¿A quién vota el Círculo Rojo?

"Ayer, la UIA y AEA emitieron comunicados muy críticos hacia las nuevas políticas del gobierno y al ministro Sergio Massa, algo que lleva a preguntarse sobre la ideología, el interés egoísta, las acciones con arreglo a valores o con arreglo a fines, por quién vota cada uno de los grupos de interés y la preferencia del Círculo Rojo por las políticas de algún candidato"

"No es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés", aseguraba Adam Smith y con este ejemplo el economista inglés explicaba que la sociedad se beneficiaba no de la solidaridad de los individuos sino de su egoísmo y de su búsqueda del beneficio personal.

Por otro lado, Max Weber, uno de los padres de la sociología, planteó que había acciones con arreglo a valores y acciones con arreglo a fines. Es decir, los individuos a veces actuaban en búsqueda de alcanzar un objetivo concreto y en otras ocasiones lo hacían motivados por una idea de lo que está bien o es lo correcto.

Carl Marx introduce la noción de engaño y falsa conciencia para describir las acciones de los obreros, pero que podría ser extensible a los capitalistas, que no actuaban según su interés histórico de terminar con la explotación o de maximizar su capital respectivamente.

Para él, las acciones estaban regidas por un interés de clase. La burguesía buscaba perpetuar su dominación sobre el proletariado y de esa manera continuar viviendo de la posesión, de los medios de producción y de la plusvalía que se le extrae al obrero, es decir el trabajo no pagado.

La política y los empresarios: intereses o ideología

En diciembre del año pasado y en el marco de un plenario de la UIA, Paolo Rocca reconoció la gestión de Sergio Massa y hasta pidió un aplauso para el ahora precandidato: "más allá de que estemos de acuerdo o no en todas las medidas que pueda tomar, quiero reconocer el extraordinario esfuerzo que está haciendo Sergio desde su posición de ministro de Economía".

El análisis sobre el voto de los sectores económicos en base a sus intereses o a sus ideologías lo disparó Gabriel Solano, precandidato por el Frente de Izquierda, quien aseguró que las grandes corporaciones empresariales prefieren a Sergio Massa por sobre Javier Milei: "Las categorías ideológicas no dan cuenta de cómo actúan las clases sociales reales y Milei no le va a asegurar a las grandes corporaciones empresariales el manejo del estado que ellos pretenden"

Martín D'Alessadro, presidente del último foro de la reunión mundial de politólogos que se hizo en el país, explicó que hay diferentes formas de persecución de los propios intereses por parte de los empresarios que no necesariamente implican al voto: "No sé si estoy tan de acuerdo con la idea de que si los obreros no votan a la izquierda están votando en contra de sus propios intereses".

La idea de D'Alessandro acerca de las distintas formas de participar en política por parte de los actores sociales también se ejemplifica con el bajo caudal de votos que obtienen los partidos de izquierda en la mayoría de las elecciones, contrastada con la masividad en las movilizaciones. El mismo concepto se puede aplicar al Círculo Rojo que no reduce en el voto su posibilidad de incidencia política.

La bonanza económica de los empresarios durante los gobiernos peronistas

El debate también tiene la participación de Cristina Fernández de Kirchner, que en el pasado 9 de Julio, en el medio de la inauguración del gasoducto, se preguntaba cuántos empresarios seguirían siéndolo si el Estado dejara de subsidiar todo. En 2022, ya había asegurado que había un "prejuicio antiperonista" en el empresariado: "durante los 12 años y medio de nuestros gobiernos, los balances de las empresas argentinas eran positivos".

El presidente Alberto Fernández fue consultado en Periodismo Puro sobre los motivos por los cuales los empresarios ganan más plata con los gobiernos peronistas pero deciden votar lo contrario y aseguró que es un problema de clase: "Son los mismos empresarios que vieron cerrar 23.000 PyMES durante el gobierno de Macri y también vieron el juego de especulación financiera en desmedro de la producción que ellos representan. No nos votan porque nosotros somos los representantes de los que trabajan en sus empresas".

Otro de los sectores involucrados en el debate es el sindicalista. Ricardo Pignanelli, titular de Smata explicó que se gana más plata con el peronismo pero también "hay laburar más". La tesis explica que los empresarios puedan preferir una ganancia económica menor, pero evitar conflictos, tensiones y riesgos.

Martín Cabrales es uno de los empresarios que confirmó que durante la gestión de Alberto Fernández obtuvo más ganancias que durante el gobierno de Mauricio Macri aunque aclaró que también se sumaron algunos inconvenientes: "me va mejor pero tengo dificultad para importar y mi insumo principal es un commodity".

Si bien ayer la UIA criticó con dureza a Sergio Massa mediante un comunicado, la semana pasada su titular Daniel Funes de Rioja se encargó de separar la percepción que tiene sobre el ministro de Economía y el precandidato a presidente: "En Massa ministro confiamos, por el Massa candidato responderá la ciudadanía".

Mucho más locuaz fue el vicepresidente de la Sociedad Rural, Marcos Pereda Born, quien habló de la ideología de Massa y aseguró que "es un hombre con concepciones liberales aunque no las diga".

En una tesis de maestría, la licenciada Lucía Carnelli estudió los comportamientos del empresariado argentino durante los gobiernos kirchneristas y planteaba que hasta el 2007 hubo una fase de cooperación, luego de la crisis del campo se produjo un proceso de transición entre la cooperación y el enfrentamiento, y finalmente identificó en los últimos años del segundo mandato de Cristina Kirchner como un momento de "abierta confrontación con el gobierno K".

La conclusión de la tesis es que los posicionamientos públicos y la orientación del accionar colectivo de las organizaciones empresarias no encuentran su explicación en la lógica de la racionalidad económica, sino en la capacidad de generar consensos en el plano ideológico, político y organizacional.

Esto permite retomar las ideas de Max Weber acerca de las acciones en arreglo a los valores o en arreglo a los fines. El Círculo Rojo no es uniforme, tiene las mismas contradicciones de clase, ideológicas y políticas que tienen los obreros y seguramente habrá empresarios que voten en base a sus intereses y otros lo harán en arreglo a valores, independientemente de que algún candidato pueda maximizar la utilidad de sus empresas.

