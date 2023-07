El economista Alejandro Werner sostuvo que el preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional cuenta con importantes cambios. “Creo que la situación podría haber sido mejor de haber tenido un gobierno estos últimos tres años y medio con una política económica mucho más sensata y estructurada”, declaró el director del Georgetown Americas Institute en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo evalúa este preacuerdo entre el Gobierno y el FMI?

Creo que es un reconocimiento de la realidad por parte de las autoridades argentinas, en la medida en la que la pérdida de reservas continua.

Lo lógico es un ajuste en el tipo de cambio y el Gobierno lo está realizando a través del movimiento selectivo de algunas de las cotizaciones que maneja, y esto obviamente logrará frenar un poco la pérdida de reservas.

Al mismo tiempo, veremos cuando se lance el acuerdo, que cuenta con cambios importantes en los objetivos en política fiscal, y esas serían las palancas más importantes para hacerle frente a este problema que viene aquejando a la economía argentina.

Obviamente, las autoridades esperaban usar menos las palancas y contar con mayores recursos del Fondo. Yo creo que eso no lo vamos a ver o al menos en una cantidad importante, pero sí veremos desembolsos suficientes para cubrir los vencimientos del crédito con Argentina pero que no otorguen recursos adicionales importantes al Gobierno.

Dentro de un contexto de un programa que fue para minimizar una mala situación económica en Argentina, es una buena noticia, y ojalá esto, con algunas decisiones asociadas al swap que tiene el Banco Central con China, permita que este periodo en Argentina se lleve a cabo con el menor deterioro económico posible y que el país llegue a diciembre con un nuevo gobierno que tenga una idea clara de su paquete y su programa de política económica, y se empiece a implementar con el objetivo de que la situación económica mejore.

Es un acuerdo con un nivel de admisión muy bajo, para minimizar el rol del Fondo durante el periodo electoral y, en lo que es la relación de Argentina con el Fondo esas decisiones no se vuelvan un detonador de un deterioro de expectativas y probable problema económico mayor.

Esto que se hace a través de los impuestos, ¿implica una especie de desdoblamiento cambiario? ¿Cree que hubiera sido mejor hacerlo hace tres meses o más profundamente ahora?

Creo que estas cosas, mientras antes se hagan mejor, y de manera más nítida. Esto de ir moviendo en montos o magnitudes diferentes las diferentes cotizaciones sigue generando distorsiones muy importantes en la economía.

Hoy por hoy Argentina no puede tener una cuenta de capitales abiertas porque el nivel de credibilidad sobre la cuestión macroeconómica es muy bajo, y la apertura de cuentas de capitales generaría una volatilidad extremadamente alta.

Por otro lado, creo que el tener una cotización oficial y libre, que sean solo dos, es la mejor manera de manejar esta situación, y de haberse hecho esto hace tres meses los efectos sobre las exportaciones (en términos de incrementar las que se realizan en el país), la entrada de divisas sería mayor, y la disminución de importaciones para diferentes actividades también hubiese sido mayor y, por lo tanto, el freno a la caída en reservas se hubiese materializado de manera más temprana y hubiese sido mucho más apropiado.

El gobierno argentino apostó a jugar de manera muy agresiva en la negociación con el Fondo para obtener recursos adicionales y evitar estos movimientos cambiarios con un fin electoral, y da la impresión que esa estrategia no funcionó.

Al final estarán cerrando con el Fondo con una revisión que le dará los recursos ya establecidos en el programa y tal vez alguna mecánica para posponer la revisión de septiembre, para que no se lleve a cabo en medio de la elección, y que Argentina no esté en retrasos en periodo electoral y tenga que hacer los movimientos lógicos de una economía que enfrentó una caída en recursos externos por la sequía, que sería devaluar el tipo de cambio y tener una política fiscal más estricta.

Estamos llegando tarde a eso, pero probablemente sea lo que veremos en los detalles del programa cuando esto se anuncie.

Respecto de un nuevo gobierno, ¿cree que produciría alta volatilidad una unificación inmediata del tipo de cambio según la apertura de la cuenta de capital o la credibilidad de un nuevo gobierno, independientemente de la situación objetiva que se encuentra la reserva del Banco Central, permitiría la apertura de la cuenta capital?

Es una opinión personal. El nuevo gobierno tendrá que implementar un paquete de medidas muy amplio en el ámbito oficial, monetario, de privatizaciones, del sector real, etc.

Esto tendrá un nivel de incertidumbre muy importante, porque algunas reformas deberán ir al Congreso y otras generarán impactos importantes en ciertos sectores de la sociedad y, por lo tanto, esa incertidumbre con los niveles de inflación, sin contar con un nivel de reservas adecuados, aunque consigan ciertos créditos que le permitan aumentar el nivel de reservas, seguirá siendo bajo, creo que sería mejor llevarlos a cabo con una cuenta de capitales.

Una situación en la compra y venta en dólares con limitaciones y restricciones, una cuenta de capitales parcialmente cerrada que le dé una palanca adicional para manejar esta volatilidad del mercado financiero.

Si no veremos euforia por un nuevo gobierno y eso hará que, en algunos capitales, después veamos tensiones en el Congreso y que esto lleve a salidas de capitales muy importantes. En la medida en que se tengan estas restricciones en las cuentas de capitales y cuando se vaya generando la credibilidad en la capacidad del gobierno de implementar las medidas, sería más recomendable.

Lo vimos en el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, cuando inició el programa hubo un incremento en las expectativas y se generaron unas muy favorables sobre ese gobierno, en la medida que parte de las políticas se implementaron, pero no todas. Luego hubo problemas con sequías, subidas en tasas de interés internacionales, etc.

La economía argentina empezó a enfrentar problemas en la disponibilidad de divisas que generaron una situación macroeconómica muy difícil de manejar que, creo que ayuda para que se logre cierta estabilidad, se le dé espacio a la acumulación de reservas por parte del BCRA, y cuando ese monto sea elevado y las principales columnas del programa económico ya pasaron por el momento más álgido de negociación, la apertura de la cuenta de capitales se puede llevar a cabo.

Usted dice que habría que mantener un mercado cambiario desdoblado y unificarlo una vez que se hayan hecho una serie de reformas.

Las enseñanzas que dejó la frustración del 2015 llevan a pensar que fue un error haber tomado un crédito tan importante con el Fondo cuando las tasas de interés eran bajas, y hoy, que la tasa de interés es más del 9%, representa solamente los intereses que son el 1% del producto bruto, cuando se tomó esta deuda con tasas de intereses cuatro veces menos que hoy.

Creo que no, al final del día el crédito con el FMI sustituyó deudas que Argentina ya había adquirido con otros acreedores, entonces fue una sustitución de acreedores, y a una tasa más baja.

Si Argentina hubiese mantenido ese endeudamiento con el sector privado, esa deuda se hubiese renegociado en el mercado a una tasa todavía mayor a la que ofrece el Fondo. Desde ese punto de vista y el 1% no son niveles de pago de servicios de la deuda elevados. En el mundo vemos países como Brasil que tiene un nivel de deuda del 70% y paga en intereses un porcentaje elevado del producto interno bruto.

Creo que en ese momento fue una buena opción para Argentina, el programa económico que sustentó ese crédito enfrentó problemas de incrementación y terminó como ya sabemos. Pero creo que con un gobierno, en los últimos cuatro años, que hubiese implementado un plan económico consistente y lo hubiese hecho rápido, la situación podría haber sido diferente.

La situación económica por la que atravesó Argentina durante este gobierno requería que los primeros seis u ocho meses de gobierno, aun con la pandemia, hubiese habido en la mesa un programa económico concreto, tanto en la parte monetaria y fiscal como en la parte real, y eso no existió.

El Gobierno se enfocó en reestructurar la deuda con los privados y luego en un programa con el Fondo, que es un poco una caricatura de programa en el que el Gobierno no creía y no cumplió. Y, en ese sentido, es el principal motivo por el cual hoy tenemos esta inflación, una perspectiva económica muy negativa, y por la cual el país no pudo moverse gradualmente hacia una apertura de la cuenta de capitales que permita que la inversión entre.

Porque el gran problema de tener tantos límites para sacar los dólares es que cualquiera que quiera hacer un proyecto de inversión relevante en el país lo piensa 15 veces, porque sabe que cuando quiera sacar esos recursos, por la rentabilidad que le genera ese negocio, la certidumbre por la cual esos recursos estarán disponibles es muy baja.

Entonces prefiere invertir en otros países, y eso genera una anemia en la inversión, en el dinamismo de la actividad del sector privado, y perspectivas muy malas para la economía.

Lo que se hizo con el gobierno de Macri se podría haber hecho mejor, tal vez había maneras de que hubiese acabado de otra forma, no sé cuáles, y en el momento que se hizo yo creo que se tomaron las mejores decisiones posibles.

Sin embargo, creo que la situación podría haber sido mejor de haber tenido un gobierno estos últimos tres años y medio con una política económica mucho más sensata y estructurada, y eso no lo hemos visto.

Entonces, estos días vemos los anuncios entre el Fondo y la República Argentina de que se está llegando a un acuerdo sobre la revisión actual, que básicamente estira la relación del Fondo y Argentina para llegar diciembre y enero, y que el Fondo negocie sobre la base de un nuevo programa económico, ante la expectativa de que el gobierno que llegue sea uno que tenga una propuesta económica concreta, sensata y con altas posibilidades de ser exitosa.

Alejandro Gomel (AG): ¿Hay autocrítica del Fondo por darle un préstamo a la Argentina que no tenía antecedentes?

Creo que el Fondo está para actuar en esos momentos de alta tensión en los mercados financieros de sus países miembros. Obviamente, las políticas que se implementan en estos momentos están sujetas a un alto nivel de incertidumbre, y claro que hay autocrítica y dentro del Fondo se piensa que el programa podría haberse diseñado de manera diferente.

Yo creo que el diseño del programa podría haber mejorado o empeorado la probabilidad de éxito en algunos puntos porcentuales, pero en el fondo la dinámica económica y política que se desarrolla en contextos de crisis macroeconómica tan elevadas en bastante predecible.

Y si le agregás a esto polarización política, la disyuntiva para el FMI es decir si hacen programas de apoyo en países que tienen un nivel de polarización tan alta que se pueden encontrar en 20 meses con una opción de política económica alternativa tan diferente que ya no justifique ese crédito, y creo que es una pregunta relevante.

Creo que la comunidad internacional debe seguir apoyando a países que quieren implementar políticas que la comunidad internacional creen que son las correctas, aunque haya una incertidumbre política muy elevada. Por eso los créditos con el Fondo tiene el carácter de ser senior a los demás, es decir que no se reestructuran como los privados, y creo que deben hacerse.

Probablemente el Fondo, y yo mismo, diría ante la duda que hacer estos programas con la introducción de controles de capitales desde mucho más temprano sea una recomendación y una lección que sale del crédito anterior con la República Argentina.

Tal vez haya otras opciones en términos de modificaciones del diseño del programa, sobre todo en periodos electorales, pero sí creo que la comunidad internacional debe seguir apoyando a países con estos problemas, en momentos donde la tensión política es importante.

Otros miembros del Fondo quizá piensan diferente, y creo que es debatible, pero estos programas, algunos son exitosos y otros tienen problemas, como los tuvo la Argentina, y creo que el Fondo seguirá acompañando a la Argentina y ojalá en los próximos cuatro años veamos una respuesta inteligente de cambio en la política económica y que el Fondo pueda acompañar al país con financiamiento.

Y también que en ocho años el país pueda refinanciar este crédito en los mercados internacionales de capital y el Fondo esté fuera de Argentina.

