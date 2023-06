Gustavo Posse: "Nos beneficia la gran inserción de Morales en el Gran Buenos Aires"

Gustavo Posse es precandidato a vicegobernador de Buenos Aires acompañando a Diego Santilli, a quien elogia por los logros de su gestión, particularmente en materia de seguridad. "Tiene una contextura muy fuerte para lo que requiere la Provincia", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Sorprendiste muy fuertemente, en su momento, cuando dijiste que el PRO se había comportado con el radicalismo como en una relación de vasallaje. ¿Cómo ves esta relación del radicalismo con el PRO hoy, cuatro años después?

Revertimos la historia, todo el radicalismo. El PRO, además, es hoy un mejor ser político, si uno se fija cómo se compusieron estas listas, hubo una apertura total.

Si uno observa el 2015, todos los encabezamientos, la mayor composición de los candidatos a legisladores, no se compartían la fórmula presidencial. Si bien la fórmula era prestigiosa y buena, desde el punto de vista federal. era una fórmula capitalina.

Hoy la fórmula tiene un candidato que está amalgamado en la gestión pública, Horacio Rodríguez Larreta, y Gerardo Morales de Jujuy. Siempre insistí que Morales, junto con Horacio, era una de las tres o cuatro personas en condiciones de gobernar este país.

Morales, en las condiciones más difíciles en estos últimos ocho años, lo hizo muy bien, aseguró que el proyecto tuviera viabilidad, que continuase. Entonces, hubo generosidad para incluirlo y tenerlo en cuenta, a Morales y al radicalismo.

Con respecto a Buenos Aires, en mi caso tengo la oportunidad de ser candidato a ser vicegobernador de Diego Santilli, que también está amalgamado con la gestión. Tiene una contextura muy fuerte para lo que requiere la Provincia, por todos los lugares que pasó, áreas y servicios públicos, transporte, justicia y seguridad, sobre todo, la buena performance y cómo se dieron vuelta las estadísticas de inseguridad.

Esa generosidad e intercambio se expresa en la apertura con José Luis Espert, la apertura con Cynthia Hotton, la relación desde siempre con la Coalición Cívica y Lilita Carrió, los partidos vecinalistas que se incluyeron en las listas a lo largo de todo la Provincia.

Hay un mejor ser político, somos una verdadera sociedad y vamos camino a un gobierno que, con mucha lucha, busca poder ganar en Buenos Aires, que no tiene balotaje, y llegar al balotaje en las presidenciales. Si obtenemos eso, que es el crédito en las elecciones, será un mandato más fuerte, uno verdaderamente de coalición.

Recientemente vimos un spot en el que estás vos junto con Santilli, Morales y Larreta, en el cual hacen un juego, pasan por debajo del título que aparece en el video.

Salió impensadamente. Estamos caminando por el pasto, tras la presentación de las candidaturas el sábado, y Horario, que yo no sabía que tenía esas habilidades, dijo que lo hagamos, le pregunté cómo es y me dice "de izquierda a derecha y bajamos todos", probamos y salió a la primera.

Contame, desde San Isidro, el termómetro que vos tenés de la elección. Ahí hay un electorado muy parecido al de la Ciudad de Buenos Aires. Uno lo imagina más empático con un candidato como Javier Milei que otros sectores. ¿El fenómeno del referente libertario, a tu juicio, está sobredimensionado en los medios de comunicación? ¿Cuánto Milei puede afectar en Buenos Aires que no hay balotaje al quitarle posibilidades de triunfo a JxC?

Milei se ganó su lugar entrando programas de televisión y demás, se instalaron las ideas del liberalismo extremo, casi impracticable. Pero él, entiendo que de manera intelectualmente sincera, lo insertó como si tuviera en una cátedra de juez. Lo exacerbó al punto de la libre donación de órganos, por ejemplo y entre otras cosas.

Está vinculado, es un fenómeno psicológico, es el "feliz cumpleaños" de los cuarenta años de democracia, donde se lograron muchas cosas, pero lo cierto es que los argentinos, cualquiera sea el sector social y el lugar donde viven, no logra cumplir con los sueños o encaminar hacia ellos.

Es el "no quiero votar a ninguno", no creo que cuando revise la situación de lo impracticable que propone sea tanta la votación. También me parece que hay una prueba incontrastable, que es que ya votaron casi 14 provincias y en ninguna obtuvo una performance que marque esa presencia que se dice que va a tener en la elección presidencial.

El partido de él está muy visual en los electores y, sin embargo, salvo en la La Rioja, que con el apellido Menem logró el 16%, en los otros lugares fue en todos 1% o 2%. De igual forma, no hay que subestimar nada, entendemos que nosotros tenemos que continuar con nuestras propuestas, ideas, un fuerte intercambio con la sociedad para lograr estar dando el punto de lo que se necesita escuchar y que podamos decir que sea lo verdadero.

Buenos Aires tiene un problema y es que no tiene balotaje, termina en octubre, se gana y se pierde por un voto. Es cierto que lo de Milei es funcional a que siga Axel Kicillof y, por ende, Cristina Kirchner en Buenos Aires.

¿Cómo afecta a la PASO, a la interna entre vos con Larreta y Santilli en la competencia con Patricia Bullrich, Néstor Grindettí, que Sergio Massa sea el candidato a presidente? ¿Afecta en algo las internas de JxC?

No.

Presentadas las candidaturas el sábado, cada uno los candidatos de cada sector dentro de JxC se concentra en cómo dar el mensaje, cómo recorrer.

En nuestro caso, nos repartimos tareas con Larreta, que tiene que recorrer el país. Nos beneficia la gran inserción de Morales en el Gran Buenos Aires, que mira hacia la Ciudad y es el lugar que nos vincula de manera más lógica respecto del funcionamiento del Estado, los cambios, modificaciones necesarias, nos representa al Gran Buenos Aires y a todas las grandes ciudades del país.

Nos repartimos tareas con Santilli. Espert lleva adelante, en el marco de sus ideas, lo que tiene que ver con el cuidado fiscal, cómo debe ser manejar el Estado. Carrió aporta valor respecto del Estado de República en Argentina y está totalmente nacionalizada su figura, nos concentramos en eso.

Ambas listas están convencidas, y será de esta manera, que al otro día de las PASO estamos todos juntos.

La continuidad en el poder en San Isidro

Alejandro Gomel (AG): Estábamos haciendo un repaso de las intendencias en San Isidro. En 1983 y 1999, Melchor Posse, 1999 a 2023, Gustavo Posse y ahora Macarena Posse. Como dirían los chicos, ¿no será mucho?

Antes de que naciéramos todos nosotros, Melchor, a los 24 años, había sido intendente de Arturo Frondizi y Oscar Alende.

Es un lugar que es fuertemente disruptivo, es un lugar que se sostiene y cruza todas las adversidades de todos los Gobiernos políticos nacionales y provinciales. Resultan adversos de esta manera por cómo funciona Argentina para nuestros vecinos.

Tuvieron total libertad, en Juntos por el Cambio, en nuestro sector, que incluye al PRO, el radicalismo, al partido vecinal, que es originario, Acción Vecinal San Isidro Distinto. Como nosotros no sabíamos cuál sería el desenlace acerca de las fórmulas de presidencial y el ensamblaje del radicalismo con el PRO, yo abrí una instancia para que eligieran en San Isidro, teniéndome a mi siempre como un peón y como un colaborador, alguien que empuja y tiene otras maneras de ver todos los días haciendo su vida en San Isidro y trabajando para el conjunto, eligieran.

Hicieron focus group, trabajos de encuestas, tareas de consenso. Cuando volví de La Plata el sábado habían elegido a Macarena, que ya había participado en elecciones anteriores como concejal escolar, había participado en ésta y ganado la de concejales.

AG: Que no hubo dedazo, eso querés decir.

No.

Porque si les impusiera eso, primero, que podría estar equivocado no solamente por imponerlo, sino que en la candidatura. Luego, cuando vos imponés en política, se acabó la magia, lo que nosotros hacemos es siempre es porque nace un calor desde adentro, de una parte de la comunión del municipio más comprometida, y se va trabajando por anillos, del más comprometido al menos y así hasta tratar de llegar a los últimos.

¿Por qué San Isidro hace esto? Porque desde hace muchos años innova, siempre tiene la tasa de mortalidad infantil más baja de todo el país y de todos los países de Sudamérica, siempre cotejamos con Canadá. .

En todo el sistema hospitalario, no hay un solo agente que no sean pertenecientes de salud municipales, es el primer lugar del patrullaje, apenas arranqué como intendente, municipal armado, el lugar de mayor asistencia en la escolaridad.

Todo eso merece que la política se organice y diga cuáles son sus mejores candidatos.

AG: Te lo consulto porque, generalmente, al peronismo cuando se le habla de Formosa retrucan con San Isidro y dicen: "Gildo Insfrán está en Formosa hace tanto tiempo, siempre es el mismo, pero mirá el radicalismo en San Isidro, donde siempre hay un Posse". ¿Se puede comparar una situación con la otra?

No hay que minimizar al vecino, no hay que desprestigiarlo, en los municipios vota el vecino. Cuando los intendentes resulta que repiten, los votaron los vecinos.

En nuestro caso, mi padre había sido intendente cuando no habíamos nacido ninguno de los que estamos hablando en este momento, es una historia en particular que cruzó todos los gobiernos, y cuando a mi padre le ofrecieron ser candidato de los militares no aceptó, cuando fue el momento del del Frente Justicialista de Liberación, no quiso ser candidato y se lo habían ofrecido de todos los partidos políticos.

Él se dedicó 25 años a la medicina y a la política partidaria, pero no estaba en la función pública, y siempre esperamos y mantuvimos armado el movimiento. Por el otro lado, te quiero decir algo que es inevitable y es que nosotros desde muy chicos estamos en política, aunque también hay gente de nuestra familia que no están en política y son socialmente comprometidos, pero no están la vida empresaria, comercio, docencia.

Sí es cierto es que tenemos esa cuestión, que es la de estar comprometidos y en el caso de un movimiento como el de San Isidro, con tantos logros, tiene que tener la chance elegir cuál es el mejor candidato para ir a la competencia.

Quisiera hacer una reflexión más amplia. Insfrán dice "la alternancia en Formosa la decide la gente" y evidentemente si saca el 70% uno tendría que también decir que las personas lo prefieren más allá de que se pueda construir, a través de distintos sublemas. Y uno va a dos historias, una reciente y otra no tanto: la reciente es la de Singapur que tiene un gobierno muy exitoso, cuando China sigue el modelo de Los Tigres del Asia el primero fue Singapur, que desde su independencia, desde 1955, lo gobierna el Partido de Acción Popular, con enorme éxito sin ninguna, pero hace 60 años que está el mismo partido. Uno podría decir que la Argentina de la generación del '80, en el siglo XIX, con Julio Argentino Roca y 1916 tuvo 40 años de un solo partido que se alternaba en el poder, pero era del mismo partido. ¿Cuál es tu propia visión respecto de si la democracia no solamente requiere elecciones, si no requiere también que haya alternancia de personas y de partidos, si es conveniente o no es conveniente y si es condición de la democracia o no?

Es distinto al tema de los lugares que tiene mandatos, que son los presidentes y gobernadores, que en los lugares que sin autonomía tiene administraciones como la provincia de Buenos Aires y los municipios. Eduardo Duhalde no quiso que hubiera autonomía, por esa matriz centralista de mezclar lo partidario...

¿Qué quiere decir autonomía y cargo electo? ¿Qué diferencia hay entre un municipio y un gobierno.?

La Constitución Nacional tiene un mando que dice "impleméntese el régimen de autonomía en las provincias". La autonomía es la posibilidad de que los vecinos decidan cuánto dura un intendente. Obviamente, creo que un electorado como el nuestro diría una sola reelección, que puedan decidir sobre el suelo, no le hagan edificios al lado de un chalet y que no pueda participar en esa decisión, que cada zona diga cuánta densidad poblacional quiere y cuánto no quiere.

Lo más importante es que la ley 8912, la ley del suelo, no puedo regir para toda la Provincia.

O sea, es distinto un municipio de un gobierno provincial. ¿Es lo que estás tratando de decir?

Claro.

Buenos Aires para nosotros es un factor de retraso para todos los municipios. Es una matriz centralista que tiene una sola parte orgánica, es decir, una sola Constitución para todos los municipios, y esto viene desde el año '36.

Entonces, ¿cuál es la propuesta a lo que vos preguntabas? Tiene que haber autonomías municipales para que se puedan aplicar estas reglas de República que son de avanzadas que se puede aplicar en los municipios, pero mientras tanto éstos son como entes autárquicos que dependen de lo que rige en la provincia.

Quiero tratar de ponerte argumentos. ¿Decís que es más peligroso la continuidad en una gobernación que un municipio?

Claro, porque tienen mando.

¿Estás en contra de las ocho reelecciones consecutivas de Insfrán, por ejemplo, y estarías a favor de que la Corte Suprema le pusiera un límite a las reelecciones indefinidas a nivel de los gobiernos provinciales pero no los municipales?

No.

Creo que en los municipios tiene que haber un límite en las reelecciones, ya hay un límite. A partir de este periodo, ya no hay más reelecciones consecutivas porque hubo que corregir una ley anterior porque de manera centralista y no por autonomías la hicieron con carácter retroactivo.

Cuando sea el 2027, ya no hay reelección consecutiva de los intendentes, los cuales proponemos y que simplemente en las autonomías para acercar el poder de decisión y los fondos necesarios a los municipios, instituciones y, por ende, a los vecinos. Eso fue lo que se perdió en Buenos Aires.

¿Por qué un municipio y sus vecinos no pueden tener una fecha distinta que la fecha de la boleta sábana? No hay nada más puro que elegir al intendente y concejal de su barrio.

¿Cómo tienen que ser elegidos los concejales? ¿Por sistema uninominal? ¿Sistemas mixtos como en Alemania que es mitad por lista y mitad por cada una de las localidades? ¿Por qué la fecha igual? Porque es la que da lugar a la boleta sábana. Por ejemplo, en Córdoba, eligieron gobernador en fecha distinta a la de presidente y Córdoba capital y otros municipios tendrán fechas distintas, y ya otros municipios eligieron con fechas distintas.

Esa es la autonomía y el respeto al voto del vecino. En cambio, de manera central dar cátedra de lo que no se conoce y hablar de las reelecciones cuando éstas ya se acabaron eso es lo que me parece que es minimizar al vecino, lo que puede dar una fecha distinta es nuevamente la autonomía.

Es decir, desde el punto de vista del caso de San Isidro, ya no sería posible la reelecciones sucesivas como son en Formosa, donde sí podría seguir habiendo reelecciones...

En el caso de de Formosa, la corte tiene el problema que la Constitución provincial menciona que hay "reelecciones indefinidas". Hay una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia, en la que recomienda que en los lugares que tienen mandatos, los cuales tienen fuerza de seguridad, policiales o ejércitos a su cargo, en el caso de los presidentes y gobernadores, no haya reelecciones indefinidas.

