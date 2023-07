Agustín de la Reta, director de Perfil Córdoba, señaló el peso que tuvieron los intereses locales en las elecciones de Córdoba Capital y el discurso cordobesista de Marín Llaryora. “El cordobés siente que Córdoba es la capital del interior, no le gusta que desde Buenos Aires le vengan a decir las cosas”, resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Me escribiste un mensaje por WhatsApp en el que decías: “Estoy escuchando algunos medios de Buenos Aires plantear que el triunfo de Córdoba confunde a los mercados, porque no confirma que Juntos por el Cambio ganaría a nivel nacional, y eso no tiene nada que ver. El triunfo de Córdoba es de Córdoba".

Y agregaste que "el peronismo de Córdoba no tiene nada que ver con el Gobierno nacional, es en apoyo a una buena gestión como la del intendente Llaryora. La gente premia a la gestión y no a la ideología. Por otro lado, quedé marcado con el discurso. El pensamiento cordobés contra la capital que le saca recursos. No es fácil entender Córdoba desde Buenos Aires, pero es así”.

¿Podrías profundizar esta idea para ayudarnos a analizar el resultado en Córdoba sin la ceguera porteña? ¿Pensás que Córdoba no es macrista sino anti kirchnerista?

Diego Caniglia: "Están haciendo el 'Partido Cordobés'​"

A veces es difícil entender Córdoba desde Buenos Aires. Córdoba es completamente anti kirchnerista, pero no es macrista ni de ningún otro esquema. Tiene su forma de pensar desde los resultados y sus intereses, no de otra forma. En este caso ha premiado una gestión, nada más.

Está clarísimo. Eso quiere decir que no se traslada mecánicamente el resultado a Schiaretti a nivel nacional. Hay encuestas que lo dan muy bajo…

Bueno, acá en Córdoba, probablemente en las PASO haga una buena elección, de entre 16 y 22%. Cuando después, en la primera vuelta, pese la cuestión del voto útil, seguramente tenga otro resultado.

Pero insisto, las gestiones de Juan Schiaretti y Martín Llaryora fueron buenas y la gente premió eso. No hay otra forma de leer el resultado.

Juan Schiaretti: "El peronismo de Córdoba no tiene nada que ver con los K"

El discurso de la Llaryora, marcando que “es muy fácil gobernar el distrito con más recursos del país, como la ciudad de Buenos Aires”, y sus críticas a “esos pitucos de Recoleta que nos vienen a dar lecciones de cómo gobernar”, ¿no estaba totalmente dirigido a Larreta?

Está totalmente dirigido a Horacio Rodríguez Larreta, porque Larreta fue el gran apoyo de Rodrigo de Loredo, junto con Lousteau, y en realidad marca lo que ha pasado siempre, un esquema del interior distinto al de Capital.

El cordobés siente que Córdoba es la capital del interior, lo siente así. No le gusta que desde Buenos Aires le vengan a decir las cosas.

Elecciones en Córdoba: el peronismo de Schiaretti le ganó a Juntos por el Cambio y Daniel Passerini será el nuevo intendente

¿Tuvo alguna consecuencia el intento de acuerdo entre Horacio Rodríguez Larreta y Schiaretti? ¿El discurso de Llaryora le marca la cancha, de alguna manera, a Schiaretti?

Tuvo alguna consecuencia, porque confundió. La gente no sabía cómo votar, quién era cada uno. Seguramente eso perjudicó a Juez en su momento y a Rodrigo de Loredo también.

¿Por eso Juez no quiso subir ayer al escenario?

No sé por qué no quiso subir, se me ocurre que está cansado de perder.

En realidad, el planteo es básico. Si vos analizás la cantidad de votos por las que ganó ayer el intendente Passeríni, es exactamente la misma cantidad de votos por las que ganó Llaryora en la Capital, 50 mil votos.

No había motivo para que la gente que votó a Llaryora, premiando su gestión, no acompañara a Passeríni, que tenía su apoyo.

Sorpresas en Córdoba y en España

¿Por qué las encuestas no hacían esa evaluación? ¿A qué obedece el hecho de que hayan viajado todos los dirigentes de Juntos por el Cambio esperando que ganara Rodrigo de Loredo y después se encontraran con lo contrario?

Porque las encuestas funcionaron, la gente empezó a creer en las encuestas.

Era una cuestión obvia, algunos lo dijimos en su momento, pero las encuestas nos empezaron a confundir a todos.

Llaryora: "Basta de que nos digan qué hacer los pituquitos de Recoleta"

Lo que yo te estoy diciendo ahora, de los 50 mil votos, fue algo que dijimos en su momento pensando por qué la gente votaría distinto. Pero después las encuestas hablaban de 6 o 7 puntos a favor de Rodrigo de Loredo y, lógicamente, confundieron.

Con el diario del lunes es más fácil decir que era lógico lo que pasó.

FM JL