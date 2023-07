Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), opinó acerca del nuevo acuerdo que se alcanzaría con el Fondo. "No nos va a soltar la mano porque tiene un grado de responsabilidad, la Argentina ha sido un defaulteador serial y no quieren que eso vuelva a ocurrir", explicó en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9).

¿Cuál es su impresión de las últimas medidas que tomaron desde el Ministerio de Economía, ya que hay versiones de que el acuerdo con el FMI (que se cerraría el lunes) tendría costos tributarios y adelantamientos de impuestos, entre otros efectos?

Por lo menos lleva calma a lo que se vive en este tortuoso momento de la Argentina. Al respecto de estas medidas, son cortoplacistas y tienen un sentido electoral para llegar a las PASO un poco más tranquilos. En este momento, la Argentina es un bote de gomas lleno de parches.

¿A quién vota el Círculo Rojo?

¿Pero el parche de ese bote de goma aguanta hasta el 10 de diciembre, ya que el acuerdo con el FMI cubriría todo este año?

En ese sentido, el FMI no nos va a soltar la mano porque tiene un grado de responsabilidad. La Argentina ha sido un defaulteador serial y el mismo organismo no quiere que eso vuelva a ocurrir.

El Fondo está esperando que asuma un nuevo gobierno para sentarse a charlar, así que me parece lo más lógico que se hagan todos los esfuerzos para poder llegar con cierta tranquilidad a diciembre.

Principio de acuerdo con el FMI: cúales son las medidas del Gobierno y cómo impactó en el mercado

Lo que sí, sorprende la falta de creatividad de la dirigencia política, seguimos haciendo las mismas cosas mal, presionando al sector privado. Y, justamente, el sector político es responsable de la decadencia de la Argentina.

Si no, no se entiende cómo el mundo se está recomponiendo económicamente luego de guerras y pandemias, y nosotros todo lo contrario. Un ejemplo es el de Uruguay, que está pasando una crisis hídrica en Montevideo.

Entonces salieron a pegarle a Lacalle Pou y salió a defenderlo José Mujica, que está en las antípodas del pensamiento ideológico del actual presidente. Afirmó que “todos tuvimos responsabilidad porque no hicimos las obras que correspondían”, y eso no imagino que pudiera pasar en nuestro país.

El exdirector del FMI opinó que el nuevo acuerdo es "pésimo, tanto para la Argentina como para el Fondo"

Voy a este ejemplo extremo porque en Argentina se están peleando dentro del mismo espacio de todos los colores, y eso no genera confianza ni previsibilidad. El mercado tiene que saber que mañana va a poder retirar utilidades o que no le bloquearan las plantas. Y eso no está pasando, por este motivo la tasa de inversión directa en la Argentina es muy mala comparada con el resto de la región.

Volviendo a la pregunta, todas estas medidas van a impactar en los precios porque en cualquier geografía, cuando hay aumento de costos, se trasladan a precios.

Massa y su plan de seducción al campo: del auxilio en la sequía al alivio por retenciones

El vínculo del sector privado con Sergio Massa

Hoy hablamos de las críticas a las nuevas medidas por parte de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

También colocamos que, en su momento, el propio Funes de Rioja sostuvo que “con el ministro Massa estamos conformes y con el candidato Massa tendrá que decidir la sociedad”. ¿Cómo es la relación de la CAC con el ministro de Economía?

Máximo Kirchner bancó a Massa en la negociación con el FMI y pidió cancelar la deuda "como hizo Néstor"

Desde que asumió como ministro siempre destacamos la responsabilidad y valentía de salir del spa de Diputados y sentarse en la silla eléctrica del Ministerio de Economía, en un país donde tiene todas las posibilidades de que le vaya mal.

Además, tiene un muy buen diálogo con el sector empresario y, considero que era el mejor candidato de ese espacio. La tranquilidad para los empresarios es que, a partir de los candidatos que hay, no vamos a ir a un modelo chavista.

AO JL