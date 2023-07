El precandidato a intendente de Ituzaingó por Juntos por el Cambio, Gastón di Castelnuovo, aseveró que "cuando hablo con los vecinos lo que observo es paridad", en relación a cómo ve la intención de votos de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich en el municipio en que el competirá. La hegemonía de Alberto Descalzo, la pérdida de votos a nivel local si gana el espacio de Bullrich y su propuesta para Ituzaingó, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Hablábamos en el programa de las diferencias que vemos en las encuestas. Este martes, una encuesta de Giacobbe decía que había tres veces más intención de votos para Patricia Bullrich que para Horacio Rodríguez Larreta, y otra del día previo de Zuban Córdoba daba a Larreta unos puntos por arriba de Bullrich. ¿Qué impresión tiene usted, por lo que palpa allí en el Conurbano, y específicamente en su distrito?

Estas dos son una muestra más del problema que estamos teniendo con las encuestas hace años. Se empezó a ver muy claro en 2019, previo a las PASO, que nadie auguraba un resultado así.

Lo que vemos en la calle es mucha más paridad que lo que nos marcan las encuestas, tanto de un lado como del otro. Está muy parejo entre ambos dentro de los votantes de Juntos por el Cambio.

Elecciones 2023: quién gana hoy la interna de Juntos por el Cambio, según una encuesta

Hace ocho años que estoy caminando en Ituzaingó, que presento proyectos y creo que eso fue lo que me llevó a ser una alternativa al intendente Alberto Descalzo, y nos va a permitir ganarle este año después de 28 años que es intendente y maneja el municipio.

Cuando hablo con los vecinos, lo que observo es paridad. Hay días que salgo y tres personas seguidas me dicen que votan a Patricia y así después con Horacio, voy a reunión con vecinos y hay mitad y mitad, a otra en la que hay más para ella y otra en las que hay más para él. Está muy dividido el voto, sería un 50-50.

Pablo Descalzo: "En Ituzaingó vamos a seguir fortaleciendo el camino construido"

Usted compite con Walter Lanaro, que es del espacio de Bullrich. En el caso específico de usted con Lanaro, ¿también hay paridad?

A nivel local creo que no hay paridad. De hecho, el único candidato conocido de JxC en Ituzaingó soy yo, por esto que le contaba del trabajo que venimos haciendo hace más de ocho años recorriendo el distrito, y es la segunda vez que soy candidato a intendente. Hay mucho desconocimiento en cuanto al candidato local de la lista de Patricia.

Le pregunto porque a nivel provincial hay una discusión respecto de que, obviamente, Diego Santilli tiene más conocimiento y mayor intención de voto que Néstor Grindetti. Pero consideran que si Bullrich tuviera mayor intención de votos que Larreta en la Provincia, eso traccionaría en favor de su boleta. En el caso de Ituzaingó, por ejemplo, si Patricia tuviese más votos a nivel provincial y en su partido, ¿eso podría poner en duda su triunfo y que ganase Lanaro o no?

Creo que no, porque a nivel local la diferencia es lo suficientemente grande. Pero bueno, todo depende del resultado entre Horacio y Patricia, o sea, si hay una diferencia muy grande todos sabemos que la boleta arrastra y que la gente elige presidente, hay poco corte.

De hecho, en mi caso que estoy tan impuesto como el candidato de JxC creo que en la mayoría va a pensar que me está votando aunque no me esté votando. Me pasó en 2021 con gente que agarraba la boleta de Facundo Manes y me decía "te voté, lo voté a Manes", y yo no estaba en la boleta de Manes, sino en la de Santilli.

Uno por uno, los precandidatos de JxC y UxP en los municipios del conurbano bonaerense

Entonces, creo que sí. Es un escenario que complica a nivel local y es un poco una de las quejas que tuvimos los candidatos que estamos instalados y venimos trabajando hace tiempo, que tuvieron los intendentes que nos llevan a una interna que no es la nuestra.

Creo que en lo local no habría interna si no fuera en un escenario donde hay un candidato con una boleta y otro con otra porque no tendría ningún sentido una interna nivel local.

Desde el punto de vista de gobernador, ¿qué percibe usted?

Pasa lo mismo. El mejor candidato en la provincia de Buenos Aires es Diego Santilli, es el más impuesto y el que más chances de ganarle en octubre a Axel Kicillof tiene. Pero claramente se ve condicionado por la boleta, y aún más porque el gobernador queda en el medio de la boleta y es un corte aún más difícil.

Diego Santilli y Néstor Grindetti aceleran sus campañas: la boleta "colorada" y la "gira de los 60"

La hegemonía del apellido Descalzo en Ituzaingó

Hábleme un poco de Descalzo, quien hace 28 años es intendente de su municipio, y si no entiendo mal ahora el candidato es su hijo, Pablo.

Sí, son 28 años al mando del municipio con el mismo equipo, la misma gente que fue rotando por cargos, y ahora lo está dejando a su hijo como candidato y él va como primer candidato a concejal.

En definitiva, es cambiar el nombre porque el apellido sigue, y creo que sigue evidentemente la misma gestión y será con las mismas falencias porque el equipo que maneja hoy el municipio es el del Pablo que es el jefe de Gabinete.

Ramón Lanús: "Queremos romper con los Posse gobernando San Isidro"

Las similitudes con el caso formoseño

Lo estamos entrevistando (además de en la radio) en la televisión, y se colocan imágenes suyas con distintas personalidades, y una de ellas es con Mauricio Macri, quien definió a algunas provincias como feudos. ¿Hay algún parentesco en este sentido entre Formosa, por ejemplo, e Ituzaingó, donde el mismo partido y la misma persona gobierna desde hace más de dos décadas?

Sin dudas, 28 años al mando de un municipio genera algo parecido, no hay un control territorial total, a nosotros se nos hace difícil lo que es la campaña en vía pública. Es decir, pegamos un afiche y nos dura 10', vamos a ver vecinos y se enteran que estuvimos.

Sí, creo que con otras formas, pero sí hay una similitud.

BL JL