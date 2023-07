El ex canciller Felipe Solá respaldó el trabajo del ministro de Economía y precandidato presidencial oficialista, Sergio Massa y manifestó que en la actualidad el "verdadero antagonista" del peronismo en Javier Milei y no las figuras opositoras de Juntos por el Cambio.

"Massa no se asusta, tiene templanza y eso vale oro", resaltó el exministro de Asuntos Agrarios bonaerense en diálogo con Gustavo Sylvestre en Radio10 y añadió: "Sigue negociando hasta el final. No se le mueve un pelo hasta el último segundo. Eso necesita Argentina".

Felipe Solá: "Estamos mejor rumbeados que quienes prometen cambiar todo y quemar el Banco Central"

En esta misma línea, Solá sostuvo que el titular de la cartera de Economía "está manejando con enorme prudencia y habilidad las cosas" y que "está mostrando que se ha convertido en un hombre de Estado".

"No sale desesperado a buscar un modelo externo para extraerlo porque solo de afuera nos van a enseñar que hacer, tiene otra actitud totalmente distinta, cree en el barrio, en la gente, en el trabajo, en lo conseguido, en defender los valores, pertenece a este espacio enorme y puede mantener una Argentina equilibrada en el futuro", afirmó.

A su vez, el ex canciller respaldó la presentación del precandidato presidencial en la Exposición Rural, lugar a donde lo acompañó, y manifestó: "Contó un futuro no inventado sino absolutamente posible. Lo explicó bien, con moderación, con calma y fue muy bien escuchado y muchas veces interrumpido con aplausos. Lo hizo de una manera elocuente y humilde".

Sergio Massa durante su presentación en la Exposición Rural.

En este sentido, reprochó que "durante un tiempo habían convertido la Sociedad Rural en un bastión", aunque aclaró: "Acá tenían que oír a todos, oyeron a todos. Hay que estar en todas las tribunas donde hablen los demás, el que no va pierde y eso para todos los lugares".

"Hay que ir a todos lados. La gente a Massa lo mira de una manera muy diferente ahora porque...ya no sabe si se está hablando con un ministro que termina en diciembre y quiere terminar las cuentas hasta ese momento o si se está hablando con el próximo presidente", agregó.

Con respecto a este último punto, remarcó que "la capacidad negociadora y la importancia de Massa cambió totalmente", incluyendo "la capacidad negociadora con el exterior".

Sergio Massa en La Rural: cuál fue el impacto de su discurso en los mercados

"Manejó muy bien estos días con el Fondo, que parecía que no, que no y que no y de pronto el domingo se supo que había un arreglo, que debe ser ratificado por el Directorio antes del 31 de julio, cuando se juntan, pero significaría ordenar todo el segundo semestre", resaltó con respecto a las negociaciones del ministro con el FMI.

Además, hizo referencia a las últimas medidas económicas lanzadas y sostuvo: "Son medidas no para los seis meses solamente, sino que hay medidas para el año que viene y también para el futuro. El trabajo de Massa es un trabajo que no está ligado a la campaña electoral, está ligado al país y al futuro".

Por otra parte, aludió a los precandidatos opositores con los que deberá competir Massa en las próximas elecciones, en caso de ganar la PASO de Unión por la Patria, y afirmó que el "verdadero antagonista del peronismo" es Javier Milei.

Carlos Melconian contra las nuevas medidas económicas: "La estira como un chicle"

"Milei es el verdadero antagonista del peronismo porque no gobernó nunca. Y al no gobernar nunca, hay muchos jóvenes que están en una Argentina que tiene problemas económicos reales, concretos y serios, que creen y apuestan a él", analizó.

Así, amplió: "Tiene un piso muy alto y nunca gobernó. En cambio los otros vienen atrás en eso, porque ya gobernaron y nos dejaron este desastre". "Vienen con muletas y gastados", lanzó y reiteró: "Por eso dije que el antagonista que más nos preocupa es Milei porque no gobernó y propone cosas tremendas".

Solá terminó sus críticas a la oposición cuestionando el uso de determinados términos en los discursos durante la campaña.

"Yo no escuchaba el verbo 'erradicar' desde la época de los milicos. Apelan a la falta de memoria de mucha gente o al desconocimiento", concluyó.

AS.

LT.