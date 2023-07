Violento robo a una jubilada en Córdoba

Una jubilada sufrió un violento robo durante una entradera ocurrida en las últimas horas en barrio Parque Vélez Sársfield de la ciudad de Córdoba.

La mujer fue arrastrada unos 50 metros cuando intentaba evitar que dos asaltantes se apoderaran de su automóvil.



“Yo no lo dejé pasar para arrancar para adelante, entonces el puso marcha atrás y yo me le puse en la puerta del chofer y me le prendí a la puerta del auto”, contó Teresita.

"El hizo marcha atrás, hizo zig zag, zig zag, y me despidió y me golpeó contra el pavimento. Reaccioné cuando estaba en el suelo y el auto lo veía que se iba por la calle Mendoza”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.



La mujer sufrió golpes y contusiones por lo que debió recibir asistencia médica.