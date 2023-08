Milei se concentra en sus planes de gobierno y relanza su campaña en busca de fiscales

Tras el triunfo en las PASO, Javier Milei no aminoró su marcha hacia la Casa Rosada ni tiene en sus planes aflojar el ritmo: concentrará sus esfuerzos en una agenda mediática, dedicada a explicar su programa de gobierno, y prepara un relanzamiento de su campaña a partir de septiembre. En su radar, hay otro punto que no pasa desapercibido: el reclutamiento de fiscales.

El líder libertario, como en las últimas semanas tras las primarias, aprovechará la última semana de agosto para fortalecer su presencia en medios de comunicación, en los cuales hablará de qué hacer si llega a ser el sucesor de Alberto Fernández.

En el núcleo del economista resaltan que mientras en Juntos por el Cambio y en Unión por la Patria no tienen propuestas ni programa, con divisiones a la vista, en La Libertad Avanza no hay divergencias y existe una hoja de ruta bien definida de cara al 10 de diciembre.

La campaña entró en un impasse que no durará mucho: habrá un relanzamiento en los primeros días de septiembre, con los principales exponentes del frente en acción y con diversas actividades que se estuvieron planificando en los últimos días.

Tras el cimbronazo electoral, nadie en LLA prevé grandes modificaciones ni descuidar el “cara a cara con la gente”, un aspecto que fue crucial antes del 13 de agosto, con apariciones sorpresivas en shoppings y plazas de Milei y compañía.

Bajo ese marco, Carolina Píparo, la postulante a la gobernación bonaerense, tiene confianza de que puede ganar en primera vuelta y tampoco piensa modificar su libreto de cara a octubre, con pocas exposiciones mediáticas y mucho recorrido territorial.

Ante PERFIL, un dirigente de LLA que pisa el territorio remarca que el éxito de la legisladora nacional en los comicios, en los cuales cosechó 24% de los sufragios, pasó por tener un mensaje “distinto al resto de los candidatos, donde no hubo ningún problema en hablar de mano dura y la necesidad de avanzar con un ajuste en la gestión Axel Kicillof por todo el despilfarro que hay”.

De todos modos, hay algo que la fuerza piensa ajustar de cara a la próxima contienda electoral: los fiscales para custodiar votos.

Al día de hoy, los armadores del distrito más grande del país admiten ante este medio que el resultado podría haber sido mejor pero “existieron irregularidades con las boletas”. En números, en cada municipio importante hubo entre 600 y 700 fiscales con la camiseta libertaria. Pero ese número debe duplicarse.

“En Almirante Brown, necesitás mínimo 1650 personas”, señalan desde el partido.

Por eso, ya comenzaron con una campaña de reclutamiento que hasta el momento tiene buenas cifras después de las primarias, con 200 voluntarios en promedio que se acercan para colaborar con el proyecto de LLA en cada localidad de peso.

Los aportantes a la campaña. Según el registro que ofrece la Cámara Nacional Electoral, distintas empresas colocaron fondos para la aventura del diputado nacional. Franquimar SA, una firma de tecnología, colocó 20 millones de pesos.

Otra compañía relacionada a la tecnología, Smart Commerce, dispuso de 16 millones de pesos. Y Dulkord Company transfirió según el listado 12 millones de la moneda nacional.

Lo curioso: las dos últimas compañías se fundaron en 2016 y hoy pertenecen a un jubilado de 79 años, Héctor Falvino, quien admitió el aporte.

Ciudad: Marra sueña con llegar al ballottage

Ramiro Marra, el candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad del espacio libertario, tiene un objetivo de cara a octubre: alcanzar el ballottage y dejar tercero en el distrito a Unión por la Ciudad, la alianza en la que pisa fuerte el PJ porteño.

El postulante parte de un piso del 13%, que cosechó en una elección concurrente, en la que no estuvo pegado a la papeleta del líder de la fuerza. Pero desde su entorno creen que crecerá y toman el ejemplo de lo sucedido en los comicios porteños de 2021, en los que Milei tuvo una cifra parecida en las primarias y logró en las generales 4 puntos más.

Por lo pronto, Marra asegura que va a ser “jefe de Gobierno, voy a ganar. Cuando aparecen espacios nuevos, disruptivos, ocurren las sorpresas. Hoy debemos pensar en un país, en una ciudad, en una provincia nuevas”.

“Nos dicen que somos locos porque salimos de lo establecido, de lo normal, pero lo que hoy consideramos normal está mal. Nosotros partimos del sentido común básico que es tomar modelos de otros países a los que les funcionó”, dijo en su última entrevista.

Y habló de la dolarización: “Como país tenemos un problema con el peso y lo tenemos que aceptar, si no, no vamos a cambiar nada. Se va a dolarizar igual, ganemos nosotros o no, ya está pasando, nosotros solo queremos hacer formal”.

Por último, dijo que “es increíble que Bullrich diga que Milei trabaja para Massa, cuando literalmente ella acordó aprobar la Ley de Alquileres por pedido de Massa y Laspina, su economista”.