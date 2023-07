Ramón Lanús, precandidato a intendente de San Isidro, consideró que Patricia Bullrich tiene el liderazgo que se necesita para este momento de la Argentina, y que el hecho de que apoye su candidatura en San Isidro es prueba de su consecuencia política. ”Nosotros creemos que la alternancia en el poder es un valor”, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Lo recibimos con el tema “Ahí viene Ramón” de Kapanga, en alusión a tu campaña en San Isidro. ¿Se viene Ramón?

Efectivamente, en San Isidro se viene Ramón. Estamos a punto de terminar una etapa que tiene un montón de cosas buenas pero muchas por mejorar. Nada menos que 50 años de los Posse gobernando San Isidro, así que muy bien elegida la cortina musical.

Estuvo Posse abuelo, Posse hijo y ahora está Macarena Posse, la nieta. Lo cierto es que los vecinos los vienen eligiendo. ¿Se puede terminar con esto?

Es así. Los vecinos eligieron cuatro veces al padre y seis veces al hijo, lo que suma un total de 10 mandatos en 40 años. Sin embargo, es importante destacar que el padre y el hijo son personas distintas, con enfoques y estilos de liderazgo diferentes. Ahora, con la incorporación de la nieta, Macarena, creemos que se han dado las condiciones para un cambio de gobierno a nivel local en San Isidro.

Hay varios motivos que respaldan esta idea. En primer lugar, el liderazgo de Patricia, que ha fortalecido nuestra propuesta en San Isidro. En segundo lugar, hemos establecido una alianza con un partido vecinal que obtuvo casi el 20% de los votos en las últimas elecciones de 2019.

En tercer lugar, creemos que hay temas relacionados con la gestión municipal en los cuales tenemos una visión diferente e innovadora, especialmente en lo que respecta a la seguridad. Estas son solo algunas de las razones por las cuales estamos tranquilos y convencidos de que este año la mayoría de los sanisidrenses votará por un cambio a nivel local.

Es un cambio que no es para romper con todo. Es un cambio que viene a consolidar lo que está bien, pero trabajando para mejorar todo lo que hay para mejorar en San Isidro, que es mucho.

Usted nombraba a Patricia Bullrich, hay una campaña en marcha realmente durísima. ¿Cómo ve la pelea interna entre Larreta y Bullrich? Algunos dicen que, en definitiva, pierden los dos con la interna a cielo abierto…

El primer comentario es que creo que nos faltan ejemplos de internas competitivas, y eso hace que cualquier discusión se vea en términos de interna feroz.

Celebro que exista Juntos por el Cambio, que hace cuatro o cinco elecciones saca el 40% de los votos, y hoy tenemos una interna con dos candidatos que tienen legítimas expectativas de ganar la interna.

El segundo comentario es que lo que se está discutiendo en Argentina, y por eso trabajo con Patricia Bullrich, es qué modelo de liderazgo hace falta para el momento que vive la Argentina.

Creo que Patricia tiene tres condiciones que hacen que hoy tenga cada vez más aceptación en la gente y no tengo dudas de que va a ser la próxima presidente.

La primera es el liderazgo. Saber hacia dónde tiene que ir Argentina, que los problemas que tiene el país requieren cambios profundos y romper con estructuras corporativas que muchas veces mantienen o trabajan para mantener el statu quo.

Lo segundo es coraje, porque para ir en esa dirección y romper esas estructuras hace falta coraje, porque tocás intereses.

Y lo tercero es credibilidad en la gente, consistencia. Lo que pasa en San Isidro, en algún punto, es un ejemplo de por qué Patricia hoy es más creíble para el electorado.

Nosotros, como Juntos por el Cambio, criticamos a Insfrán en Formosa, criticamos los feudos. Los Posse llevan 50 años gobernando un municipio. Entonces, si queremos ser distintos, tenemos que ser distintos, y por eso es que Patricia en San Isidro apoya nuestra propuesta.

Renovar San Isidro dentro de Juntos por el Cambio pero con una propuesta nueva, distinta y que rompe con la estructura, llamémosle, patriarcal, de los Posse.

¿Considera que es comparable la perpetuación de Insfrán en el poder con lo de los Posse en San Isidro?

No tengo ninguna duda. Es válido el argumento de ”la gente lo elige”, pero nosotros creemos que la alternancia en el poder es un valor, y acá van 40 años, en realidad 44 años de los Posse gobernando San Isidro. Ahora el padre se va y deja a la hija.

El poder no puede ser un bien de familia que pasa del padre al hijo y después a la nieta porque tiene el apellido Posse, Tenemos que discutir quién está más preparado para enfrentar los desafíos que hoy tiene San Isidro para adelante.

No tengo dudas que tengo la experiencia, el conocimiento y el equipo, que incluye a sectores de Juntos por el Cambio que también son parte del vecinalismo, para liderar la etapa que viene en San Isidro.

Fernando Meaños (FM): Como usted bien decía, muchas veces el argumento para defender este tipo de perpetuaciones en el poder es que la gente los vota, pero existen mecanismos para mantener ese voto. En el caso de las provincias, por ejemplo, el empleo provincial, el clientelismo, las ayudas sociales, etc. ¿Existen mecanismos de esa clase en un municipio? ¿Por qué cree que durante 10 mandatos la gente ha votado a los Posse?

Te diría que son distintos elementos. San Isidro tiene condiciones especiales, es el distrito más rico de la provincia de Buenos Aires y probablemente el más rico de la Argentina. Tiene una ubicación muy privilegiada, con lo cual la comparación, en general, históricamente, le ha dado muy bien al intendente respecto de cómo funciona el municipio. Y eso jugaba a favor de que haya la posibilidad de que al intendente lo vuelvan a elegir.

Hoy en día, con lo que pasó en Vicente López, que tuvo una transformación muy grande, o lo que pasó en San Fernando, que es de otro signo político, se pone más en crisis esta idea de que “San Isidro es el mejor distrito del corredor Norte”.

Hoy la gente mira Tigre, Vicente López, San Fernando y cada vez ve a San Isidro más estancado. Con lo cual, hay una parte que tiene que ver con el mérito o no mérito en la gestión, y por eso creo que hoy hay una oportunidad que quizás antes no existía.

Es verdad que no es lo mismo una provincia que un municipio, pero cuando vos llevas 40 años en el poder, van permeando distintos mecanismos.

Primero, el empleo público municipal. San Isidro tiene 6000 o 7000 empleados municipales. De alguna manera, también se va teniendo injerencia en la justicia. Es cierto que la gente lo ha elegido y yo no me peleo contra eso, lo que yo hoy peleo es tratar de ofrecerle a los vecinos de San Isidro una propuesta que sea superadora de lo actual, que no venga a romper con todo lo que ha hecho el possismo, pero sí queremos romper con esta idea de que “porque tengo apellido Posse estoy en condiciones de gobernar San Isidro”.

Las propuestas de Ramón Lanús

Andrea Bisso (AB): Como vecina de San Isidro me gustaría saber qué propuestas tenés para que te votemos.

Tenemos cinco prioridades, y la más importante es la seguridad. Tenemos una mirada distinta o superadora de lo que hoy hace el municipio en materia de seguridad. Nuestra propuesta es hacernos cargo del problema y no que es un tema de la Provincia donde el municipio trata de suplir su ausencia.

Queremos hacer en San Isidro lo mismo que hizo en su momento Macri cuando creó la policía metropolitana en CABA, o Joaquín de la Torre en San Miguel, o Vicente López o Lanús, que son municipios que tienen una gestión muy buena con muy buenos resultados en materia de seguridad. Donde el elemento más importante que tienen es que se hacen cargo del problema y dejan de echarle la culpa a la Provincia.

Lo segundo tiene que ver con bajar impuestos, y por eso se sumó a nuestra propuesta el partido Convocación por San Isidro, qué ha estado siempre detrás del intento de bajar impuestos y controlar el gasto, la honestidad y la transparencia.

En San Isidro vemos que constantemente nos aumentan las tasas, muchas veces por encima de la inflación, y los vecinos piden que dejemos de aumentar los impuestos. Queremos modernizar la gestión eliminando gastos superfluos para que el municipio esté 100% al servicio del vecino.

La tercera herramienta es la educación. Queremos priorizar la inversión en educación. El cuarto tiene que ver con la salud, y el quinto elemento tiene que ver con todo lo que es estrictamente las calles, las veredas el espacio público, todo lo que es estrictamente municipal.

FM JL