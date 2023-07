Para un ex ministro, el aumento del dólar demostró que "el mercado no tiene confianza en el Gobierno"

El Gobierno dio a conocer la nueva medida que regirá en el sector agropecuario. Se trata de la incorporación del maíz al dólar agro, el cual tendrá un valor de $340. Pero apenas abrió el mercado cambiario se disparó el dólar blue casi $30. En este contexto, Canal E se contactó con Leonardo Sarquis, ex ministro de agroindustria, quien planteó que el mercado no reaccionó de la mejor manera ante esta nueva implementación.

“Ya no sabemos qué cantidad de dólares existen en el mercado argentino. El sector agropecuario lo toma como otra medida de parche”, manifestó Leonardo Sarquis sobre la nueva medida que implementó el gobierno. “Cuando vos decís que es un dólar a $340 para el maíz, se puede pensar que hay productores que seguramente vayan a liquidar parte del maíz que puedan tener de la campaña anterior por un tema de necesidad”, agregó.

En nuevo dólar maíz podría afectar el precio de la carne en las góndolas

Sobre la misma línea, Sarquis planteó que, “este dólar a $340, así como podría aparentar una medida de beneficio para algún productor que quiera liquidar, es todo lo contrario para lo que es el encarecimiento”. Y argumentó que todo lo que tiene que ver con la ganadería, tiene la base de su alimentación para su crecimiento en el maíz, por lo tanto, se va a ver encarecido y los precios se verán reflejados en la góndola.

“Todos en la agroindustria estamos esperando desde hace más de 3 años algún plan real o integral, no solamente la agroindustria sino a nivel económico”, enfatizó el ex ministro de agroindustria, que luego remarcó que si la macroeconomía no funciona bien, ningún sector que este para abajo funciona adecuadamente. “Para mí no es una buena medida, ya hemos pasado el dólar soja 1, 2, 3, ahora tenemos un dolar maíz que a su vez se liquida en 180 días”, completó.

Previsibilidad y confianza: las claves que necesita el sector agropecuario para su correcto desarrollo

Para el entrevistado, lo único que necesita el sector agroindustrial es previsibilidad y confianza, que es lo que el gobierno no da. De cara a esta situación, ejemplificó: “Imaginate si vos sos un productor, donde lo único que necesitas es que durante 4 años no te cambien las reglas de juego. Acá todas las semanas vamos tirando bombas de ensayo para ver cómo reacciona el mercado. Es muy difícil planificar y trabajar así”.

La eliminación de las retenciones duplicaría el ingreso de divisas a la Argentina

“Cuando la Argentina no tuvo derechos de exportación, se produjo el doble”, sostuvo Sarquis con respecto a las retenciones. Y señaló que cuando no hay “impuestos distorsivos” que aplacan lo que es la producción, los productores reaccionan rápidamente y producen muy bien, con lo cual, “si vos producís el doble, vendes el doble y el ingreso de divisas también es mucho mayor para la Argentina”.

A modo de cierre, el exministro de agroindustria expuso la reacción del mercado ante esta nueva medida impuesta por el gobierno: “Lo de ayer con esta medida, te demostró que el mercado no tiene confianza en el Gobierno cuando aumentó en un solo día $24 el dólar”.