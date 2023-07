Los mercados de bonos podrían reactivarse tras una desaceleración de la inflación

Los banqueros esperan que el final del ciclo más agresivo de aumentos de tasas de interés en una generación impulse un resurgimiento de las ventas de deuda después del verano.

A medida que la inflación en Estados Unidos y la Unión Europea disminuye, los banqueros centrales están cambiando cada vez más su retórica respecto de cuándo podrían pausar o poner fin al año y medio de alzas de tasas.

Hay amplio consenso en que tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo elevarán nuevamente las tasas esta semana, posiblemente por última vez en el futuro inmediato. Para las empresas que se abstuvieron de acudir al mercado de deuda, la perspectiva de tasas estables puede significar una oportunidad para vender bonos y abordar los próximos vencimientos.

A nivel mundial, las empresas no financieras han vendido US$1,4 billones en bonos este año, un 10% más que en el mismo punto del año pasado, pero por debajo de los niveles observados en 2020 y 2021, según datos compilados por Bloomberg.

En EE.UU., JPMorgan Chase & Co. considera que las empresas automotrices y de tecnología son posibles candidatas a préstamos en el segundo semestre del año, un momento que es particularmente popular para el sector tecnológico. Meta Platforms Inc. vendió su primer bono en agosto del año pasado y Apple Inc. vendió deuda aproximadamente al mismo tiempo. La matriz de Google, Alphabet Inc., emitió deuda en agosto de 2020.

Además, es probable que las fusiones y adquisiciones conduzcan a más acuerdos en el mercado primario de deuda de grado de inversión.

“La ventana de emisión para el segundo semestre del año debería estar bastante respaldada si las condiciones del mercado se mantienen como han estado en los últimos meses”, dijo Blair Shwedo, jefe de comercio de deuda de grado de inversión de US Bancorp.

Aun así, hay muchos obstáculos potenciales para una recuperación de la emisión de deuda en el segundo semestre.

El horizonte de emisión de bonos para las próximas semanas

Por un lado, mientras que la inflación se dirige en la dirección correcta, los datos de los próximos meses podrían mostrar que las presiones de los precios se mantienen obstinadamente altas. Eso llevaría a los bancos centrales a seguir adelante con más aumentos de tasas además de los esperados esta semana por parte de la Fed y el BCE. Alternativamente, el endurecimiento monetario ya en marcha está empezando a pesar en el crecimiento, y amenaza con causar recesiones y socavar las ganancias corporativas.

Sin embargo, por ahora, las piezas están en su lugar para un repunte y es probable que surjan los emisores: la prima que los prestatarios deben pagar sobre los bonos del Gobierno se acerca al nivel más bajo desde febrero, y en EE.UU., los rendimientos de los bonos corporativos están bien por encima del 5%, lo que parece atractivo para inversionistas ávidos de ingresos.

“Los rendimientos son extremadamente atractivos en la parte baja del 5% y eso continúa atrayendo dinero en efectivo”, dijo Matt Brill, jefe de grado de inversión y gerente sénior de cartera de Invesco Advisers Inc., en una entrevista con Bloomberg Television. “Nos estamos preparando para seis meses bastante buenos de retornos totales”.

Los rendimientos de la deuda corporativa global con grado de inversión han aumentado un 4,52% en lo que va del año, según un índice de Bloomberg.

En Asia, las empresas se han ido alejando de la venta de bonos en dólares para endeudarse cada vez más en sus monedas locales. La emisión de bonos en dólares en los mercados emergentes asiáticos este año es la más baja desde 2012, mientras que las ventas de deuda en moneda local de empresas en países como China, Japón e India alcanzaron un ritmo récord, según datos recopilados por Bloomberg.

Todo parece indicar que la oferta en esos mercados se mantendrá activa a medida que las políticas más favorables de los bancos centrales incentiven la emisión local. Mientras tanto, dados los altos costos de endeudamiento en dólares, los analistas y los banqueros no esperan que el ritmo de las ofertas en dólares aumente en el segundo semestre, incluso si las ventas experimentan un aumento estacional después de los meses de verano.

Traducido por Paulina Steffens.