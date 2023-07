Cuáles son las maneras en qué podría cerrarse las negociaciones con el FMI

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no llega, creen las expectativas y ambas partes, tanto el FMI como la Argentina parecen mantenerse firmes en sus posturas. Para hablar sobre las formas en que podría cerrarse el posible acuerdo con el organismo internacional, Canal E se comunicó con el economista Roberto Geretto quien expresó que, “se tienen que negociar ciertas metas y variables que evidentemente no se van a cumplir”.

Para Geretto, “no solo el tiempo del acuerdo se tiene que negociar, sino qué tipo de acuerdo”. Y agregó: “Este mes hay que pagar 3400 millones de dólares y si no se acuerdan estos días con los plazos administrativos, es muy probable que no se llegue a fin de mes con el acuerdo firmado”.

La posibilidad de entrar en default

Con respecto a la posibilidad de entrar en default, el economista aseguró que “no sería aconsejable” porque tanto para Argentina, como para el FMI hay incentivos para llegar a un acuerdo.

Ante la posibilidad de no llegar a pagar con dólares propios, Geretto sostuvo que, “se puede hacer con yuanes porque el swap con China abarcaba 10 mil millones de dólares”, “sino también se puede pagar con dólares con reservas brutas que tiene el Central y después el FMI te los devuelve”.

Para finalizar, Geretto expresó que, lo que ambas partes esperan “es un parche” y seguir hasta el nuevo gobierno, porque, las transiciones presidenciales “no vienen siendo muy ordenadas”.