabaja cada vez más con Carlos Melconian, parece que fuera su asesor económico para configurar un programa en el caso de que pelee un segundo tiempo, y al respecto de las distintas concepciones económicas, ¿cree que los planteos de Macri y Rodríguez Larreta van en una línea para poder evitar las diferencias sobre qué hacer económicamente sean peores?, ¿cree que puede haber algún acuerdo en común entre estas perspectivas tan disímiles?

Creo que es un buen punto el que usted plantea porque es lo que nos lleva al fondo de lo que creo que tenemos que hacer en estos momentos. En un año no electoral como el que transcurrimos, aunque lo disimulamos bastante, tendríamos que estar todos papel y lápiz viendo cómo hacemos para ponernos de acuerdo en los grandes trazos de lo que le ofrecemos a la sociedad de cara al futuro si es que nos vuelven a elegir. Tenemos que trabajarlo ahora, no cuando ganemos. Cuando a mí me preguntan con quién me identifico más siempre digo que me gustaría ver qué quieren hacer de cara al año que viene. Eso nos va a terminar de definir quiénes serán los nuevos liderazgos.

