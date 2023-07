Jorge Macri, precandidato a jefe de Gobierno porteño, se mostró entusiasta con sus propuestas de gestión para transformar la Ciudad. Al mismo tiempo, cuestionó el esquema impositivo. “Hay empresas que se han mudado a Córdoba porque acá las persiguen, les piden más requisitos que a una sociedad anónima”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo ve el clima electoral a partir de las distintas elecciones locales que fueron sucediendo? ¿Cómo cree que esto puede impactar en el clima de la elección en la Ciudad?

Primero, festejo que estemos votando. Ya lo hemos naturalizado, pero después de cuarenta años de democracia es bueno ponerlo en perspectiva. Hemos aprendido a votar, a esperar, a entender que a veces son elegidos quienes nos gustan y a veces no, y eso es parte del proceso de la historia y el crecimiento de un país.

Segundo, más allá de los resultados, la única preocupación que me dejan estas elecciones es la baja participación en algunos casos. Es una pena que haya gente que decida no votar. Puedo entender la angustia, el enojo, que a veces quieran votar un espacio político en el que no hay competencia interna y entonces eso hace que no vayan a votar.

Si bien hay PASO competitiva dentro de algunos espacios, no en todos se ha competido, eso también baja la participación. Pero también esa gente tiene que entender que cuando no voto le otorgo más poder al que sí lo hace. Hay una transferencia de poder al achicarse la cantidad de votantes. Esa tercerización de tu derecho me parece que no está buena.

Me gustaría que en las próximas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires la participación sea alta, parecida a lo que vienen siendo las elecciones PASO, entendiendo también que, por primera vez, vamos a convivir con un sistema combinado, en el que vamos a elegir las categorías nacionales con boletas de papel y, acto seguido, en la urna electrónica, las autoridades de la Ciudad.

Esta semana me pasó varias veces, caminando por la Ciudad, que venían vecinos a preguntarme: “¿dónde está tu boleta?, y bueno, no hay boleta a jefe de gobierno. Le estaban repartiendo boletas a presidente y la gente esperaba también la boleta a jefe de gobierno. Hay un volante que explica lo que quiero hacer, pero no hay una boleta.

Evidentemente, no hay sistema neutro. Estábamos viendo cómo en Santa Fe el sistema de boleta única le crea un problema al candidato ganador, porque gana por amplia diferencia en la categoría a gobernador, pero pierde luego en legisladores.

¿Creés que el hecho de que tengamos un sistema de votación distinto en la Ciudad en esta ocasión puede generar estos inconvenientes? ¿Que, por ejemplo, alguien gane a jefe de gobierno pero pierda a legisladores y eso le complique después poder gobernar?

No lo sé, pero, en cualquier caso, si es por la positiva, si la gente eligió así, porque le gusta tal persona a gobernador y tales a legisladores, eventualmente es un acto positivo de ejercicio de derecho.

Me preocupa solamente que se vote de manera cómoda, fácil y ágil en la ciudad de Buenos Aires, porque nunca ha sido un lugar donde fue difícil o complejo votar. Es habitual que veamos complicaciones en tal o cual municipio, que hay lío para abrir las mesas, que los fiscales, que las boletas que desaparecen, etc. Nunca nada de eso ha sido parte de lo que pasó en la Ciudad, mi preocupación es que la votación sea mucho más lenta.

Pero más allá de todo eso, confío mucho en la voluntad de votar de los porteños y valoro mucho la Boleta Única electrónica, es una herramienta excepcional, que da información rápida y evita fraudes y robo de boletas. Simplemente digo que hay que prepararse para un sistema que nunca antes usamos, a presidente con papel y a jefe de gobierno con Boleta Única Electrónica.

La evolución de las ciudades y el desafío de gestionarlas

Acaba de ser electo gobernador de Córdoba quien todos dicen que hizo una gran gestión como intendente en la segunda ciudad más importante de la Argentina, la ciudad de Córdoba. Incluso dicen en Córdoba que su excelente gestión no sólo lo catapultó a él, sino que permitió que Daniel Passerini haya sido hoy electo como nuevo intendente.

¿Qué creés que se hizo bien en la ciudad de Córdoba? ¿Qué puntos ves de contacto con la ciudad de Buenos Aires? ¿Creés que hay algo para aprender de esa gestión?

Siempre. En mi experiencia anterior como intendente y en estos dos años que llevo como parte del equipo de la Ciudad te puedo decir que son pocas las veces que uno “inventa la rueda”.

En general, uno ve experiencias exitosas acá o en el mundo y eso es lo que te inspira a hacer las cosas bien. Desde pequeñas cosas, como por ejemplo cuando en Vicente López pusimos luminarias de vereda, es decir, a cada torre que ilumina la calle le pusimos un bracito que ilumina la vereda, eso hizo que funcionen mejor las cámaras y mejoró mucho la percepción de seguridad.

No fue una idea que inventé yo, la vi en un municipio cercano, en San Fernando. Es una idea que traje a la Ciudad, que ya la tenía en algunas arterias, ahora lo estamos generalizando.

Ayer tuve una charla con el responsable de la agencia de tránsito de Nueva York para entender cómo ellos están viendo la evolución de la movilidad. Ellos están viendo que se va a que las ciudades se muevan cada vez más en dos ruedas, no solo bicicleta, también bicicletas eléctricas, monopatines, motos.

En Europa se han vendido, el año pasado, más bicicletas eléctricas que la suma de todos los otros vehículos de dos ruedas. Es la primera vez que esto pasa. El año pasado también, en Argentina, se vendieron más motos que autos.

Jorge Macri fue invitado al equipo del gobierno de la Ciudad por Horacio Rodríguez Larreta.

Estamos yendo a una movilidad en dos ruedas. Esto trae algunos beneficios pero también complicaciones. Menor contaminación, menos uso del espacio público de tránsito, pero los accidentes, cuando ocurren, son más graves.

Uno tiene que entender hacia dónde van las sociedades, porque las ciudades no son cemento, son organismos vivos, van cambiando, el desafío para los que queremos gobernar es entender hacia dónde están yendo.

Nosotros sacamos los colectivos del centro histórico de la Ciudad para proteger el patrimonio arquitectónico, porque las vibraciones afectan, implementamos los metrobuses. Ahora, también hay gente que vive ahí, que la movilidad se le complica, que le cuesta caminar siete cuadras hasta Paseo Colón para tomar el metrobús.

Entonces, quizás tendríamos que pensar en un mecanismo interno de pequeños colectivos eléctricos que muevan a la gente por dentro de ese sector de la ciudad. Esas son las cosas que a mí me apasionan, ir viendo qué va cambiando, qué efecto tiene cada decisión que tenemos, y mejorar.

¿Creés que la elección en la Ciudad se define por cuestiones municipales, aún teniendo en cuenta el tamaño y valor simbólico del distrito, o más bien por cuestiones de posicionamiento ideológico y político global de las coaliciones?

Ambas. En mi experiencia, por lo menos, es que la gente busca una combinación de cualidades cuando vota.

Yo soy de los que cree que la gente no se equivoca al votar. Vota tomándose su tiempo, pensando más, incluso, que lo que a veces se considera. Nos están observando, nos analizan, ven qué trayectoria tenemos, qué coherencia hemos tenido en el tiempo. Hay gente que dice “me gusta este espacio político, pero además, dentro de este espacio me gusta tal o cual persona, porque tiene mejor equipo, más experiencia, más gestión”.

Algunos empiezan por la gestión, dicen: “me gusta lo que Jorge hizo como intendente y además está en el espacio político correcto”. Son múltiples los estímulos, no hay una fórmula. Algunos votan entusiasmadísimos a favor, otros votan porque no quieren que el otro llegue. Todas esas energías juegan.

Yo me dedico a hablar de lo que tengo para hacer. Por ejemplo, que las multas de tránsito vayan directo al SAME. Hoy vimos a todos los medios hablando del incendio en Villa Crespo, donde estuvo el SAME.

Bueno, siempre está esta idea de que lo que recaudamos en multas se puede gastar en cosas superfluas. Bueno, yo propongo que todo lo recaudado en multas vaya al SAME y al sistema de emergencias, para darle una mejor respuesta a quienes están ahí cuando algo ocurre, porque muchos de los accidentes tienen que ver con la gente que no respeta normas.

Eso nos permitiría tener más médicos en moto del SAME, que lleguen rápido, un despliegue territorial como el que ya hicimos en Avenida Juan B Justo, o Libertador y General Paz, y además darle operatividad nocturna a los helicópteros del SAME. Vuelan tres veces por día, no pueden operar de noche, reforzarlos nos permitiría darles operatividad nocturna.

Estas son algunas de las cosas que me gustan, porque me gusta gestionar ciudades, me preparé para esto, y este tiempo que vengo llevando en este equipo de la ciudad me ha permitido mirar en detalle.

Obviamente no son los mismos los problemas de Nuñez que los de Villa Pueyrredón o los de Parque Chas, Soldati o Lugano, pero en cada lugar hay soluciones para dar.

La polémica por el apoyo de Larreta a Lousteau

Alejandro Gomel (AG): Con respecto a la relación que hay con las elecciones nacionales. Ayer, los candidatos a presidente estuvieron en La Rural y hubo un momento un poco incómodo para Larreta, porque lo cuestionaban por apoyar a Lousteau, que estuvo ligado a la creación de la 125.

Quedó como instaurado que usted es el candidato de Patricia Bullrich y que Larreta apoya a Lousteau. ¿Le gustaría tener un apoyo más explícito del actual jefe de gobierno?

Yo soy el único candidato del PRO. En un momento me preocupó que nos dividiéramos, existía la posibilidad de que Fernán Quirós sea también candidato por el PRO. A mi me parecía que no era bueno que tuviéramos una oferta dividida en la Ciudad.

Después, cada candidato a presidente se va manifestando como le sale, como siente. Patricia ha sido muy enfática en su apoyo hacia mí, Mauricio también, María Eugenia me está apoyando. Horacio lo hace a su modo, me gustaría que Larreta fuera más enfático a la hora de apoyarme, pero es secundario.

La gente va a elegir en función de lo que cada uno tenga para ofrecer. Yo voy a ir mañana a la muestra de la rural, voy a volver a estar el sábado, el día de la apertura. Voy a disfrutar de recorrerla, porque me parece que el campo no sólo es un motor de la economía, sino también un radicador de gente del interior. Permite que los jóvenes que estudian ciencias agrarias y tecnología vuelvan al interior para aplicar sus conocimientos, eso hace a un país más federal.

Además, quiero que la ciudad de Buenos Aires tenga un mercado concentrador de alimentos que permita unir al productor de especialidades, al pequeño productor de nicho, esos que la ciudad de Buenos Aires busca y consume, no solo desde el consumidor individual, sino también del gastronómico, que trae mucho turismo.

Hoy sabemos que el turismo se mueve por la experiencia, y la gastronomía es parte de eso. En la cocina se puede arruinar un buen producto, pero no se puede salvar un mal producto. Propongo instalar un mercado concentrador en el sur de la ciudad que nos permita unir al productor con el mercado, y eso lo voy a estar contando mañana.

AG: Usted decía que en la cocina no se puede salvar un mal producto y pensaba en la política, que a veces ocurre algo similar.

Cuando se decidió que no haya boleta en papel en la elección de la Ciudad se especulaba con que eso podía perjudicar al candidato del PRO y beneficiar al candidato radical. ¿Creés que esto es así? ¿El voto electrónico puede beneficiar a Lousteau?

Yo nunca subestimo al elector. Cuando el elector quiere votar algo lo vota, con el sistema que sea. Si alguien pensó que elegir un sistema u otro lo podía beneficiar, bueno, es la lectura de ellos, yo tengo mucha confianza en el compromiso que tiene el ciudadano.

Sí me importa que haya mucha información de acá al día de la elección para que la gente sepa que va a llegar a un cuarto oscuro y va a tener que votar con dos sistemas. Que tenga esa paciencia y se tome su tiempo.

Que las autoridades de mesa ayuden y sea una buena experiencia. Que los abuelos, como a veces pasa, puedan ir con sus nietos a votar para que sean parte de esa experiencia cívica, ni más ni menos que eso.

Sorpresas en Córdoba y en España

Fernando Meaños (FM): Martín Llaryora declaró, luego de las elecciones a intendente en Córdoba, que gobernar en Buenos Aires es fácil porque son distritos ricos y subsidiados. También dijo que son distritos que no producen nada.

¿Qué reflexión le merecen estas palabras a usted que ya fue intendente en el conurbano y aspira a ser jefe de gobierno de la Ciudad?

La ciudad de Buenos Aires es la que más aporta a la economía federal y menos recibe de coparticipación.

Yo ya manifesté mi preocupación, en su momento, cuando se evaluaba la posibilidad de una incorporación de Schiaretti a nuestro espacio, porque ellos votaron a favor de la quita de recursos del gobierno nacional a la ciudad de Buenos Aires.

Más allá de que nosotros teníamos nuestros candidatos, que habían hecho un gran esfuerzo para competir, unirse, y todo era una ensalada rara, yo decía: “¿cómo vamos a traer a alguien a nuestro espacio que apoyó que le saquen recursos a la Ciudad?”.

Ahora, los escuchamos de nuevo caer en esa lógica de discrimnacion. Quiero creer que es parte de un entusiasmo equivocado, o mal canalizado, de un búnker de festejo.

¿Por qué hay que eliminar la coparticipación?

Quien viene de ser intendente entiende que una ciudad no produce tantas cosas físicas. Produce conocimiento, valor agregado, salud, educación, y eso también es producir. Es muy anticuado pensar que lo único que se produce es lo que sale de la tierra. Es muy importante esa producción, pero también es muy importante agregarle valor.

Anteayer hice un posteo sobre hacia dónde va el mundo con la inteligencia artificial, y cómo esa herramienta permite ya diagnósticos médicos más exactos, a veces, que la propia mirada del médico. No lo reemplaza, agrega información y nos permite trabajar mejor.

La ciudad de Buenos Aires tiene universidades, institutos terciarios, que forman y capacitan gente todo el tiempo. Es el centro de salud más importante de Latinoamérica. En 204 kilómetros cuadrados, la oferta de salud pública-privada de oferta de salud que tiene la tienen pocas ciudades en el mundo. El contenido que se produce acá, la industria del conocimiento. Todo eso es producción, es todo valor agregado.

Inteligencia artificial: ¿una amenaza para el empleo humano?

FM: Es indudable que ese valor agregado existe, pero también es verdad que los porteños y los bonaerenses estamos más subsidiados para pagar algunos servicios. ¿Qué visión tiene sobre eso?

En algunas cosas. Si la ciudad de Buenos Aires recibiera una coparticipación similar a la de Córdoba, hacerse cargo de algunos servicios subsidiados, como hoy es el transporte, sería una cuenta distinta.

Creo que no se puede hablar de temas complejos de manera superficial, y mucho menos tomar una sola parte para transformarla en la historia general.

Cuando uno quiere gobernar tiene que ser muy serio y responsable. Sin ninguna duda hay cosas para corregir en Argentina con respecto a los esfuerzos en aportes y subsidios, ahora, resumir eso a pensar que la Ciudad no produce, es no conocerla.

Además, en la Ciudad se producen muebles, alimentos, piezas de auto, indumentaria, cosas tangibles, además del valor agregado intangible que se exporta al mundo.

Hay que comprender hacia dónde van las sociedades y cómo son los países a los que les va bien. Los países a los que les va bien son los que agregan valor, y la ciudad de Buenos Aires agrega valor.

El desarrollo y las transformaciones en la producción

El Conurbano fue clave para el desarrollo de la Argentina, porque toda la industria de sustitución de importaciones de mitad del siglo pasado se desarrolló allí. Los últimos 50 años hubo un proceso de desindustrialización que convirtió a municipios que eran absolutamente industriales en sólo de servicios y cúmulos de pobreza.

Con tu experiencia en la Provincia, ¿creés que una política económica de Juntos por el Cambio debería hacer correcciones sobre la experiencia de 2015?

De hecho, no tuvieron una política industrialista, se cerraron 25 mil PyMEs durante el gobierno de Macri. Quizás el reclamo de Llaryora exprese también un grito de que la concentración de los recursos dificulta que los referentes del interior puedan ser candidatos a presidente…

Bueno, Menem y Kirchner sí lo lograron.

Sí. Casualmente, en el caso de Menem, antes de que se produjera la reforma constitucional de mediados de la década del ‘90, que hizo que el jefe de gobierno de la ciudad tuviera mayor protagonismo.

También está el tema de la concentración de los medios. Hoy tenemos siete canales de noticias y están todos en Buenos Aires. Pero más allá de esto, sería importante que el AMBA se desarrollase como lo hizo hace 50 años, y deje de ser un lugar que requiere subsidios para pasar a ser un lugar que produzca todavía meayor riqueza, ¿no es así?

Sin dudas. Pero también hay que comprender ahí cuáles son las nuevas riquezas. Hay procesos tradicionales que siguen generando ventajas comparativas y competitivas.

Esta es una discusión mundial. El sistema productivo ha cambiado en el mundo. El concepto hasta de retiro a cierta edad responde a un momento en donde lo industrial, y por lo tanto, la fuerza física era relevante. Hoy hay gente que puede no tener tanta fuerza física, peinar canas, pero tener una capacidad altísima para seguir generando valor.

El mundo ha cambiado, y vamos hacia un mundo todavía más diferente. Si no entendemos hacia dónde va el mundo, en qué procesos se generan riquezas, nos quedamos anclados a veces a percepciones románticas, sentimentales, de lo que nos gustaría que sea, pero eso no genera riqueza.

Yo llegué a Vicente López cuando San Martín era la capital provincial de la industria PyME, pujante. Hoy, San Martín está mal económicamente, con un avance del narcotráfico muy grave, con niveles de pobreza muy graves y Vicente López tiene bases productivas muy altas, nuevas y distintas.

No tenemos energía renovable, no tenemos soja, tenemos capital humano, que puede agregar valor a un producto físico, tangible, o a un servicio. El mundo está yendo para ahí.

Si comprendemos eso, podemos encontrar el lugar de la Argentina en el mundo. Si nos quedamos atados a lo que funcionó antes pero ya no, tenemos un problema.

Dicho esto, yo creo mucho en el emprendedurismo argentino que produce bienes y servicios, ambas cosas, y creo en las grandes, medianas y pequeñas empresas, y en esa red maravillosa emprendedora. Por eso me preocupa que la Ciudad no tenga la autonomía suficiente para tener su IGJ propia.

Hay empresas que se han mudado a Córdoba porque acá las persiguen, les piden más requisitos que a una sociedad anónima. Eso afecta a la base productiva de la ciudad de Buenos Aires.

Es para un debate muy largo, es apasionante, el mundo está cambiando a velocidades nunca antes vistas. Uno tiene que entender cuáles son sus ventajas comparativas y cómo hacerlas brillar, la Ciudad produce y mucho.

Yo sigo emprendiendo, sé lo que se siente cuando te ahogan y agobian con normas e impuestos entiendo lo que es ese grito, pero ese grito no tiene que ser contra la ciudad de Buenos Aires.

