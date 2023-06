Darío Epstein, flamante asesor financiero de Javier Milei, sostuvo que para lograr la dolarización serían necesarios 35 mil millones dólares. Además, defendió la idea del precandidato a presidente libertario. “La sociedad argentina, en su cabeza, está dolarizada”, destacó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Usted se mostró a favor de la dolarización de Milei, pero con algunas adecuaciones. ¿Cómo ve de realizables las ideas de Milei, desde el punto de vista literal, y cuánto es metafórico?

Lo que hablo con Javier, cuando nos sentamos a analizar el tema social, es que una dolarización necesita dólares, y el cálculo que hicimos, teniendo en cuenta la base monetaria y los pasivos remunerados del Banco Central, es que para dolarizar harían falta 35 mil millones de dólares. Eso es posible, pero si no los tenemos habrá que buscarlos o esperar a tenerlos.

Surge alguna confusión de algunos candidatos a no sé qué puestos políticos, que hablan de si dolarizan el dólar se va a tres mil, cinco mil o siete mil. Si su pregunta pasa por ahí, creo que esa es al respuesta.

Escuchaba a Miguel Ángel Broda planteando que la dolarización sería inviable, y que primero habría que conseguir los dólares y qué había que hacer para eso.

Que usted se acerque a Milei, ¿no es una forma de transmitir serenidad a los mercados frente a la posibilidad de que pueda ser el candidato más votado en las PASO y sus ideas sean irrealizables?

Si me permite, la dolarización es una pequeña parte de un programa que te permite poner un corset o cepo a la emisión monetaria.

La clave de un programa económico en la Argentina, lamentablemente no importa quien gane, es bajar el gasto público, o sea, cualquier propuesta económica que sea sin reducción del gasto público, es una mentira.

Lo que me entusiasma, y creo que coincido es que vemos una convicción enorme de candidatos que proponen bajar mínimo 5% el gasto público.

Recordemos que en Argentina, históricamente, el gasto público osciló entre los el 5% y el 30% del PBI. Desde que vino el gobierno K, el gasto público fue ascendiendo hasta casi un 40% del PBI.

Argentina no puede pagarlo ni financiarlo, porque nadie nos presta, solo podemos emitir moneda, y emiten una moneda que ya está tan gastada, que la gente no la quiere, por lo que no hay demanda de peso, y eso es inflación pura.

Entonces, no importa quién gane, porque Milei, aunque no gane, está en una base cultural fenomenal. El principio de todo es entender que hay que tener un equilibrio fiscal, no se puede seguir luchando contra la ley de gravedad, como hacen muchos de centro izquierda en Argentina, no se puede vivir de sueños.

Si me entran $100 puedo gastar eso, si me entran $100 y gasto $120 me voy comiendo las reservas y los stocks, y a lo largo es una crisis, y los sectores más pobres pagan esa crisis. Todo se focaliza en la dolarización cuando deberían focalizarse en la reducción del gasto.

Ves candidatos que te hablan de reducción de impuestos el día uno. Si uno entiende que la pelea argentina es el frente fiscal, ahí empezamos a estar todos de acuerdo. Uno no es loco, hay cierta coincidencia con candidatos que ven lo mismo.

Quiero compartir el audio de Broda y ver si mi teoría sobre que personas como usted vienen a poner sensatez a las ideas del candidato Milei.

Broda dice que “hoy parte del empresariado externo e interno está muy temeroso con la propuesta de Javier Milei. Claramente, después de hacernos normales podemos tener un seminario de discusiones sobre qué región monetario es el mejor. Yo creo que Argentina tiene un régimen bimonetario que va a mantenerse, podemos copiar lo de Perú y de Uruguay, pero claramente no es ni la prioridad ni la oportunidad para dolarizar”.

Ha sido la base de la idea fuerza con la que se ha transmitido la campaña.

Volvemos a la dolarización, que yo le comenté que era un pedacito de la estrategia. Porque por ejemplo, la flexibilización laboral o la reforma de la ley laboral, me parece mucho más importante y no la estamos tocando en ningún programa.

En un mundo que viene creciendo muy fuerte la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, pero nosotros seguimos con leyes que no favorecen la creación del empleo ni la competencia del mundo que viene. Hay temas tan interesantes para hablar.

Entiendo lo que dice, y le tengo mucho respeto porque me parece un tipo inteligentísimo y con mucha experiencia, y también entiendo que cuando se habla de dolarización y se lo pone en ese nivel de prioridad, aunque si fuera un país normal, no sería un tópico tan importante.

Luego de haber violado tantas veces el Banco Central y tenido tantas crisis, y que después de 70 años no podamos parar la inflación y que el BCRA no deje de imprimir billetes, pasa a ser un tema importante en la Argentina.

De hecho, si usted mira, cuando compra un departamento utiliza dólares, cuando va a comprar un auto el precio se lo dan en dólares, cuando va a hacer determinadas transacciones, incluso alquileres, le dan el precio en dólares.

La sociedad argentina, más allá de lo transaccional, en su cabeza está dolarizada, la sociedad ahorra en dólares. Entonces, cuando uno habla de dolarización, hay una parte del trabajo que está absolutamente hecha.

Y cuando hablan con Carlos Rodríguez, por ejemplo, él dice que los dólares están y que hay que buscar los mecanismos para que se vuelquen al mercado, pero existen.

O sea que cuando uno habla de dolarizar, no es una fantasía, y hablar de 35 mil millones de dólares en un país como el nuestro, que tiene un déficit fiscal aprobado por el presupuesto de 30 mil millones de dólares, no me parece que fuera una utopía o algo tan lejano. Siempre dando vuelta en dolarización que no es el eje de mi análisis.

