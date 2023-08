El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, salió al cruce de los dichos de Javier Milei sobre no negociar comercialmente con China y defendió los acuerdos bilaterales que se realizan desde el gobierno.

Bahillo enfatizó que dejar de hacer negocios con uno de los principales socios comerciales de la Argentina sería “una sequía en términos de exportación”. “Cortar exportaciones con China sería perder 17.000 millones de dólares”, comenzó diciendo.

Y arremetió: “No existe lo que dice Milei. Es de imposible aplicación que los privados hagan su negocio y que nosotros como Estado no nos metamos porque no queremos a China por cuestiones ideológicas”.

Javier Milei en el Council of the Americas: "Nosotros no vamos a alinearnos con comunistas"

Además explicó porqué el comercio de privados no es posible sin el Estado. “Es imposible que un privado venda un producto de la cadena agroalimentaria si primero no hubo un acuerdo sanitario entre ambos países. Se necesitan estos acuerdos entre los Estados para aprobar las exportaciones ", puntualizó.

En diálogo con Radio Continental, afirmó: “Pensar en el comercio internacional con total ausencia del Estado es de un desconocimiento absoluto de cómo funciona”.

Después de los dichos de Javier Milei, podría caer la exportación de carne argentina hacia China

Los dichos de Javier Milei sobre China

Desde su triunfo en las elecciones PASO, Javier Milei enfatizó que en el caso de llegar a la presidencia impulsará la ruptura de las relaciones con China, motivo de su “lucha global contra socialistas”. El economista acusó al país asiatico de “asesinar” a sus ciudadanos que “quieren ser libres”.

Tras conocerse la integración de Argentina al grupo BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, Milei reiteró su postura: "Nuestro alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel. Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas".

De igual manera, aclaró que “eso no quiere decir que el sector privado no pueda comerciar con quien se le dé la gana” e indicó que no tiene que involucrarse, pero que no promoverá lazos con quienes no respetan la libertad.

Bahillo contra Bullrich: “No sabe lo que dice”

El secretario de Agricultura reiteró su posición planteada en entrevistas pasadas de que Patricia Bullrich “no sabe lo que dice” con respecto a la quita de retenciones que tiene actualmente el campo.

Si bien aclaró que “hay que analizar y debatir” el problema que apareja las retenciones en el sector primario, sostuvo que si Bullrich “promete que sale de las retenciones de un día para otro, está mintiendo”.

Patricia Bullrich se diferenció de Milei con la dolarización y prometió retenciones cero al campo

“Si salimos de un día para otro de todas las retenciones, si las mandamos a cero, se nos van a ir al cielo los precios de los alimentos internos por la implicancia del maíz”, explicó Bahillo sobre una de las dificultades que cree que presentaría quitar el cepo rápidamente.

Además, aclaró que no se puede pensar a las retenciones como el único problema que tiene el sector agropecuario: “Si pensamos que es el único desafío para crecer nos estamos equivocando”.

Patricia Bullrich se reunió con su equipo económico para pautar medidas de gobierno si llega a la presidencia

La postura de Bullrich sobre las retenciones

Patricia Bullrich explicó que haría con las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario en caso de asumir como primera mandataria: "Retenciones cero desde el primer día. Creemos en el efecto tasa de sustitución, el campo puede incorporar 60 mil empleos por año y tener un crecimiento exponencial”, señaló.

“La tasa de sustitución está clara. Si nosotros liberamos los derechos de exportación, el campo va a crecer en empleos a 60.000 por año y 12% a 15% por año. Ese crecimiento nos trae la tasa de sustitución más cerca y sacar los derechos de exportación, generando un mecanismo de retrasar el cobro de determinados impuestos para poder ganar ese tiempo”, explicó. Bullrich agregó que en los próximos días informará los detalles de la tasa de sustitución.

“Al año 2030, sin retenciones, la Argentina puede tener un crecimiento del 50% en sus economías. Si retrasamos y vamos lentamente sacando las retenciones, nos vamos comiendo ese crecimiento, que en 2030 sería solo del 6%”, estimó la candidata.

LT