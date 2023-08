Proponen mejorar la infraestructura rural para que la vida en el campo sea más atractiva  

Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, hablo sobre lo sucedido esta semana en el Congreso anual de la entidad. Recordó que para lograr ese objetivo son necesarias políticas de Estado. En otro orden, dijo que la propuesta de bimonetarismo presentada en el evento por la candidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, fue, como mínimo, mal explicada.

Por décimo año consecutivo, esta semana Coninagro, una de las 4 entidades gremiales empresarias del agro que integra la Mesa de Enlace y que representa al sector cooperativo de la actividad, celebró su congreso anual. Allí disertaron Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba y candidato presidencial por Hacemos por la Argentina, y Patricia Bullrich, postulante al mismo cargo por Juntos por el Cambio.

Fue justamente allí donde Bullrich intentó explicar tanto el sistema bimonetario que propone implementar en caso de ser presidente, como su plan para reducir o quitar los derechos de exportación (DEX), más conocidos, aunque también mal llamados como retenciones.

A propósito de este tema, Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, al ser consultado por Joaquín Pinasco y Luciano Fondado, en Aire de Campo, programa de Radio Perfil (FM 101.9 y Am 1190, en CABA), señaló respecto de la propuesta bimonetaria de Bullrich que “a raíz de que tampoco entendimos demasiado, cómo era realmente su propuesta, pedimos algunas aclaraciones y vamos a emitir alguna valoración, porque realmente fue muy mal explicada. No es tan, así como ella lo planteó. Me preocupó (la propuesta de Bullrich) porque no creíamos realmente que fuera este una solución a la situación que se está viviendo”, manifestó Laucirica.

Patricia Bullrich

Diez años igual

En cuanto al balance del evento realizado por Coninagro en la Bolsa de Cereales, en Buenos Aires, explicó que “quisimos que, en este congreso, no quedarnos en la queja, ni en el presente. Si bien no podemos soslayar la situación que se está viviendo, queríamos también ser un faro al futuro y plantear una agenda con temas pendientes que tiene nuestro país y que necesita de decisiones políticas”.

Durante el Congreso, y también por decimo año consecutivo, los candidatos recibieron de manos de Laucirica el libro El campo y la política, un compendio de propuestas del cooperativismo agropecuario que, con ajustes y actualizaciones hace una década que Coninagro le presenta a los candidatos a ocupar la presidencia de la Nación.

Al respecto, Laucirica reconoció que “en este documento, en los últimos 10 años, prácticamente se han repetido los mismos problemas, las mismas demandas y las mismas situaciones. En 10 años no hemos tenido respuesta a pesar de las distintas banderías políticas que han sido gobierno en nuestro país”.

Y agregó: “Esto es realmente una situación que marca por sí sola un problema que tenemos como país. Porque si en 10 años no resolvemos los problemas de la gente, tenemos que realmente pensar muy bien qué es lo que estamos haciendo. Y desde ese punto de vista, justamente planteamos que, a futuro, esta nueva oportunidad que tenemos como país en el mundo, para la producción de alimentos, por la demanda que hay en el mundo, nos marca, más que nunca, que necesitamos de esas decisiones políticas, de políticas de Estado que den previsibilidad, reglas claras que se mantengan en el tiempo y que nos permitan solucionar los problemas y trabajar por el bienestar de todos los argentinos”.

Ruralidad con infraestructura

En este sentido, y en cuanto a lo que propone Coninagro como salida integral socioeconómica para el país, respecto de aumentar la población rural para desconcentrar los grandes conglomerados urbanos del país, Laucirica recordó que “en la Argentina la población rural es del 7,4%, cuando en otros países alcanza, el 20%”

Agregó que “este es un dato sumamente significativo de la situación en la cual vivimos, donde hay una gran concentración en las zonas urbanas y en lugares donde muchas veces no hay el suficiente trabajo, ni los suficientes servicios. Por eso insistimos en temas como el arraigo rural, como llevar infraestructura al campo son sumamente importantes para darle estas posibilidades”.

Laucirica recordó que, junto al Consejo Agroindustrial Argentino, Coninagro presentó el Plan Federal Agroindustrial que “prevé, en 10 años, una suba importante de la producción e ingreso de divisas, que tanto se reclama, y también la generación de 825.000 puestos de trabajo en el mismo lapso".

“Esto es algo muy importante para darle posibilidades a la gente de vivir en el campo. Pero la calidad de vida en el campo hay que mejorarla porque, hoy por hoy, no hay conectividad, no hay caminos rurales, no hay electrificación rural. Y muchas veces todos estos servicios son parte de las políticas de Estado necesarias para que haya ese arraigo y no estemos todos concentrados en las zonas urbanas”, enfatizó.