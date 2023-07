El precandidato presidencial por Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta expresó que, en caso de ser electo no tiene la intención de considerar un indulto para Cristina Kirchner.

Durante una entrevista en el programa conducido por Alfredo Leuco en LN+, el líder político fue claro al afirmar: "No, no la indultaría. No creo en los indultos".

El actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires compartió la postura de su compañero de fórmula, expresada en la reforma constitucional de la provincia de Jujuy. En este sentido, Rodríguez Larreta enfatizó: “Estoy de acuerdo en prohibir los indultos para casos de corrupción política como hizo Gerardo Morales”.

Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, precandidatos a presidente y gobernador respectivamente, compartieron la entrevista para abordar temas de relevancia para la provincia de Buenos Aires. Rodríguez Larreta destacó que trabajará de manera estrecha con Santilli para enfrentar el desafío de la inseguridad en la provincia.

“Con Diego trabajamos juntos hace muchos años y nos conocemos de memoria. Logramos que hoy la ciudad de Buenos Aires tenga la tasa más baja de delitos desde que hay registros y esa misma actitud es la que vamos a llevar a la provincia de Buenos Aires y a todo el país”, señaló.

Afirmó que “en el conurbano bonaerense está el lugar más caliente de la droga y ahí vamos a enviar la Gendarmería”. Para ello “vamos a reemplazar los controles fronterizos con el Ejército”, explicó y destacó que Santilli "va a trabajar del mismo modo que lo hizo en la Ciudad en el fortalecimiento de la Policía”.

Por su parte, Santilli advirtió que el problema de la inseguridad en la provincia alcanzó “niveles alarmantes".

"La sociedad ha perdido la calle, que ha sido ganada por la delincuencia, y el narco avanza en los barrios. Estamos en el peor de los mundos”.

Tras su participación en un evento conjunto en la Universidad de Buenos Aires (UBA) junto al dirigente radical Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta reafirmó su posición en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) porteña al manifestar su apoyo a Jorge Macri. Esta decisión fue una respuesta al pedido que Jorge Macri había realizado previamente, solicitando “un apoyo más enfático” en la campaña local.

“La gran la razón por la que el Pro va a seguir gobernando en la Ciudad es por el trabajo que venimos haciendo hace años, mi mejor manera de defender la continuidad, más allá de las expresiones, que lo digo acá, voy a votar a Jorge Macri, es por el trabajo que hacemos. La gente valora el trabajo que hacemos hace muchos años, esa es la mejor manera de garantizar la continuidad del Pro”, sostuvo.

BR/LT