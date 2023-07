Teresa García, senadora provincial, enfatizó que desde junio del año pasado, Sergio Massa tiene la confianza de Cristina Kirchner en el manejo de la economía. "Hasta ese momento estuvimos bailando en la cornisa después de dos corridas, con periodistas que hablaban de una Asamblea Legislativa”, aseguró la dirigente del Frente de Todos en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9).

¿Creció la competitividad del oficialismo desde la elección de Sergio Massa como candidato?

Objetivamente, ha mejorado la performance del peronismo y lo ha puesto competitivo hacia octubre. Nosotros arrancamos el año electoral con el presidente Alberto Fernández en su deseo de reelección.

Luego de desestimarlo apareció la figura de una PASO, el convite a Scioli para competir con un candidato de nuestro espacio, y toda esa situación desordenó mucho, porque la no definición desordena. A partir de que se tomó la decisión de la fórmula integrada por Massa y Agustín Rossi, se ha ordenado todo el peronismo. En la provincia de Buenos Aires, salvo algunos distritos donde hay PASO, también se ordenó. Esto, objetivamente hablando, lo vuelve más competitivo.

Durante mucho tiempo escuchamos a dirigentes kirchneristas manifestando el deseo de tener a un candidato que represente la esencia del espacio y no repetir la experiencia de Alberto Fernández.

Claramente, Sergio Massa, desde el punto de vista ideológico, no representa esa esencia, pero ahora se escuchan argumentos a partir de la competitividad. ¿Cómo se hace ese tránsito?

La conformación y la construcción de la política se hace en determinados contextos. Uno puede decir o desear que ocurran determinadas situaciones, pero el contexto no lo permite. Cuando el Presidente decidió instar a una PASO, nuestro espacio tenía claro que el candidato iba a ser Wado de Pedro.

Ante el reclamo de los gobernadores y de los intendentes para evitar la PASO, hubo un acuerdo en la candidatura de Sergio Massa. Yo no creo que uno se trague sapos, hay que consolidar esta propuesta electoral en este contexto. Además, para la interpretación que hacen los gobernadores y los intendentes, es muy peligroso que vuelva a ganar la derecha en el país.

Desde junio del año pasado, Massa tiene la confianza de Cristina en el manejo de la economía, no nos olvidemos que hasta ese momento estuvimos bailando en la cornisa después de dos corridas, con periodistas que hablaban de una Asamblea Legislativa. Tuvimos una situación de mucho riesgo, Cristina le dio la confianza del manejo de la situación de crisis a Sergio Massa y no me resulta ajeno que hoy sea nuestro candidato.

Esto no quiere decir que históricamente hayamos tenido coincidencias, hubo un momento en el que fue funcionario del Gobierno Nacional, luego hemos disputado elecciones y ya hace varios años que el Frente Renovador integra el Frente de Todos y Unión por la Patria.

El ex ministro de Estrategia de Lula, Mangabeira Unger, aseguraba que existían dos partidos políticos: los del poder y los de las ideas. Estos últimos siempre eran testimoniales, nunca alcanzaban el gobierno. Mientras que los partidos del poder se adaptan a lo posible.

¿Cómo puede funcionar la cabeza de un político, incluso de Sergio Massa, que en su momento decía que quería meter preso a los dirigentes de La Cámpora y hoy se lleva tan bien con Máximo Kirchner?

Tiene que ver con la responsabilidad. El peronismo vino a la vida política de este país a hacer lo que ya hizo durante muchos años, intentar transformar la realidad. Nuestro pueblo ha pasado situaciones muy difíciles durante los cuatro años del gobierno de la derecha.

Además, esta semana avistamos con claridad las opiniones de los candidatos que hablan de blindaje, algo que me pareció un exabrupto, porque todos tenemos el recuerdo de lo que pasó en la época de Fernando de La Rúa, o los videos de ayer que hablaban de una Argentina sin Cristina. Esta es la propuesta que tiene la derecha que no es más que acelerar y profundizar el ajuste.

Nosotros planteamos una mejor distribución del ingreso, en un mundo muy convulsionado donde ha cambiado la economía. El peronismo tiene la capacidad de resolver sus candidaturas, independientemente del tránsito que se haya llevado.

Es correcta la mención a lo que Massa decía en aquel momento de La Cámpora, como también es cierto que hay otros compañeros que hoy están en otra posición. No está mal que la dirigencia política cambie de opinión porque no se puede tener un pensamiento estático cuando la realidad circundante va cambiando.

El 11 de diciembre no se va a correr un telón y van a aparecer conejitos y flores. Va a ser un momento muy difícil y se ha confiado en el ministro Massa para que pueda llevar adelante este momento. Independientemente del resultado. Se puede ganar o perder y el peronismo está acostumbrado a perder y seguir construyendo políticamente. También está acostumbrado a hacerse cargo de las situaciones más difíciles cuando le toca ganar.

Hegel decía que era la historia la que creaba a los dirigentes y no los dirigentes los que creaban a la historia. ¿Podría decirse que en el contexto del mundo de 1989 Néstor Kirchner podría haber hecho algo parecido a lo que hizo Carlos Menem y en el contexto del 2003 Carlos Menem podría haber hecho lo que hizo Néstor Kirchner?

Las condiciones de posibilidad construyen las propuestas políticas. Nosotros somos un partido de ideas que sostenemos hace muchos años, algunas van variando de forma, pero por sobre todas las cosas, somos un partido de responsabilidad. Nos hacemos cargo de la realidad. No me animo a extrapolar si Menem hubiera hecho cosas parecidas a Néstor Kirchner o a la inversa.

Sé que este momento es uno de los más difíciles en la historia económica del mundo, se puede ver lo que pasa en Estados Unidos y en nuestra región. Hacen falta hombres y mujeres que tengan la capacidad para llevar adelante este momento. Aprendí a no ponerme colorada ni a tener términos ofensivos hacia compañeros que hasta hace unos años no estaban con nosotros y ahora sí.

También es cierto que hay que hablar de otras responsabilidades en la política, como lo que sucede con los legisladores que asumen una banca, tienen que representar los intereses de la fuerza política que los llevó a ese lugar y luego cambian de opinión. Hoy tenemos parado el Congreso por esta movilidad que se generar en las actitudes de algunos dirigentes políticos.

No se trata sólo de la fórmula presidencial, en la que nosotros contamos con un hombre que estuvo permanentemente con nosotros como lo es Agustín Rossi, y un compañero que no estuvo durante un tiempo, pero que creemos que hoy tiene la capacidad de llevar adelante este desafío.

Es una situación muy difícil, todavía sigue funcionando un esquema de especulación muy grande en el país y lo vemos en estos días. Hay que poner a la persona que se pueda hacer cargo de la situación. Si el planteo hubiese implicado una PASO, nuestro candidato hubiese sido Wado de Pedro, tal como dijo Cristina. Ahí entramos en la otra parte de la discusión que es la de la responsabilidad. En una sociedad en crisis, Cristina y los gobernadores evaluaron evitar una PASO sangrante y tener una única fórmula presidencial.

Alejandro Gomel (AG): ¿Cómo se imagina la relación entre Massa y Cristina después del 10 de diciembre?

Tengo una perspectiva positiva. Nuestro espacio político está absolutamente convencido que Cristina Kirchner nos conduce hacia donde hay que ir. Seguramente no todo será color de rosas, a veces tendrán discusiones y en otros casos se acompañarán, como sucede en toda fuerza política.

También creo que el peronismo se ha tornado más adulto en los últimos años, queda demostrado con la resolución de las candidaturas. Hacia adelante tenemos una sociedad con muchas dificultades y tenemos que hacernos cargo. Cristina lo entiende, es la dirigente que más adhesión popular tiene y creo que cuando la gente ancla en el corazón a un dirigente por algo es. Me parece que la convivencia va a ser armónica y de permanente consulta, tal como es ahora.

¿Se puede comparar con la relación entre Duhalde y Kirchner tras la asunción en el 2003?

No, porque Duhalde planteó cuestiones muy de fondo respecto a las políticas públicas y en materia de derechos humanos. Lo que exigía era inaplicable y no había punto de acuerdo.

Ahí comenzó un deterioro que terminó con una exigencia en el armado de las listas de diputados nacionales que evidenciaba un interés de tener un mayor número de legisladores para poder condicionar y eso no sucede en el armado de estas listas.

