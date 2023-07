El economista Martín Rapetti se refirió al impacto del nuevo acuerdo con el FMI. "Hay una devaluación fiscal, porque antes de subir directamente el precio del dólar, se sube indirectamente a través de impuestos". Además, puntualizó al respecto de las posibilidades de robustecer las reservas del Banco Central, en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9).

¿Cuál es tu propio balance del último informe de Equilibra respecto de la negociación con el FMI y los acuerdos que se llegaron? ¿Qué tiene de positivo y negativo las últimas medidas implementadas por el Gobierno?

Sobre el acuerdo con el Fondo, en definitiva, es que hay una devaluación fiscal, porque antes de subir directamente el precio del dólar, se sube indirectamente a través de impuestos. Tiene como objetivo reducir la demanda de dólares de los importadores, encareciéndola, aunque no creo que tenga mucho éxito porque la suba es muy tenue.

Y, por otro lado, busca estimular la oferta de dólares, aumentando el precio que pueden vender los exportadores, sobre todo, de maíz.

Obviamente tiene un impacto en los precios: al encarecer el maíz, como es un alimento para los animales que luego comemos o derivados de los mismos, tendrá algún un impacto en esos precios, al igual que los insumos importados.

Nosotros estimamos que ese impacto directo será cerca de dos puntos adicionales de inflación, pero esto se conocerá después de las PASO, aunque se sentirá en el bolsillo en los próximos días.

Y tendrá un impacto fiscal de recaudación de unos 700 mil millones de pesos, que equivale a 0,4% del PBI, lo cual es un aumento de los ingresos del sector público que ayudará a bajar el déficit que se vio dañado por la sequía y la recesión que estamos empezando a cursar.

El Fondo decía que el precio del dólar estaba retrasado y que hacía falta una devaluación mínima de 15%. Seguramente el mayor porcentaje de eso lo hubiese recibido directamente el exportador y, al mismo tiempo, el importador hubiera pagado ese 15% adicional, directamente.

Ahora bien, ¿en este caso la diferencia es que, al ser a través de un impuesto, no le queda al Banco Central sino que le queda al Tesoro?

Hay dos diferencias más significativas. Si se hubiera hecho una devaluación del tipo de cambio oficial hubiera afectado a todo el comercio, no segmentado.

Y el segundo elemento es que cuando hacés una devaluación del tipo de cambio oficial o un desdoblamiento, ese precio lo veo toda la economía, no sólo impacta al que le afecta algún insumo importado o exportable.

Por este motivo, por ejemplo, el dueño de un garaje a la vuelta de tu estudio, ve eso y puede subir el valor del alquiler de su cochera, porque ve como referencia que ese precio se aceleró.

Desde el punto de vista de recursos fiscales, ¿qué cambia que haya sido una devaluación sólo para ese tipo de productos o que sea un impuesto?

Es que estás recaudando un impuesto en lugar de simplemente tener un tipo de cambio más alto. El impacto fiscal es levemente mejor para el Gobierno, porque al subir el precio se recauda sobre ese precio mayor los gravámenes a las importaciones. La principal razón de hacer una devaluación fiscal versus una simple devaluación es que el impacto sobre precios es menor y sobre las expectativas inflacionarias.

¿Por qué la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Unión Industrial Argentina (UIA) salieron a criticar las medidas del Gobierno?

Criticaron, principalmente, el adelanto de ganancias que decidió el Gobierno, ya que trae para hoy, un impuesto que se debería cobrar el año que viene. Le está aumentando la carga impositiva y eso, lógicamente, fue rechazado por las entidades empresarias.

El cepo cambiario y la tensión que genera en Juntos por el Cambio

¿Es posible la salida del cepo cambiario desde el día 1, tal como propone Patricia Bullrich, independiente de la palabra “blindaje” que puede tener una connotación del 2001?

Vale aclarar que una cosa es un gobierno que está saliendo y otra cosa es uno que entra, ya que conseguir “blindaje” no tiene nada que ver para el pago de una deuda al final de un gobierno que se está cayendo que como un reaseguro para crear un fondo que permita operar en un mercado cambiario en un gobierno que nace.

Desde el punto de vista técnico, salir del cepo el primer día tendría consecuencias desastrosas. Cuando ellos dicen que saldrían de a uno creo que es más una intención que un verdadero planteo.

No es factible porque si uno dijera que cualquier argentino o empresa tiene libre acceso al mercado de cambios (para comprar dólares para ahorro, para comprar todo tipo de importación, etc), la demanda sería tan grande que habría una explosión inflacionaria y una reducción de los salarios muy fuerte.

Sí advierto, en los mensajes de sus equipos económicos, que Patricia Bullrich tiene la idea de que salir del cepo sólo requiere voluntad. Y cree que transmite esa voluntad y que tiene coraje para hacer esas correcciones porque prevé que puede haber resistencia social por los impactos costosos que pueden tener.

El punto central ahí es que no se tiene que considerar sólo la voluntad sino la viabilidad política y social que tiene ese camino. Por más que uno quiera hacer una transformación, hay que ver si efectivamente se puede hacer y a qué costo.

Independiente de estas cuestiones sociales y políticas que mencionás, ¿desde el punto de vista técnico es posible conseguir 40 mil millones de dólares para reforzar las reservas del BCRA y, a partir de allí, salir del cepo sin que se produzca esa mega devaluación que marcás?

No, no lo veo posible. En un nuevo acuerdo con el FMI podría haber algún dinero adicional para robustecer las reservas, pero no más de 5 mil millones de dólares. O incluso alguna ayuda bilateral.

Por ejemplo, como hizo el Tesoro estadounidense con México en la crisis del tequila en 1995, ¿no?

Sí, pero convengamos que México tiene una importancia geopolítica diferente para Estados Unidos y era otro el contexto político.

Además, el sistema internacional tiene hastío con Argentina y eso me hace dudar que seamos receptores de muchos fondos de ayuda. El primer paso debería ser reconstituir reservas con nuestras propias posibilidades, pese a que esto lleve más tiempo.

Por eso, el despacito tiene una razón de ser, hay que tomarse algún tiempo para que BCRA pueda ir reconstituyendo reservas que están en un nivel muy crítico.

