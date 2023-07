La precandidata a diputada por Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato, aseveró que "el voto de agosto definirá el diciembre que vamos a vivir los argentinos". El análisis de la actitud que tuvo Rodrigo de Loredo en la elecciones de Córdoba, y la intención de Horacio Rodríguez Larreta de generar la unidad nacional, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

No sé si tuvo la posibilidad de escuchar las declaraciones de Martín Llaryora de este domingo. ¿Qué le parecieron? ¿Hay un tono distinto entre lo que normalmente Juan Schiaretti tiene de diplomático y Llaryora, de muy frontal, casi dirigido a Horacio Rodríguez Larreta?

No tengo esa lectura. Sí creo que hubo un tono eufórico, probablemente, lógico de un escenario de victoria.

Pero no creo para nada que sea un mensaje dirigido a una personas en particular, sino la expresión de, a veces, una parte del interior de la Argentina que siente que hay asimetría respecto a los subsidios que reciben la Capital, el Área Metropolitana y también la provincia de Buenos Aires, en cuanto a transporte y servicios públicos.

Sorpresas en Córdoba y en España

Es un reclamo genuino del Interior, tal vez, los modos no los comparto, pero estaba expresando más eso que queriendo diferenciarse.

En primer lugar, la actitud de ayer Rodrigo de Loredo engrandece al debate democrático, porque para los verdaderos demócratas la voluntad popular es sagrada. Él, en vez de enojarse con la decisión de los cordobeses, porque los que competimos sabemos que se gana y se pierde, aceptó la decisión de las urnas con mucho respeto por la decisión popular y saludó a los ganadores rápidamente.

Eso es algo importante. Mirando el marco de ayer, hay un mensaje y una lección para de Loredo desde arriba del escenario que quiero destacar.

Llaryora: "Basta de que nos digan qué hacer los pituquitos de Recoleta"

¿Esa actitud se contrasta con la derrota de Luis Juez que, casualmente, como nos contaba el jefe de redacción de Perfil Córdoba hoy, estaba en el búnker pero no quiso subir al escenario?

No sé cuál habrá sido la decisión de Luis para no subir al escenario, pero me parece que todos los que competimos en democracia por el favor de la gente, de nuestros vecinos, sabemos que a veces nos toca ganar y otras perder. Lo más importante es siempre, cualquiera sea el resultado, respetar la voluntad popular y aprender.

Además, ayer también decena de miles de cordobeses eligieron la opción de Juntos por el Cambio, y también es en respeto a ellos que hay que comportarse como se comportan los demócratas y, sobre todo, cómo lo hizo de Loredo este domingo.

Esa es una de las lecciones que nos dejó, en relación a lo que vos decías al principio y estas declaraciones del gobernador electo. Si algo queda claro es que en diciembre el Congreso va a tener un rol central en lo que viene en la Argentina, porque todas esas cosas que él planteó en el escenario y que otros también plantearon son debates que tenemos que dar al interior del Congreso.

Diego Caniglia: "Están haciendo el 'Partido Cordobés'​"

Debates serios, de los que queremos construir una Argentina más equitativa, federal y realmente de unidad, dejando de discutir sin sentido y empezando a debatir cómo podemos crecer, y cómo se desarrolla de una manera más armónica y pareja el país.

Ahí creo de que no hay dudas de que la propuesta que tiene Larreta va en ese sentido, por eso siempre habla de los seis sectores estratégicos que cada uno ellos se imprime en una parte de la Argentina federal, que tiene mucho para producir en los próximos años.

Esa oportunidad hay que aprovecharla para que, a partir del 11 de diciembre, podamos ir construyendo en unidad, dialogando, escuchando a todos los que fueron electos, reconociendo la legitimidad de cada gobernador, senador y diputado electo.

Porque del aporte de todos y de lo que pueda producir cada provincia, lo que podamos agregar como valor los argentinos, es que saldremos adelante.

Milei contra Larrreta: "En CABA hay una organización paralela para bancar su campaña"

Mi lectura es que lo que hubo ahí es un reclamo a que demos ese debate en el Congreso, y no hay nadie más preparado y con más disposición para generar ese escenario de unidad nacional que Larreta.

Así que estoy segura que, cuando sea presidente, a Llaryora (como al resto de los gobernadores electos), los va a convocar para que repensemos juntos una Argentina que crezca más armónicamente.

La posibilidad de un acuerdo con el PJ cordobés

Alejandro Gomel (AG): Con las elecciones de este domingo, como también con las elecciones de la gobernación de Córdoba, que ganó Llaryora, esto explica un poco lo que planteaba Larreta, en cuanto a la necesidad de una alianza con Schiaretti. ¿La idea es ir nuevamente a la carga con esto, tras las PASO?

Lo que explica es que Argentina tiene distintas expresiones políticas sumamente válidas que hay que respetar y que hay que hablar con todos los electos. Eso siempre lo dijo Larreta y esa será su disposición.

Juan Schiaretti: "El peronismo de Córdoba no tiene nada que ver con los K"

Lo anunció antes de la elección y por supuesto que no cambió de opinión, será así con cada uno de los gobernadores que resulten electos de acá a diciembre, en donde todavía quedan cuatro elecciones importantes de gobernadores, donde JxC tiene altas chances de consagrarse y de ganar esas provincias.

De no ser así, con todos los que sean electos vamos a tener que dialogar y esto es lo importante. Lo dicho por Larreta, cuando se demuestran los hechos, se ve que es así.

Cuando uno tiene esta mirada de ampliación va construyendo las mayorías que necesitan, no abandonamos la decisión de construir esa mayoría. Por el contrario, es cada vez más fuerte esta voluntad porque sabemos que es la única manera de sacar al país adelante.

Encuesta: si Larreta gana la interna, el 58% de los votantes de Bullrich se irían con Milei

En la propuesta política, mucha gente dice "no discutan, únanse. No puede ser que no se pongan de acuerdo los políticos para hacer tal cosa". Pero hay una opción política que busca el acuerdo y es la que representa Larreta.

El voto de agosto definirá el diciembre que vamos a vivir los argentinos, y esto me parece el mensaje central porque parece estar muy lejos lo que decidiremos en unas semanas de diciembre.

Pero cuando uno va a poner el voto en el cuarto oscuro tiene que saber que ese voto de agosto define qué tipo de gobierno habrá en diciembre, si será uno de la construcción de la unidad nacional o no.

Ante la presencia de Larreta y Patricia Bullrich, De Loredo reconoció la derrota: "Los hice venir al pedo"

Las internas dentro de Juntos por el Cambio

AG: Eso que está diciendo de que la gente pide que no se peleen parece que no se escucha dentro de la coalición. ¿Están intentando bajar los decibeles de esas peleas?

En el equipo de Larreta no agredimos, no respondemos a las agresiones y hacemos una campaña de propuestas, esa es nuestra mayor contribución. Y no solamente nosotros, sino que muchos dentro de JxC, en las distintas provincias, se identifican con esta forma.

El ejemplo más perfecto de esto fue el de Maximiliano Pullaro, que no respondió una sola agresión, y eso que recibió muchas durante la campaña, y tuvo una actitud de grandeza, convocó a todos sus adversarios para construir lo que será un triunfo en septiembre.

Es decir, no es adjudicable a todos. Nosotros hacemos una campaña de propuestas y nuestra mayor contribución es no responder ninguna de las agresiones.

Con el triunfo de Pullaro, se reorganiza la interna en la UCR

La baja participación de los votantes en las elecciones

Claudio Mardones (CM): Hay un dato, ayer en Córdoba capital, que sorprendió mucho y tiene que ver con el bajísimo nivel de participación. Y digo bajísimo porque es el más bajo desde 1983, solamente participó un 59,5% del total del padrón. Algo parecido ocurrió en Santa Fe, pero este dato generó alerta.

No pierdo de vista que, en el caso de la Provincia, estamos hablando de un escenario en donde se abren muchos interrogantes, pero la clave también tiene que ver con la participación. Jorge Macri dijo que era un tema que los preocupaba, que cambiaba todos los cálculos. ¿Cómo lo analiza desde el territorio bonaerense?

Exactamente igual, coincido en que no da lo mismo votar que no votar. Cualquiera sea la decisión de una persona, es mejor que sea su decisión y no la de otro. Vamos a tener que insistir mucho con esto, sobre todo, en Buenos Aires.

Las "sorpresas" que dejó una encuesta sobre posibles resultados entre Massa, Larreta, Bullrich y Milei

Creo el kirchnerismo tiene muy pocas chances, aunque nunca hay que quitarle todas las chances al adversario. Eso es lo peor que puede hacer una fuerza y lo acaban de demostrar las elecciones de España de ayer, y lo vemos de esta forma a nivel nacional.

Sabemos que serán muy competitivos en Buenos Aires porque allí la elección se define en octubre, sin balotaje, y las terceras fuerzas le restarán votos al cambio. Definitivamente es así, ayudarán al kirchnerismo y a Axel Kicillof a quedarse en el poder.

Por eso es muy importante que la gente vaya a votar y que el candidato que surja de agosto sea el más competitivo de JxC. Quiero ser clara en esto, el candidato más competitivo en Buenos Aires es Diego Santilli. Necesitamos que en agosto se consagre como el candidato de nuestro espacio porque es el que está en mejores condiciones de ganarle a Kicillof en octubre.

En Mercedes, un masivo plenario de mujeres del PRO apoyó la candidatura de Diego Santilli

La pelea por la gobernación bonaerense

CM: Me deja pensando con esto que plantea de las terceras fuerzas que resultan funcionales al oficialismo en la Provincia, porque recién hablábamos de Schiaretti, que está trabajando en su candidatura y en plena campaña, pero habrá visto que en Buenos Aires no van con candidato a gobernador.

Algunos consideraban que era importante que lo hiciera y otros que directamente no, que esto es tal cual como dice usted, que es un elemento que beneficia a Kicillof. ¿Cómo se preparan para trabajar en la campaña teniendo en cuenta esta señal y el hueco que deja Schiaretti sin poner un candidato en la Provincia?

"Campaña agresiva y subida de tono": el reclamo de Diego Santilli a Patricia Bullrich

En la Provincia todos los que queremos ganarle al kirchnerismo deberíamos trabajar juntos. Me preocupa, y lo digo con toda claridad, el voto libertario en Buenos Aires, sabiendo que no ganarán la gobernación.

Probablemente estén muy lejos de eso pero cada voto le restará oportunidad al cambio para que logre imponerse Kicillof, y eso será algo que seguramente hablemos mucho con los votantes después del 13 de agosto, cuando ya esté consagrado nuestro candidato que, como dije, espero que sea Santilli, porque es el que está en mejores condiciones de competir.

Esto ya lo vimos en otras provincias, y en Buenos Aires es particularmente importante porque el kirchnerismo tendrá sobrevida como expresión política fuerte en la Provincia. Luego, a nivel nacional es más probable que no retengan la presidencia, pero tendrán una gran cantidad de diputados y senadores.

Gastón di Castelnuovo: "El mejor candidato en la Provincia es Santilli"

También quiero hablar con mucha sinceridad: esta cuestión de que "el kirchnerismo se terminó" no es cierta, porque tendrá representación, y la ganará en las urnas. Además, si la oposición no logra tener un candidato fuerte en octubre, probablemente también gobiernen una provincia tan importante como Buenos Aires.

Por lo que tenemos muchos desafíos de aquí a agosto y de agosto a diciembre, pero en agosto se define diciembre y es muy importante que quien vaya a competir contra el kirchnerismo sea Larreta, porque tanto él como Santilli son los que están mejores condiciones de asegurar un gobierno de cambio.

Pero además uno de unidad nacional que pueda hacer transformaciones que duren en el tiempo.

BL JL