En La Rural, Juan José Bahillo dejó la puerta abierta sobre un nuevo “dólar agro”

Sin adelantar ninguna de las medias que se podrían anunciar esta tarde, el secretario de agricultura, ganadería y pesca aclaró ante los periodistas que él no es quien define las políticas. “Quien define la política cambiaria es el Banco Central”, sostuvo Juan José Bahillo en un evento que compartió con los asesores agropecuarios de cada precandidato presidencial. Defensa a los volúmenes de equilibrio.

En lo que fue la charla más extensa de “Compromiso con una nueva Argentina”, la jornada en la cual participaron los asesores agropecuarios de los principales precandidatos presidenciales en la ExpoRural 2023, el secretario no desmintió los rumores de un nuevo “dólar agro”.

“Acerca de un nuevo dólar, no tengo definiciones. Y si las tuviera no las diría”, afirmó sobre el final de su espacio en el escenario.

El funcionario remarcó: “Quien define la política cambiaria es el Banco Central, que define la política monetaria”.

“Pero no voy a polemizar. No vine a eso. Me convocaron a dar una mirada”, aclaró. Bahillo aseguró que al espacio que representa no le interesa “restringir las exportaciones”.

“Pero no podemos obviar la escasez de dólares que tenemos. Ojalá lo pudiéramos hacer, pero no tenemos disponibilidad. Pero también hay algunos que aprovechan la brecha cambiaria para una rentabilidad en detrimento de las reservas del estado. Pero no es algo de este sector”, especificó.

Enojo del campo

Desde el sector agropecuario salieron a criticar fuertemente el proyecto del Gobierno para crear un nuevo dólar. Lo hicieron luego que trascendiera que es inminente el anuncio de otro tipo de cambio diferencial para el agro, impulsado por el ministro de Economía y precandidato presidencial Sergio Massa en medio de las demoradas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las nuevas medidas también incluirían un impuesto que encarecerá ciertas importaciones.

"Este tipo de medidas dejan al descubierto los los desequilibrios macroeconómicos de nuestro país", sostuvo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

"Si hay un nuevo dólar diferencial, seguiremos con parches que benefician a algunos y perjudican a otros. Las medidas tienen que generales y beneficiar a todo el sector", agregó el dirigente rural.