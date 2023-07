“Jorge Macri y Lousteau pelean por cargos, tratan de mantenerse en el poder y tienen problemas internos”

Ramiro Marra aparece en su oficina del microcentro porteño agitado pero cambia de ritmo cuando se sienta en un sillón y empieza a hablar del presente de La Libertad Avanza, la fuerza que lleva a Javier Milei como presidente y que lo tiene a él como protagonista de las elecciones primarias a jefe de Gobierno.

Ante PERFIL, habla de sus ideas para gestionar el distrito en manos del PRO y no tiene problemas en opinar de otros temas escabrosos para el espacio, como las denuncias sobre compra y venta de candidaturas. Y desmiente que la pornografía deba reemplazar a la educación sexual integral.

—¿Cómo encaró La Libertad Avanza el tramo final de la campaña hacia las PASO?

—Muy entusiasmados con la campaña a nivel nacional y con la de Ciudad de Buenos Aires. Seguimos viendo el apoyo que construimos a lo largo de 2021, con toda la mística que generamos a raíz de hacer un espacio político distinto. Lo vemos en las calles, en las redes, en los medios de comunicación. Y la gente habla de La Libertad Avanza.

—Que la elección en el distrito porteño sea concurrente y que usted no comparta boleta con Javier Milei ¿en qué complica su postulación?

—Hay algo importante: tenemos que explicar por qué la elección es concurrente. En este sentido, el gobierno de Rodríguez Larreta trató de ser funcional a su propia interna partidaria, favoreciendo a uno de los candidatos sin importar las reglas institucionales que se necesitan en un acto tan importante. Hicieron trampa. Después, si eso nos damnifica en terminos estratégicos, es una tontería.

—¿Qué debería cambiar entonces para la próxima elección?

—Hay que volver a lo de antes, que las elecciones no sean conjuntas, que no sean una herramienta que beneficie a quien decide cuándo se vota. Ya presenté un proyecto en la Legislatura, el Ejecutivo no puede decidir cuándo se realizan los comicios porque caso contrario hacen este tipo de trampas.

—Usted mencionó ideas, propuestas. ¿Qué lo diferencia a usted del resto de precandidatos como Jorge Macri, Martín Lousteau o Leandro Santoro?

—Jorge Macri y Martín Lousteau pelean por los cargos, tratan de mantenerse en el poder y tienen problemas internos. Claramente, no tienen ideas. Las propuestas que presentan son una tomada de pelo, es más: las podrían implementar ahora, que son gobierno. Nosotros, en cambio, planteamos un país y una ciudad diferentes, donde baje la presión del papá Estado. Hay que terminar con estos impuestos, estructura política y regulaciones. Hay que ir a las cuestiones básicas: hay que aumentar la seguridad que tanto perdimos. Y recuperar el control de la calle porque vemos todos los días lo que pasa con los piqueteros.

—Si es electo jefe de Gobierno, ¿piensa mantener alguna política de la actual gestión?

—No. Algo que lanzamos es el presupuesto en base cero, que significa empezar todo de vuelta. En este sentido, hay que pensar en las prioridades de los porteños y dejar de lado todo lo que fue utilizado para una campaña presidencial. Hace mucho tiempo que no tenemos jefe de Gobierno porque tenemos un candidato a presidente. Por eso, queremos reducir el gasto político innecesario, la Ciudad no puede ser un trampolín para llegar a presidente.

—¿Le gustaría asistir a un debate de prepostulantes?

—Me animo, lo disfruto y estoy abierto. En el debate va a quedar claro que todos los que se postulan no tienen propuestas, quieren seguir haciendo lo mismo. Y creo que los que se niegan son Lousteau y Santoro porque los desafío y no quieren debatir conmigo. Hubiese estado bueno haber hecho un debate previo a las PASO.

—¿Qué impacto tuvieron las denuncias, en el espacio y en lo personal, sobre la supuesta compra y venta de candidaturas?

—Al revés: salimos fortalecidos. El establishment generó ruido porque hay un espacio político distinto. Las acusaciones son falsas y la Justicia ya tiene en manos todo. No hay pruebas y se está demostrando que todo fue una mentira, una gran operación. En el pasado, ya lo vivimos con los casos de Enrique Olivera y Francisco de Narváez. Una historia repetida, la casta política quiere ensuciar a aquellos que quieren hacer algo distinto.

—Generó polémica su declaración en contra de la educación sexual integral y a favor de la pornografía. ¿Se arrepiente?

—Ya hice la desmentida, no dije eso y titularon algo que no planteé. Creo que la educación sexual es importante y tiene que ser parte de las políticas. Pero no podemos utilizar la ESI para adoctrinar niños, eso está mal. Hoy hay adoctrinamiento y creo que hay que tener una visión amplia de la educación e implementar un plan alimentario para los chicos.