¿Se le cortó la racha a Juntos por el Cambio después del triunfo en Santa Fe? Esa es una de las preguntas que se estaban haciendo anoche en Córdoba en el búnker de Juntos por el Cambio, con Rodrigo de Loredo como candidato a intendente derrotado en la ciudad de Córdoba, según informó el periodista Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Hubo una foto de unidad para acompañar una derrota, pero de unidad al fin. Estuvieron, entre otros, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau, Gerardo Morales, Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo. Podría decirse que estaba casi toda la carne en el asador. Ahora viene la pregunta: ¿fueron todos a mostrarse juntos ante la derrota o no se lo esperaban?

Realmente no se lo esperaban. Los cálculos que tenía Rodrigo de Loredo eran otros y las perspectivas que tenían estaban más vinculadas al viento de cola que estimaban que vendría luego del resultado de las PASO del fin de semana anterior en Santa Fe.

Otro espejo más, o una lupa agrandada

En esa ocasión, Maximiliano Pullaro le ganó aplastantemente a Carolina Losada y el resultado de las primarias dejó a Juntos por el Cambio en primer lugar, viviendo esas PASO como si hubieran sido las generales del 10 de septiembre.

Lo cierto es que falta todavía un largo camino para que se termine de plasmar la tendencia que quedó en las urnas de Santa Fe. Para algunos, ese fue el contexto del entusiasmo que implicó que buena parte de la dirigencia de Juntos por el Cambio estuviera acompañando a Rodrigo de Loredo ayer.

De Loredo tenía números que indicaron todo lo contrario a lo que le habían dado los sondeos y eso lo llevó a anticipar el reconocimiento de la derrota. Lo hizo a las 21:15, cuando todavía no se había publicado ningún número oficial.

Diego Caniglia: "Martín Llaryora dio el discurso que no pudo dar cuando ganó la gobernación"

“Ha participado muy poca gente, eso interpela muchas cosas, cada uno sacará sus cuentas”, decía el candidato de la coalición opositora en el discurso tras conocerse los resultados.

La cuenta que estuvieron haciendo es la de la incomodidad de haber confiado en algunas estimaciones vinculadas, algunos consideran, al microclima, y otros a un consumo de encuestas que era impreciso.

No tuvieron en cuenta, además, el antecedente que habían dejado en las elecciones del 25 de junio. El 25 de junio, en Córdoba capital, el mayor distrito de la Provincia, Llaryora le había ganado a Juez por siete puntos. Este domingo, Passerini le ganó a de Loredo por siete puntos, se mantuvo la misma diferencia.

Agustín de la Reta: "Las gestiones de Juan Schiaretti y Martín Llaryora fueron buenas y la gente premió eso"

Lo que se preguntan es: ¿quién no vio esto? Parece que las encuestadoras y los sondeos que habían contratado.

En lo que dijo de Loredo, rodeado por toda la primera línea de Juntos por el Cambio, estuvo una de las claves de la desazón, especialmente por el bajo nivel de participación.

Ayer votó el 59,7% del padrón de un millón 100,000 cordobeses y cordobesas habilitados para votar, lo que representa 13 puntos menos que en las elecciones de 2019. En 2019, hubo una participación del 72,7%, y ahí empezaron todas las preguntas.

Claramente, los cálculos entran en crisis a partir del achicamiento de la participación. Este es un tema que empieza a ser recurrente en distintos escenarios. De hecho, en las PASO de Santa Fe, hubo una participación del 63%, ya un número preocupante, con un voto en blanco del 7,8%. En el caso de Córdoba, entre las elecciones para intendente de la capital, en 2019 hubo 800,000 votos, mientras que en 2023 se redujo a 657,000.

Junta Electoral: Votó el 58% aproximadamente y los datos se conocerán cuando sean números parejos

Polémica por una solicitada de la Junta Electoral

Estas cifras cambian por completo todos los cálculos, pero también hubo quejas respecto a una solicitada de la Junta Electoral Provincial que fue publicada antes del comienzo de la veda, en donde plantean que el voto es obligatorio, pero no se pondrán multas por no ir a votar porque no está reglamentado.

En Juntos por el Cambio consideraron que esto fue una forma de desincentivar a la gente a ir a votar. Lo cierto es que esta mañana, en medio de la controversia, los apoderados de Juntos por el Cambio presentaron una demanda penal contra la junta electoral provincial. El tema no estuvo ajeno a los lamentos de Rodrigo de Loredo, quien incluso mencionó que se habían equivocado en la última propuesta, ya que la propuesta 60 era ir a votar.

Elección a intendente de Córdoba 2023: quién ganó en la mesa en la que votaste

También habló Alejandro Moyano, el presidente de la junta electoral provincial, quien repudió la demanda en su contra y aseguró que la idea era poder informar cómo era la herramienta para poder votar.

Sin embargo, también recordó que la ausencia de reglamentación de la multa para quienes no van a votar lleva 24 años; es decir, hace 24 años que en Córdoba no está reglamentada la multa para quienes no acuden a votar en las elecciones para intendente de la Capital.

Así que en ese contexto también se diluye en parte la acusación de que este planteo estaba solamente focalizado en las elecciones de este fin de semana.

Passerini y un triunfo indispensable para el "partido cordobés"

En ese contexto, quedan las preguntas: ¿Qué es lo que va a pasar ahora? La ausencia de participación preocupa a Juntos por el Cambio.

Viene la otra elección el próximo domingo en Chubut, donde se va a elegir gobernador, y sigue el interrogante respecto a la participación.

Incluso el propio Jorge Macri, precandidato a jefe de gobierno porteño, reconoció este domingo que temen que el tema de la baja participación se siga extendiendo. En algunos casos, también están vinculados a interpretaciones para los mecanismos para votar.

Juan Schiaretti: "El peronismo de Córdoba no tiene nada que ver con los K"

¿Cómo sigue Juntos por el Cambio?

También están los interrogantes en la ciudad de Buenos Aires a partir de lo que va a pasar este próximo 13 de agosto, donde habrá elecciones concurrentes. Por lo pronto, la foto que dejó la elección cordobesa para elegir intendente de la capital deja varios interrogantes sobre qué es lo que va a pasar con Juntos por el Cambio.

A partir de ahora, Rodrigo de Loredo sigue siendo presidente del bloque de Evolución Radical en la Cámara Baja, dentro de un bloque radical que sigue dividido hace ya dos años y que está conducido en los dos casos por cordobeses.

El bloque de la Unión Cívica Radical, que tiene 33 voluntades, lo conduce Mario Negri, cordobés por adopción, nacido en Entre Ríos. Su contendiente es Rodrigo de Loredo, quien protagonizó, con el apoyo de Martín Lousteau, el cisam del bloque radical hace 2 años.

Encuesta: si Larreta gana la interna, el 58% de los votantes de Bullrich se irían con Milei

De Loredo decía que en su momento esos lugares solamente los podían ocupar quienes ganaran elecciones, que para detentar ese liderazgo era importante ganar elecciones.

¿Qué decidirá hacer ahora De Loredo luego de esta derrota que reconoció tempranamente a las 21:15? ¿Qué querrá hacer en la Cámara de Diputados? ¿Seguirá la posibilidad de poder reunificar al bloque dividido en donde hay una gran cantidad de protagonistas de estas elecciones?

Algunos creen que no, que cada uno hace su juego y que después del resultado de De Loredo seguirá la convivencia radical pero con un bloque dividido en donde parece que esa división a todos les conviene.

FM JL