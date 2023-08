Sangria de dólares: a lo largo de 2023 Argentina perdió 16.000 millones de dólares de reservas netas

A 6 días de las primarias crece la incertidumbre en relación a cómo reaccionará el mercado financiero una vez terminadas las PASO. Es por eso que los inversores comienzan a analizar qué estrategias implementar para cubrirse de lo que vendrá. Con el fin de ampliar esta información, nos comunicamos con el presidente de Research, Pablo Repetto.

“Está complejo cubrirse bien contra la inflación. En la actualidad, tenemos bonos ajustables a corto plazo, es preferible estar bien cortito y no estar especulando con proyecciones más a largo plazo. 2024 ya suena un poco complicado para un pequeño inversor”, comentó Pablo Repetto. “Después, tenemos algo que los bancos no ofrecen tan asiduamente como son los plazos fijos UBA. Para aquel que tiene que estar en pesos, lo protege contra la inflación y tiene que dejarlo 90 días ahí colocados”, agregó.

Cuáles fueron las pérdidas en dólares que tuvo Argentina

Según Repetto, a lo largo de 2023, Argentina perdió 16.000 millones de dólares de reservas netas y 20.000 millones de reservas brutas. Sobre la misma línea, expresó: “Según la metodología del FMI, actualmente, tenemos 9.000 millones de dólares de reservas netas negativas y 24.000 millones de dólares de reservas brutas”.

Intervenir el dólar MEP, la única posibilidad del Gobierno para que el precio de los dólares no aumenten

“La intervención en el dólar MEP es el único ancla que encuentra el gobierno para que los dólares no se le disparen de manera significativa”, aseveró el presidente de Research. A su vez, remarcó que el Gobierno aspira a mantener la brecha cambiaria en un 100% y que no se mueva de ahí. “Con el dólar blue, cuando la gente retira depósitos de los bancos sigue estando dentro del sistema financiero, ya sea como depósito o encajes. De esa manera, no se nota en las reservas brutas del Banco Central”, completó.

En la actualidad, las exigencias del FMI en base a las reservas netas son muy difícil de cumplir

De cara a las exigencias del Fondo Monetario Internacional con respecto a las reservas, el entrevistado planteó que son imposibles de cumplir. “Si consideramos que en la mejor parte del año, a pesar de la sequía, con distintos programas de dólar especial se perdieron alrededor de 16.000 millones de dólares de reservas netas, la verdad que pensar que de acá a fin de año se van a acumular 12.000 millones de dólares resulta realmente fantasioso”, argumentó.

“La mayoría de los pesos que están en el sistema se encuentran atrapados por el cepo, entonces, lo único que hacen es circular a través del sistema y elevar el tipo de cambio”, disparó Repetto. En relación a este tema, afirmó que el cepo está funcionando como “una gran licuadora de pesos” y debido a esto, se produjo un cambio de precios con respecto al calculado en el stock. Ahí se da la suba del dólar MEP y del contado con liquidación.

“La devaluación podría ser un poco más acelerada. La realidad es que debería haber un ajuste del tipo de cambio discreto, no estar corriendo todo el tiempo detrás porque la corrida entre dólar y tasas siempre termina mal”, concluyó.