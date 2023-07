En medio de una fuerte interna de cara a las PASO, y tras un cruce específico luego de que se instalara el debate ante una eventual implementación de un "blindaje", Horacio Rodríguez Larreta volvió a cargar contra Patricia Bullrich y su postura política.

"No se peleen, no nos peleemos con nadie. Porque la única forma de ganarle al Kirchnerismo es si estamos unidos", manifestó el jefe de Gobierno porteño al hablar con vecinos y militantes en Belgrano e insistió: "La Argentina no se arregla a las trompadas".

En este sentido, haciendo referencia a uno de los principales mensajes de la precandidata presidencial, aunque sin nombrarla directamente, Larreta enfatizó: "Hay que multiplicar el esfuerzo. Nuestro mensaje no es 'todo o nada'. Yo creo en escuchar antes que hablar. Y ese mensaje está entrando".

En concreto, el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio se refirió al spot de campaña de su competidora en la interna, quien en un video hizo hincapié en la necesidad de tener "fuerza" para implementar los cambios necesarios y remarcó: "Si no es todo, es nada".

"No creemos en el 'mátenlos', pero sí creemos en que hay que hacer las cosas bien para ganarle al kirchnerismo y que no vuelva nunca más. Y la forma de que no vuelva más es gobernando bien, como pasó en la Ciudad", expresó luego el jefe de Gobierno porteño y amplió: "Cuando dijimos 'mátenlos', volvieron y eso no sirve".

El cepo se convirtió en uno de los temas centrales en la interna Bullrich-Larreta.

De esta manera, continuó: "Hablen con la gente, sobre todo en este corredor que hay posiciones más extremas. Pero nosotros no salimos de nuestras convicciones, no vamos al extremo".

Cabe mencionar que estas críticas de Rodríguez Larreta a Bullrich tienen lugar en un contexto muy tenso y en el marco de una gran cantidad de cuestionamientos que tanto él como dirigentes de su entorno han realizado en los últimos días contra la exministra de Seguridad.

Una de las disputas más recientes entre ambos bandos fue la que se desató luego de que la precandidata presidencial afirmara que, de ganar las elecciones y convertirse en la próxima presidente, llevaría a cabo un "blindaje" a través de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para estabilizar la economía y levantar el cepo.

"Nuestro objetivo es que bajo un nuevo acuerdo con el FMI podamos blindarnos", afirmó la exministra de Seguridad, rescatando una medida que tomó el presidente De la Rúa un año antes del estallido de 2001. Según precisó la precandidata, el objetivo es "terminar con el cepo y abrirlo lo antes posible".

Ante este planteo, su contrincante en la interna opositora, Horacio Rodríguez Larreta salió a marcar la diferencia entre ambos en materia económica y criticó con dureza la propuesta de la precandidata.

"Blindaje hizo De la Rúa. No vamos a repetir eso, miremos la historia argentina, estudiemos. ¿Cómo vas a repetir un blindaje de la época de De la Rúa?", cuestionó el jefe de Gobierno porteño en diálogo con Pepe Gil Vidal en CNN Radio y remarcó: "Es un préstamo nuevo del Fondo, ¿así vamos a arrancar el gobierno?".

"Todos menos Cristina"

Por otra parte, Bullrich también fue cuestionada luego de que se hiciera viral un video de ella durante una cena partidaria junto a sus militantes políticos quienes, entre cantos y aplausos, pedían por una Argentina con "todos menos Cristina". Dicho video generó ruido no solo en el oficialismo, sino también dentro del PRO.

"Yo la quiero a Patricia de presidente para que construyamos este presente, para que construyamos una Argentina, en la que estemos todos menos Cristina", cantaban a los gritos los militantes contra la vicepresidenta Cristina Kirchner mientras la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio sonreía en el medio del grupo.

El video del polémico cántico fue difundido en redes por el dirigente juvenil del PRO Ivo Foguet Passer y rápidamente se viralizó, provocando una lluvia de críticas de varios sectores políticos y funcionarios, incluyendo al sector vinculado a su oponente en la interna.

