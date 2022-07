Felipe Solá: "Massa tendrá que suturar la desprolijidad de apartar a Batakis después de hablar ella con el FMI"

En diálogo con Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV), el ex canciller Felipe Solá habló sobre la entrada de Sergio Massa al superministerio de Economía y los cambios en el Gabinete. Destacó que la salida de Silvina Batakis fue “desprolija”, algo que Massa tendrá que “suturar” a la hora de dialogar con el FMI.

¿Qué significa lo que está pasando a nivel macro?

Desde hace meses hay un pedido explícito o implícito de que el Gobierno tome medidas. Esta semana hubo dos: la que tomó el Banco Central que fue audaz, sobre la soja y las liquidaciones, y ahora otra, sobre el cambio en la figura de Gobierno y política frente a la crisis. Se pedía una movida fuerte y acá está.

Eras crítico de la actitud antikirchnerista de Sergio Massa. ¿Se puede suponer que Massa es distinto al que era en el pasado? ¿O la vicepresidenta y el cristinismo se corren más al centro?

Hay distintos tiempos, de Massa, de Cristina, de Alberto. Uno no mira siempre desde el mismo lugar, se va corriendo según corre la vida. Las diferencias que tuve con Massa estaban vinculadas al tiempo. Fue en 2018 que decidí que era hora de comenzar la unidad del peronismo. La diferencia fue que yo me pegué rápidamente a la unidad pero Sergio esperó porque él negoció su armado y lo llevó hasta el final para lograr lo mejor en esa unidad.

Massa es muy perspicaz y eso se ve en el armado del Frente de Todos. Le tocó ser de puente y moderador en muchos casos. Abandonó su carrera política para estar sumido en su función de presidente de la Cámara de Diputados, pero siempre tuvo una visión formada sobre la economía. Tiene la audacia que hacía falta.

Haciendo un análisis, las ideas no son tan importantes sino la capacidad de ejecutarlas. ¿Lo que tiene Massa es una audacia, una actitud determinada de menos duda y más asertividad y eso es lo que premian los mercados y lo que lo llevó allí?

Audacia entendida como ahuyentar ese temor que paraliza. También es la constancia, Massa es capaz de trabajar 20 horas por día como lo hizo para armar su frente político. Nos peleamos muchas veces con Massa, pero valoro su capacidad de trabajo y vincularse. Massa es muy buen político, es momento de que alguien que entiende a la economía y que se sepa vincular, tome la economía. Lo digo sin perjuicio de Batakis, porque ella tuvo más coraje que Guzmán. Encontró las palabras justas y fue realista, no ideologista. Cumplió con su deber. Tuvo problemas. Massa tendrá que suturar la desprolijidad de apartar a Batakis después de hablar ella con el FMI.

Te pasó algo similar, te enteraste estando en un viaje. ¿Por qué pasan estas situaciones tan desprolijas?

Su situación no fue tan fuerte como me pasó a mí. En mi caso hacía falta que me llamaran por teléfono y me explicaran qué pasaba. Era la semana posterior a la derrota de las PASO. En política uno arriesga y tiene que entender. Yo no tuve ese trato y me dolió mucho. Y , además, creo que Massa tendrá que suturar la situación frente al Fondo, porque son tres ministros y hay que empezar por ahí.

El sábado, el Presidente se entera que no puede viajar a EE.UU. y lo hace Batakis, a sabiendas de que tenía que decidir si hacía cambios en el Gabinete. ¿Qué representa esa inconsistencia?

No puedo opinar sobre la decisión del Presidente, habría que preguntarle a él. Hay más potencias y coherencia en el equipo y la economía hoy.

¿El tiempo es distinto, tal vez, cuando se está sentado en el sillón de Rivadavía?

Sí. Batakis me dijo: "Esto es una licuadora". Nosotros en Argentina tenemos muchos problemas, hay que empezar por alguno. Por eso me parece bien lo del Banco Central con la liquidación de la soja. El "todos a la vez" te hace perder de vista hacia donde querés ir. Massa tiene muy claras las prioridades.

Cómo fue la anterior llegada de Sergio Massa al Gobierno nacional tras la crisis con el campo de 2008

¿Con respecto a que se haya levantado la marcha hacia la Rural, tiene que ver con Massa, puede que indique que va a ser una actitud más amistosa con el campo?

Creo que si, el enfrentamiento entre los dos polos opuestos, como la marcha que reclama por cosas elementales y la Sociedad Rural, por otro lado, que es símbolo de lo que siempre ha sido y, ahora, que es una sucursal de Cambiemos. Me parece bien que se haya levantado, para no agitar las aguas en este momento difícil. La relación con los movimientos sociales tiene que ser amplia.

Cómo ex ministro de Relaciones Exteriores, la imagen de que llegue una ministra a su país y luego renuncia, ¿qué costo tiene?

Hay un costo pero la relación con el FMI continúa. Es la relación entre el deudor y el acreedor es una sociedad: el acreedor protege al deudor para que pague. Hay que arreglar el tema con el Fondo, hay que pagarle como hizo Néstor Kirchner. Macri nos ató a eso, no lo olvidemos.

