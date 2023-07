A tres semanas de las elecciones primarias, el precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, defendió las medidas económicas que tomarías si resultara electo y apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta sobre algunos de sus dichos similares a los suyos: "Larreta se roba algunos términos, pero no entiende de qué se trata. Él suele copiar cosas que después no lo puede bancar con consistencia. Repite cosas que suenan bien".

"Queremos que Aerolíneas quede en manos de los empleados. Estamos dispuestos a financiarles un año de Working Capital (lo que uno pierde hasta que se reconstruye). Los argentinos que no toman aviones no pueden subsidiar a los que toman. Mi ajuste no va a afectar a los pobres", comenzó señalando el candidato en A24.

Ante esta aclaración, Graña le señaló que Horacio Rodríguez Larreta comentó algo similar, y declaró."Lo que pasa es que él (Rodríguez Larreta) las quiere seguir teniendo en el Estado para poder manejarla como caja política. Yo se la quiero devolver a la gente".

Y agregó: "La propia gente va a hacer la depuración de echar todos los cargos políticos. Y él quiere mantener la empresa al Estado, para tener curros de seguir asignando gente y comprarles voluntades con cargos públicos. Digo, como hacen la ciudad, que tiene toda una organización paralela para bancar su campaña".

"Las privatizaciones (en los 90) no salieron mal, el problema es cuando se mete el Estado en el medio. Si la empresa no puede hacer las cosas eficientemente, ¿por qué tiene que estar pagándola el resto de los argentinos de bien? ¿Por qué te vas a llevar a cabo una política tan agresiva?", afirmó

“La soberanía es un verso que usa los políticos para meterte gasto político. El primer gran problema que tienen los economistas, es que no saben lo que es el mercado. El mercado, es un proceso de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Lo primero que hay que darse cuenta, que no existe el fallo de mercado", declaró.

"Por lo tanto, todo lo fundamento de la regulación de intermediación del Estado, todo eso es todo mentira. Entonces, porque alguien desde la poltrona tiene que exigir por la fuerza que eso exista, y para eso le tiene que robar el dinero al resto de la gente", señaló Milei.

Sobre los planes sociales

"Lo que creemos es que los beneficiarios de los planes sociales son víctimas del sistema. Y por lo tanto, ellos no son los que tienen que pagar las consecuencias y los costos del ajuste. El ajuste tiene que caer sobre la política, no sobre las víctimas del sistema", dijo Milei. Y agregó: "lo que quiero que quede claro es que nuestro ajuste no tiene consecuencias sobre el sector privado ni sobre los vulnerables".

“Las consecuencias van a ser sobre los políticos chorros, sobre los empresarios, sobre los sindicalistas que entregan a los trabajadores, sobre los medios de comunicación que viven de la pauta, sobre los profesionales mentirosos que trabajan para políticos, que utilizan y prostituyen a la teoría económica para justificar aberraciones. En ese contexto sí se puede hacer ajustes sin que lo pague la gente de bien", aclaró.

