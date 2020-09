Melconian: "El Gobierno es responsable del pésimo diagnóstico que tiene en la cabeza"

La tendencia de salida de empresas multinacionales está empezando a generar un proceso de desinversión en la economía argentina. Un tema que preocupa tanto al oficialismo como a la oposición. El ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian consideró que este fenómeno "es un tiro en el corazón al capital y al trabajo".

"Esta destrucción va a determinar el crecimiento económico del futuro. Me preocupa que lo entienda la gente. Ninguna facultad del mundo explica que regalando plata los países crecen. Este credo de capital y trabajo son mandamientos que no tienen raza o religión. La sociedad tiene que ser demandante a la política, a los gobernantes, de capital y trabajo", enfatizó el economista.

Entrevistado por Marcelo Longobardi en el programa Cada Mañana que se emite por Radio Mitre, Melconian analizó que "a este Gobierno lo mató la pandemia. No es 100% responsable, porque esto es una trayectoria y la pandemia blanqueó este quilombo argentino. Pero el Gobierno es responsable del pésimo diagnóstico que tiene en la cabeza".

"Entonces, me preocupa la destrucción de hoy porque es el no crecimiento de mañana. O tenés los pantalones largos y traés de nuevo a la inversión o tenés el c... roto de que venga alguien y te haga un ajuste como en 2003", añadió.

Advierten que la salida de empresas está empezando a generar un "preocupante proceso de desinversión"

El ex funcionario indicó la evolución delicada que hubo el país en cuanto a la salida de grandes empresas en los últimos tiempos: "En la Argentina hay una trayectoria de caída ininterrumpida, con excepción de 2017. Y al caer el flujo de inversión, que no es solo Falabella, cae el stock de capital. La decadencia es cuando ni siquiera invertís para lo que se deprecia. Y estamos ahí. 2020 va camino al récord".

A su criterio, "desde Adán y Eva, el capital y el trabajo llevan a que una economía crezca. Si estás destruyendo, si no estás reponiendo, lo que lo hace resurgir no son ni los planes, ni la emisión monetaria, ni el subsidio. No hago ideología: es el capital y el trabajo".

En esa línea, Melconian advirtió también que "de la gente que está en condiciones de trabajar, solo un cuarto está como corresponde. Tienen mil quilombos las relaciones laborales en la Argentina".

B.D.N. C. P.