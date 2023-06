Carlos Maslatón, analista financiero, sostuvo que los resultados de los candidatos de Javier Milei en el interior son un anticipo de lo que pasará a nivel nacional. “Uno puede escrachar a la gente y denunciar, pero tampoco pasarse de vivo”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué nos dice el resultado de Ricardo Bussi en Tucumán? ¿Dice algo que trasciende a la provincia y que indica algo a nivel nacional?

Hay dos teorías al respecto. Están las que dicen que no tiene nada que ver, que todas las rondas provinciales ahora son irrelevantes respecto de un comportamiento nacional; y están los que dicen que se relaciona directamente, como que son una señal anticipatoria de lo que va a pasar. Y en el medio tenés un montón de posiciones.

Yo me inclino más hacia la segunda, que las bandas provinciales son un anticipo de un comportamiento nacional.

Bussi salió tercero en Tucumán y defendió a Milei: "No se le puede achacar responsabilidad"

Y, la verdad, que lo que está pasando con La Libertad Avanza de Javier Milei, es que ya van como 10 elecciones, donde él selecciona candidatos, los presenta, da conferencias, hace actos, recorre las calles de las provincias y los resultados de las urnas son ínfimos, entre 7%-8%, y menos de 4% en este caso.

Lo mejor fue Martín Menem en La Rioja con 15%, lo cual es muy poco para un Menem en La Rioja. Quiero que decir que, si esta teoría mía es válida, habría algún problema con Javier Milei para la candidatura presidencial, no estaría terciando, no sería un tercio del electorado, sino la mitad de eso o inclusive menos.

Esto con el efecto que da una decadencia electoral, que es "bueno , voy probando, voy como perdiendo el campeonato", y en eso la gente tiende a jugar a lo que ve seguro como ganador o a lo que puede votar para compensar los votos, que tiene un sector que no le gusta.

Fracaso de Milei en el interior: 3.19% de los votos en Tucumán

Esto, para mí, es lo que está pasando, no son auspiciosos los números. Creo que esto es producto de muchísimos errores en el armado político, en la selección de los candidatos, en privilegiar candidatos artificialmente contratados en lugar de basarse en la militancia de base, que era muy importante hace dos años la que seguía a Milei y que ha sido prácticamente radiada.

Estos errores políticos, sumados a hechos de campaña desafortunados o que no van para la República Argentina, como un Bussi haciendo tiro al blanco con armas de fuego o las declaraciones más estrafalarias que ha tenido Milei durante el último año, quizá todo esto esté finalmente repercutiendo en malos resultados provinciales, anticipadores de algo nacional.

Quizá después se pueda corregir, o sea, no va a sacar 4% en las PASO, quizá saca 10%-12% pero no 30%, y eso es un problema para un proyecto político liberal que pintaba con mucha más fuerza hace unos meses.

Ricardo Bussi, candidato a gobernador de Tucumán de Javier Milei, rechaza una de sus propuestas clave

En este programa fuimos entrevistando a distintos referentes económicos nuevos de La Libertad Avanza. Entrevistamos a Darío Epstein, Diana Mondino y Emilio Ocampo, y lo que percibimos es que llevan el discurso de Milei hacia el centro.

¿Esto puede tener consecuencias electorales de perder el ímpetu originalmente contestatario de Milei? ¿Están presionando sobre Milei los sectores económicos más importantes de la Argentina diciéndole que debe dar un discurso que no sea alocado porque las consecuencias producirían una disrupción económica que sería mala para todos?

No creo en la segunda, creo un poquito en la primera, pero hay algo adicional. Especialmente Diana Mondino, Darío Epstein, no tanto Ocampo, pero sí Carlos Rodríguez y Roque Fernández, saben perfectamente, por la formación que tienen, que lo que dijo Milei sobre dolarización, más allá de que esté bien o mal, que guste o no, no se puede hacer. En los términos que fue plateado es irrealizable.

El fenómeno Milei y el límite del núcleo duro: ¿Llegó a un techo?

Dolarización quiere decir suprimir tu propia moneda, darla de baja, con lo cual incluye la moneda física y los depósitos bancarios. Eso tenés que cambiarlo, el Estado tiene que decir “todo esto que yo fabriqué con los depósitos no existe más” y te tiene que dar dólares.

¿Por qué creés que suma sectores económicos que, en realidad, contradicen su teoría? ¿A qué atribuís que él, planteando la dolarización como uno de los temas fundamentales, tiene asesores que relativizan sus dichos?

La pregunta es si eso fue convenido o no, si cuando los nombró arregló algo de eso. Y yo, conociendo el ambiente, te diría que no. Esto es algo que sale espontáneo.

La situación es totalmente caótica y desorganizada. Creo que los periodistas preguntándole a Mondino, Fernández o Rodríguez como ven esto, ellos dan su opinión, y de hecho no dan la misma opinión todos, patean para adelante el tema, pero los argumentos son totalmente distintos.

José Luis Espert: "Dolarizar es romperle la cabeza a la gente"

Fijate que Carlos Rodríguez habló de lo que yo siempre digo, la dolarización se puede hacer previa a la licuación de la moneda argentina, o sea que dice previa hiperinflación. Lo que tenemos que preguntarnos es si va a haber hiperinflación en la Argentina o no, y yo te digo que no, que no se va a dar lo de 1989, ni lo del 2001, que son prerrequisitos para dolarizar. Con lo cual, esto queda mal.

La dolarización, tal cual fue planteada, queda mal y no se va a poder hacer. Puede ser que a partir de esto la gente diga que Milei tiró cualquier cosa, porque quienes están a su alrededor hablan de verlo más adelante cuando originalmente era un plan para inicio de gobierno. No se va a poder hacer nunca.

¿Eso no puede ser un anticipo de lo que pueda suceder con los legisladores de Milei? ¿Que una vez que sean electos terminen siendo automotivados por las ideas de Milei y más cercanos a Juntos por el Cambio?

Puede ocurrir que haya pases, especialmente si saca 15% y no 30%. En octubre serán los números definitivos, porque en agosto es un simulacro electoral. Las cámaras quedarán fijas con la votación de octubre.

Javier Timerman: “Si Milei entra al ballotage, entramos en una dinámica muy complicada”

Pero si originalmente se pensaba que iba a tener 40 diputados, ahora va a tener entre 15 y 20, y cuando no hay conducción la gente se bandea, especialmente si el elemento humano que elegís para representarte en las cámaras son personas que no vienen de una militancia en el sector y son agregados, producto de acuerdos circunstanciales y económicos en las provincias, que es la manera en que están rifando las listas, las están subastando económicamente.

Javier Milei está subastando sus cargos. Uno puede comprar un cargo pero mirá lo que está pasando, las listas no están definidas, y entre hoy y el 24 es probable que los cargos coticen a menos y uno diga "yo pago por el primero, pero el segundo o tercero no sé si entra".

Ese es el problema de equivocarse electoralmente, si vos tenés como objetivo hacer un negocio económico con las candidaturas. Esto lo comenté varias veces y lo ratifico, las listas se hacen de esa manera.

José Urtubey duro contra Javier Milei: "No creo en la dolarización que plantea"

Además tiene otro problema Milei, y es que no tiene candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, lo cual, salvo que inventen uno en las próximas horas, va a estar en dificultad, porque todos los cargos provinciales, legislativos y municipales vienen pegados a la boleta del gobernador.

Con lo cual, lo poco que hay armado en los distintos municipios queda separado de la boleta presidencial. Hay un problema grave acá, Milei puede estar al borde de un crash, que es una caída violenta de los mercados, que se caiga algo que se veía estable producto de lo que lo rodea.

Fernando Meaños (FM): Así como fue alejándose un poco, por el peso de la realidad, de la idea de dolarizar, también puede alejarse de la idea de pelearse con la casta, es decir, puede empezar a tejer alianzas con los sectores más tradicionales, tanto del lado de Juntos como del Frente de Todos. ¿Es posible eso?

Te lo corrijo, los acuerdos provinciales que arma son con resacas de la casta. Son los que dicen “¿Hay un lugar con Milei? Acá estoy yo”. La técnica de armado fue con elementos de la mal llamada casta.

El armado de Milei: alianzas, apoderados y gastos

FM: ¿Puede ocurrir lo mismo en el conurbano?

Está ocurriendo. Los reportes que yo tengo de armado en diferentes municipios son de esa naturaleza. Con lo cual, tenés la dificultad de que en un municipio la gente se conoce más.

Ayer me encontré con una chica de Florencio Varela, que conoce a los que mete Milei y que pasaron por todos los sectores. Con lo cual, queda desarmada la teoría de que viene con algo nuevo a limpiar la política.

A los que hablan mucho de moral los terminás enganchando en cosas que son completamente reñidas con la moral que dicen defender.

Milei viajó a Entre Ríos para lanzar la candidatura a gobernador de Sebastián Etchevehere

FM: En cuanto a la casta, siempre se dice que Milei tiene moderación con Sergio Massa, ¿coincidís con eso?

Es porque Massa lo ayudó fuertemente en la campaña de 2021. El candidato a gobernador en la Provincia que circuló hace algunas semanas, que ahora parece que no está confirmado, que es Britos, el intendente de Chivilcoy, viene del massismo. Ramiro Marra, que será candidato a intendente por la Ciudad viene del massismo y el lavagnismo.

El insulto "massista" no existe en el vocabulario de Milei, algo se tiene que cuidar. Uno puede escrachar a la gente y denunciar, pero tampoco pasarse de vivo. En este caso, te diría que sí lo hace sería una incoherencia importante.

El juego de la renuncia de Massa: festival de enanos, el imposible equilibrio y el día después

¿Qué se siente ver que, hace dos años, el nivel de conocimiento que tenías estaba circunscripto a un círculo específico y que hoy te consulten todos los medios?

No me sorprende ni me cambia nada. Es una muy buena pregunta para quienes surgen en algo, si me cambió la vida. Pero no es mi caso, porque si bien mi nivel de conocimiento hace unos años era menor, en los últimos 40 años siempre tuve expresiones públicas en la prensa, es simplemente una modificación en las magnitudes, pero psicológicamente no me cambia.

Soy la misma persona de siempre, y hago todo lo posible para atender a todos los medios, si no hablo es por una limitación de tiempo, porque así como me llamas vos tengo 20 pedidos, pero en lo personal estoy al servicio de todos para quienes necesiten.

MVB JL