Eduardo Reina: “Hay una crisis en la que no sabemos hacia dónde va el Gobierno”

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó una recesión en la Argentina del 2,5% para este 2023. En tanto, la inflación acumulada esperada por el organismo multilateral para el mismo período sería del 120%.

En este contexto, nos comunicamos con Eduardo Reina, analista político, quien habló sobre la actualidad política y económica del país.

Situación económica del país y proyecciones del FMI

“Argentina va contra la tendencia mundial, el mundo está bajando la inflación”, disparó Reina, quien luego completó: “Están intentando volver al 2% anual ajustando salarios a la suba y reduciendo los márgenes de las empresas mientras en el país es al revés”.

“Hay una crisis en la que no sabemos hacia dónde va el Gobierno”, dijo el analista. “Todos los países de latinoamérica están en franco crecimiento porque están poniendo las cuentas en orden y en el país no se puede porque no hay un plan”, complementó.

En esa misma línea, el experto dijo que no hay decisión política para ajustar el gasto público. “Todo el mundo tiene crisis política pero la economía sigue creciendo y el único país estancado es Argentina”, detalló.

Campaña política y propuestas

“Todos enuncian que van a achicar el Estado pero no dicen cómo van a hacerlo, suena muy lindo porque todos sabemos que el Estado es grande”, disparó el experto. “Hay muchas incógnitas que los políticos tienen que empezar a develar”, ahondó.

Luego, el entrevistado dijo que hay mucha ausencia en los comicios. “El agro es la forma de recuperación más rápida del país, parece que vamos a tener una muy buena cosecha el año que viene. Hay que darles certeza jurídica y decirles cómo se van a manejar las retenciones a futuro”, explicó.

Finalmente, Reina dijo que muchos candidatos tienen un paquete de leyes para el primer día de gestión. “Si no trabaja el Congreso no sirven de nada los proyectos de ley”, concluyó.