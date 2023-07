Junta Electoral: Votó el 58% aproximadamente y los datos se conocerán cuando sean números parejos

Alejandro Moyano, el titular de la junta electoral municipal, estima que votó el 58% del padrón.

Pero ante los periodistas, Moyano dijo una frase que causó escozor: "vamos a esperar números parejos para darlos a conocer".

Esta frase genera varios interrogantes. El primero es porque no se informan los números como van llegando, sin ninguna especulación.

Apenas 10 minutos después del cierre de los comicios, el presidente de la Junta Electoral Municipal, Alejandro Moyano, reveló a Cadena 3 que los primeros datos oficiales serán publicados cuando haya un “30 por ciento de los votos escrutados”.

Y profundizó más sus dichos al aclarar que “no queremos que entren primero algunos barrios y eso genere una tendencia. Cuando tengamos un número más consolidado, lo daremos. Pero no vamos a retener ningún dato”.

Al ser consultado acerca de por qué no informarán a medida que vayan llegando las mesas escrutadas, Moyano respondió: "Queremos tener números parejos de toda la ciudad, de todas las seccionales".

La publicación por la multas que no se cobrarán

Por otra parte, Moyano se refirió a la polémica que desató la solicitada difundida por la Junta Electoral Municipal en el diario La Voz, en la que se señalaba que el voto es obligatorio, pero que no habría multas para quienes no concurrieran a las urnas.

“Nadie nos pidió que la publiquemos y no creo que se haya desalentado el voto. No incitamos a no sufragar. Sólo dimos respuesta a un requerimiento periodístico”, remarcó el funcionario municipal.