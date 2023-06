La insólita recomendación de Marra al criticar a la ESI: "Miren pornografía"

El precandidato a jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, apuntó contra la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) y dejó una insólita recomendación para los jóvenes: "Miren pornografía". Luego, se arrepintió, aunque siguió criticando la ESI.

"No estoy en contra de la educación sexual. Yo fomento la pornografía. A los chicos les digo 'chicos miren pornografía'. Si un chico tiene una computadora, tiene un teléfono, se informa, es como yo aprendí educación sexual. No estoy en contra de la educación sexual", sentenció Marra en una entrevista con Radio con Vos.

Luego, el periodista le reclamó que estaba en contra de la ESI: "Sacale la palabra integral, ¿por qué le decís ESI? Utilizan la herramienta de una ley para adoctrinar ideológicamente a los chicos".

"La ESI por supuesto que adoctrina. Va a las escuelas y empiezan a plantear temas que los chicos no tienen que plantearse. Por qué tienen que hacer una ley de educación sexual si yo tuve educación sexual y me enseñaban todas estupideces", expresó Marra.

En esa línea, siguió: "A mi me enseñaron mis padres, mis hermanos, chicos más grandes, y me enseñaron en el colegio, es algo básico, no tiene que haber una ley".

Sin embargo, luego, en Twitter, dijo que "fue un error" sus dichos tras recibir varias críticas en las redes sociales: "Esto es lo que pienso: la educación sexual DEBE EXISTIR en la infancia con el objetivo principal de detectar abusos intrafamiliares. Deben capacitarse a las maestras en enseñarles a los chicos qué está bien y qué está mal. Deben ser capaces de buscar y detectar pautas de alarma".

Marra se arrepintió en Twitter, pero siguió criticando la ESI.

De todas maneras, insistió con críticas a la ESI: "Utiliza este argumento moral para meterles adoctrinamiento en ideología de género a los chicos por la puerta de atrás".

"Los docentes DEBEN ser capaces de detectar pautas y de enseñar a los chicos que NADIE puede tocarlos. Los docentes NO DEBEN travestir niños en clase, los docentes NO DEBEN decirles a los niños que existen 358 géneros (porque no existen), los docentes NO DEBEN BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA inducir jamás cambios de género en niños que luego llevan a aberraciones como la castración, como vemos a diario en distintas partes del mundo. Educación sexual, sí, para cuidar a los chicos, no para adoctrinarlos", completó.

Más conflicto liberal: Maslatón apuntó a Milei por el sorteo de su sueldo

Se acerca el cierre de los precandidatos y listas y el liberalismo vive momentos de cruces e incertidumbre. Crecen las críticas a Javier Milei, como ya lo viene haciendo Carlos Maslatón que cuestionó sorteo del sueldo como diputado del precandidato presidencial.

"​Milei, ya no tiene sentido que "dones" tu sueldo del estado. No te funciona más como demagogia si te la afanás por otro lado exigiendo a tus legisladores que te cedan las rentas de los contratos de ñoquis que van nombrando en los organismos públicos. Este sorteo es una farsa", expresó Maslatón en Twitter luego de que en la misma red social el líder de La Libertad Avanza publicara el sorteo de su dieta.

Milei volvió a sortear su sueldo como diputado.

"Palabra cumplida. Viva la libertad carajo", expresó Milei y compartió una foto de la transferencia a Gabriel Escalada, ganador del sorteo, por 702.530,34 pesos.

Luego, Maslatón insistió: "Sí, no va más lo de Milei. Si "sortea" su sueldo y se afana 100 veces más por otro lado, la donación mensual que se manda es solo para encubrir las acciones de la turbia organización que ha montado para beneficio personal y de su hermana".

ED