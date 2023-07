El diputado nacional por Juntos por el Cambio, Hernán Lombardi, aseveró que "Larreta pega con manos de terceros". Las comparaciones de Patricia Bullrich con Fernando de la Rúa y lo ocurrido en 2001, su preponderancia como un blanco para atacar y cómo se mostrará la fuerza política tras el 13 de agosto, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Sos la persona con más credenciales para poder desarmar esta polémica alrededor del 2001 porque estuviste al lado de Fernando de la Rúa en el momento de casi soledad absoluta en aquella noche fatídica.

Me gustaría una reflexión sobre las críticas que se le hicieron esta semana a Patricia Bullrich respecto de la utilización de la palabra "blindaje".

El blindaje regresó para meterse en la interna de JxC

Se hace una interpretación laxa de las palabras. Hay una cuestión evidente y es que Argentina tiene el Banco Central con reservas negativas, esto es una realidad. Entonces, se empieza a ver cómo empezamos a volver a una Argentina normal lo más rápido posible.

Nosotros queremos salir del cepo lo más rápido que se pueda y en ese punto comienzan a discutirse alternativas que no se pueden discutir en profundidad porque no se sabe cuál será la magnitud de la catástrofe que te dejan.

Ahí hay una utilización política un poco burda, porque se empieza a ver cómo son las propuestas reales, pero no hay que enojarse sino simplemente entender que en la Argentina de hoy hay mucha gente que no quiere profundizar ideas, sino que quiere ir para simplificar alrededor de una palabra.

Bullrich, los fallidos, las palabras y las cosas

Mientras nosotros hablamos de cómo se tergiversan las palabras de Patricia, tenés dos hechos institucionales muy graves en los últimos días porque por primera vez, este Gobierno que razonablemente había mantenido la publicación de los índices de inflación, se le da una orden al Banco Central para que no publique las expectativas de inflación antes del 13 de agosto.

Es decir, es como que tenés que romper el termómetro porque no te gusta la temperatura, y ese es el ministro Sergio Massa que, además, es precandidato a presidente. No se puede ocultar la temperatura rompiendo el termómetro.

Por otra parte, lo que nos preocupa muy seriamente es el intento de designación de 75 jueces y fiscales, muy cuestionados comenzando por la jueza Figueroa, a menos de dos semanas de la elección. Nos damos cuenta que, mientras tanto, se siguen haciendo las travesuras institucionales, por decirlo de una manera delicada, a las cuales este Gobierno se acostumbró, pero los puede agravar estos días.

Ricardo López Murphy: "Argentina no necesita ningún ajuste importante, está sobreajustada"

Al mismo tiempo, los que miramos la campaña electoral estamos muy atentos a ponerle freno a los embates del kirchnerismo.

Me gustaría, aprovechando las credenciales que vos tenés para poder comparar las diferencias con el 2001 (que pocas personas tienen), y habiendo sido testigo privilegiado en aquellos días finales.

Primero, explicar que existen afinidades temporales, entiendo que el hecho de que Bullrich, Ricardo López Murphy y vos hayan sido personas importantes en aquel gobierno crea una afinidad temporal, que a todos nos pasa, de haber compartido el colegio con personas y uno queda amigo, independientemente de que se tenga ideas o pasiones distintas. El haber compartido cierto espacio temporal sin ninguna duda crea vínculo.

En ese sentido, quería decir que Horacio Rodríguez Larreta fue muy crítico de Bullrich por el tema del blindaje y la comparación con el gobierno de Fernando de la Rúa. Ahora, él también había integrado el gobierno del ex presidente, porque era el director del PAMI. ¿Cómo era la relación de Fernando de la Rúa con ustedes en aquel momento?

Larreta le respondió a Bullrich por el "blindaje"

Larreta también participó del gobierno de Fernando de la Rúa. Luego, me parece que ahí sí hay una reflexión táctica. Hasta el momento, Larreta había dicho "de mi boca no van a salir agresiones" y ahora salió con una agresión bastante fuerte. Sobre todo, con la vinculación con la percepción que ya había hecho Juan Manuel López de esta situación con la del 2001.

Es una situación extraordinariamente diferente. Cabe recordar que en esa época no había planes sociales, hoy los hay, con una contención social totalmente diferente de la que había.

La situación económica, si bien tiene rasgos comunes, no es análoga. En ese momento, se tenía un problema de estancamiento y falta de crecimiento y recesión, pero si vos le preguntabas a alguien cuánto era la inflación seguramente se iba a equivocar.

Por lo tanto, las realidades económicas no son análogas y la situación social tampoco. Los intentos de equiparación son mal intencionados. Estoy dando datos que son bastantes obvios. Lo único que tiene que ver es una fuerte percepción de crisis.

A 18 días de las PASO: se activó la interna Grabois-Massa y Larreta juega a dos puntas en CABA

Vos decías que Larreta se ufanaba, que es un mérito que realmente hay que destacarle, de que nunca salió a criticar a los miembros de su partido, pero en estos días hubo una excepción, porque al repetir de manera sostenida el blindaje del fracaso de Fernando de la Rúa, atacando a Bullrich, cambió esa posición, al menos, de hacerlo explícito.

A tu juicio, ¿ven a Bullrich arriba en las encuestas y hay un cambio de estrategia?

Claro. No solamente está arriba en las encuestas, aunque hay que ser muy humildes. También es la percepción de la ciudadanía, lo que uno ve o camina. Hoy por la tarde voy a La Plata y uno ve en esas recorridas un apoyo hacia Patricia, que se transformó en blanco de propios y ajenos. Los ataques los recibe por parte de Larreta, pero también de Massa y Wado de Pedro.

Aquí hay una alternativa de cambio puesta en movimiento alrededor de Patricia y hay gente que quiere derribar estar alternativa de cambio. Tenemos que tomarlo con toda tranquilidad y serenidad.

Horacio Rodríguez Larreta reavivó la interna con Patricia Bullrich

Lamentamos que las leyes de la política sean así, pero tampoco podemos hacer nada contra eso. Entonces, vamos a defender la posición de Patricia. Te puede gustar o no, pero tiene autenticidad, actúa sin máscaras ni disfraces. Nunca golpea a los demás con mano ajena.

Acabás de mencionar a personas que comenzaron a criticar a Bullrich y, que no solamente era Larreta, sino también Javier Milei, que está criticando con lo mismo a Bullrich.

¿Existe una preocupación de Milei en el crecimiento de Bullrich que podría hacer reducir sus propias posibilidades electorales y por eso la sale a criticar?

Viste cómo es la Argentina, siempre el que se está destacando y está recaudando mucho apoyo popular es blanco de críticas y tratan de polarizar o discutir con ella.

Patricia Bullrich pidió el encarcelamiento de Cristian Kirchner y Kicillof salió a responderle

Seguiremos nuestro camino, que es bastante sencillo: Patricia Bullrich camina con la gente, está en una campaña extraordinariamente austera, que es la que pensamos que es acorde a lo que está viviendo la sociedad argentina. La campaña de ella es totalmente es carente de toda ostentación, no se ven grandes carteles ni extraordinarias publicidades digitales ni afiches.

Hasta en la misma producción de los spots que hacemos se nota la austeridad con la que nos manejamos, que tiene que ver con lo que le está pasando a la sociedad argentina, la cual reconoce en Patricia esa autenticidad y, a su vez, esa austeridad que, por otra parte, será la que deberá tener el próximo gobierno.

No está para hacer una fiesta, sino una campaña con los dientes apretados, en donde se expresa lo que uno piensa con toda autenticidad, pero evitando cualquier despilfarro. Esto es algo de lo que los argentinos también valoran de Patricia, además de sus ideas.

"Mentiras" y "malicia": acalorado cruce de colaboradores de Larreta y Bullrich sobre el plan económico de JxC

Dijiste que "Patricia cuando critica lo hace con sus propias manos", obviamente dejando latente de que el otro lo hace a través de las manos de terceros. Ya Larreta recibió críticas al respecto por parte de Milei, en su momento también por Facundo Manes, ahora lo decís vos.

O sea, ¿cuando Larreta dice que de su boca no sale nunca una crítica a alguien de su partido, lo manda a hacer por otros?

En este caso fue López, pero también hay otros como el diputado Waldo Wolff, que acusa de fascistas a los que pensamos diferente. Larreta pega con manos de terceros. Como jefe del espacio, si no quiere que se piense que él pega por mano ajena, tendrá que decir "muchachos, están equivocados. No hagan más esto".

De igual forma, esto de que no sale de su propia boca se terminó en estos días, cuando tuvo este duro ataque a Patricia, tergiversando la situación y las expresiones que había tenido ella en términos económicos.

Massa va en busca de los votos en el norte argentino

Alejandro Gomel (AG): Hablabas al comienzo de Massa, de su doble rol. ¿Creés que para hacer campaña tendría que renunciar al Ministerio de Economía, si se va a meter de lleno en la campaña?

Tendría que concentrarse en el Ministerio, dedicarle el 100% de su tiempo a la crisis que vive Argentina. Si además quiere ser candidato, es un problema de él, nosotros no somos censores. Pero el 100% de su tiempo debe dedicarse a su función de ministro.

Te das cuenta que la inflación se disparará el mes que viene, como el dólar se disparó. Hay una angustia enorme, particularmente en los que viven de un sueldo y los jubilados. Debería estar concentrado en eso. Si a través de eso pudiera ser candidato, es una elección política de ellos.

No puede ser un trabajo part-time. A las 23:00 horas, por ejemplo, ¿tiene que pensar en cuántos votos junta o cómo hace para frenar la inflación que es el flagelo que viven los argentinos?

"Todos menos Cristina": el spot de Patricia Bullrich que generó críticas desde La Cámpora hasta Pablo Avelluto

Fernando Meaños (FM): ¿Cómo te imaginás el día después de las PASO? Esta interna es prácticamente inédita para el sector político que representan. Se sabe que en el peronismo siempre el ganador, al día siguiente, suele empezar a lucir más simpático y a concitar más atracciones.

¿Qué cree que pasará en este caso en que, desde luego, vos dirás que la victoriosa será Bullrich, pero hay equipos técnicos y muchos funcionarios de mucho peso que se inclinaron por la otra opción?

Me imagino JxC unido, vigorizado por una discusión que aspiramos a que sea positiva y no tenga los aspectos negativos que hablábamos antes, con una fuerte vocación por la unidad, ya que ésta no solamente es patrimonio de los dirigentes, sino que es de todos los argentinos que eligieron a JxC como alternativa. En cualquier situación, estaremos firmemente unidos.

BL JL