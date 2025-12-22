Jaime Duran Barba: "En Venezuela hay más generales que en Estados Unidos"

"Trump juega mucho a la teoría del loco", sostuvo el asesor político ecuatoriano Jaime Duran Barba con respecto a las reiteradas amenazas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo lanzando en el último tiempo en torno a Venezuela, con el objetivo de retirar del poder al actual dictador, Nicolás Maduro. "Venezuela es un país militar", advirtió en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Jaime, ¿estás en este momento en Ecuador?

Estoy en Ecuador encerrado escribiendo mi libro, resolví evitar todo contacto con líderes políticos. Tuve un montón de temas y propuestas pendientes, pero tengo acá una casa de campo maravillosa en la que me aíslo, no hay ni internet y estoy encerrado ahí, pensando, escribiendo, con la maravilla de la internet uno puede ponerse al tanto académicamente en todo. Ingreso a ver los papers que publican como libros en Standford, en el MIT.

Y te digo, el libro de Salvatto de Argentina me ha sorprendido, es un libro espectacular, diría lectura obligatoria.

Te preguntaba lo de Ecuador por la mayor proximidad con Venezuela. ¿Qué pálpito tenés? ¿qué crees que va a pasar con Venezuela? si Trump finalmente va a avanzar militarmente de alguna forma concreta para producir el desplazamiento de Maduro si es que este no renuncia. ¿Cuál es tu propio pronóstico de lo que va a suceder?

Mi impresión es que Trump juega mucho con la teoría del loco, que se creó en la presidencia de Nixon. Y Trump hace eso. Cuando él dijo que iba a hacer un resort en Gaza, lo cual era una idiotez monumental, lo que estaba haciendo era aterrar para que negocien, él juega a eso. Esta teoría ya la ha desarrollado bastante Estados Unidos.

Me parece que Milei también juega a eso, le gusta un poco eso, que desconcierta totalmente. Es un elemento curiosísimo, como el presidente de Cora del Norte, que no sé hasta qué punto está loco o se hace el loco, pero comete algunas barbaridades que hacen que, siendo presidente de un país quebrado y pequeño, sea uno de los personajes del mundo.

Pueden ser las dos cosas, está un poco loco, se hace el loco como un mecanismo de presión. Ahora, en el caso de Gaza y de Israel, había una fuerza militar concreta que era la propia de Israel y él mandó estos súper bombarderos a destruir las reservas de uranio enriquecido que tenía Irán. Había hechos de violencia que las amenazas contribuían pero no sustituían hechos de violencia física.

¿Te imaginás que, en el caso de Venezuela, de no renunciar Maduro no le quede otra alternativa después de las amenazas hechas de pasar a algo físico?

Mi impresión es que él pasará a lo físico pero de manera muy limitada. Su metodología es la de un gran negociante de real state, es el típico individuo al que tú le quiere vender tu casa que vale 100 y él te dice 'yo le pago 5', lo cual es una tontería, pero tú que pretendías 100, como el te contrapone 5, si se la vendes a 60 crees que hiciste un gran negocio.

Algo así va a pasar en Venezuela, me parece, porque Trump amenaza mucho. Pensemos en la información con China, de tasas del 200%, después asomó abrazándose con Ji Jinping sin problema. Cuando ganó Mamdani en Nueva York, que no iban a volver a tener un preso y a los quince días estaba abrazándose con Mamdani en la Casa Blanca. Son formas de negociar típicas que fueron de Nixon y que son típicas de él.

Creo que él puede hacer algo complicado o un bombardeo local, pero sería la primera vez que Estados Unidos invada Sudamérica. Históricamente, Estados Unidos invadió Centro América y el Caribe, pero nunca se metió con Sudamérica y Venezuela está en Sudamérica, hay una diferencia importante ahí. Y Venezuela aunque tiene un dictador, el típico mandatario bananero, no es una República fácil, es un país complejo, es un país grande, económicamente poderoso.

Entonces una invasión a toda regla, no creo. Nuevas amenazas especulares sí, para lograr que, ojalá sea así, que el dictador más rústico se retire de América Latina.

¿Qué posibilidades le asignás a que eso suceda? a que realmente logre que Maduro se vaya

Yo parto siempre de números. Las fuerzas venezolanas si tu sumas las milicias, el Ejército regular y etc. Son las fuerzas más grandes de América Latina. Tienen más de 2 millones de hombres en armas. El Gobierno de Maduro es un gobierno militar.

En Venezuela hay más generales que en Estados Unidos, hay 4 mil generales en servicio activo, es un país militar y los militares traen armas, entonces la situación es mucho más compleja. Evo Morales terminó perdiendo la reelección y estaba la calle, porque no tenía una fuerzas física que le permitiera seguir con su dictadura, Maduro no es lo mismo.

El tema venezolano es tremendamente complejo, ahora, está claro que Maduro no cuenta con la mayoría de la población, pero si cuenta con una parte importante. Del socialismo del Siglo XXI, en Venezuela, Maduro, en Ecuador, Correa, menos en Bolivia con Evo, en Argentina con Cristina, todos tienen una base que es muy mayoritaria, es una base importante, tienen un 30% de la población que les sigue fanáticamente.

Jaime no queremos sacarte más tiempo de tu autoexilio intelectual allí en tu casa de campo en Ecuador. Aprovechamos a desearte el mejor comienzo de 2026, las mejores fiestas en 2025, mandarte un abrazo doble y fraterno y esperarte por Buenos Aires como siempre en enero.

Muchas gracias, estoy loco por ir allá y estoy feliz porque realmente estos libros en los que me he sumergido han ampliado mi mente de una manera increíble, estoy al fin tratando de entender qué es lo que pasa con esta crisis de la democracia representativa, desde el punto de vista de la tecnología, no desde el punto de vista de la política.