Rector de la UNLPAM: "Es fundamental que no haya universidades de primera y de segunda"

El rector de la Universidad de La Pampa resaltó la masividad del sistema universitario reflejada en la marcha federal por la educación pública pese al intento del Gobierno de diferenciar a la UBA del resto de las universidades del país. Además señaló que desde las distintas delegaciones universitarias solicitaron un pedido de atención urgente al Gobierno para solucionar la emergencia presupuestaria pero aún no obtuvieron respuestas. “Es el Gobierno el que quiere dividir a la universidad que es la vidriera de todas las universidades, la UBA, del resto de las unviersidades del país”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Oscar Alpa es el rector de la Universidad Nacional de La Pampa y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Alejandro Gomel: Me lo imagino cantando “para la universidad lo que es de la universidad”, más que “para el pueblo lo que es del pueblo”.

Sí, y cantaría "plata para la universidad y todos los estudiantes", que no haya estudiantes de primera y estudiantes de segunda, porque no puede ser que los estudiantes no tengan calefacción en Tierra del Fuego y sí en Buenos Aires, como pasó estos días.

AG: ¿Qué lectura hace? ¿Cree que hubo un acuerdo político entre las autoridades de la UBA y el Gobierno, o más bien que fue una estrategia del Gobierno para dividir al frente universitario? ¿Por qué se le da el presupuesto a la UBA y no al resto?

Hemos repudiado la división que genera darle presupuesto a la UBA y no al resto de las universidades, porque venimos pidiendo presupuesto para todos desde principio de año. Bienvenido para la UBA que se haya dado ese 270% retroactivo enero, lo mismo estamos pidiendo urgentemente para todo el resto.

Esta división que sepera a Buenos Aires y genera una división con las univiersidades del interior es completamente injusta. El Cin está integrado por autoridades de todas las universidades del país. Yo soy rector de la Universidad Nacional de La Pampa, el Presidente del CIN es de San Luis, ¿por qué no le giraron a Tierra del Fuego, Jujuy o Córdoba?

La marcha federal no fue la marcha de una sola universidad, sino justamente una marcha federal, en cada localidad de nuestro país fue multitudinaria.

AG: Aquí en Buenos Aires nos fijamos en lo que sucedió en Plaza de Mayo, que fue una marcha impactante, pero se replicó en distintos lugares del país. ¿No es así?

Si. Hablando con cada uno de los rectores y rectoras, me comentaban que fue una marcha multitudinaria en todas las localidades. Fue una marcha de toda la familia, de la sociedad y de la comunidad.

El giro que realizaron a la UBA representa uno de los puntos de nuestro reclamo, los gastos de funcionamiento, pero los otros cuatro puntos que tienen que ver con la recomposición salarial, las obras, el tema de ciencia y técnica y las becas de los estudiantes no fueron resueltos. Así que bueno, ahora nos pasó esto, esta división que se plantea. O sea, se reconoció en buena hora para la UBA uno de los púntos que venimos planteando desde enero. Lo que hemos pedido del CIN el miércoles pasado es una pronta respuesta de parte de las autoridades nacionales para todo nuestro reclamo.

AG: ¿Hay un diálogo con el Gobierno, un avance o nada por ahora?

No, hemos entregado una nota. Creo que en las próximas horas seguramente habrá alguna respuesta del Gobierno nacional para poder avanzar sobre esto. Y bueno, como representantes del CIN, el Presidente y yo como vicepresidente iremos a escuchar y a plantear esto que decimos, la igualdad en cuanto a reconocer esta necesidad de todas las universidades de, vuelvo a decir, los cinco puntos, y en especial el gasto de funcionamiento.

AG: ¿Cuál es la situación con los gastos de funcionamiento, teniendo en cuenta que ya estamos promediando mayo? ¿Realmente peligra el dictado de clases en algunas universidades si no hay solución?

Sí, peligra. A veces parece que vamos al cierre directo o se va perdiendo la calidad educativa, porque uno va priorizando. Recordemos que estamos funcionando con entre un tercio y el 50% de lo que necesitamos, eso es lo que está llegando mensualmente debido a que no hubo presupuesto 2024.

Entonces, se empieza a priorizar. No se pueden comprar los reactivos para los laboratorios, se deja de investigar para priorizar la educación, en lugar de tener uno cada estudiante se tendrá uno en forma general, todo eso. No solo existe el peligro de cierre, que parece algo abrupto, sino que va mermando la calidad, y si seguimos así, tendremos un segundo semestre casi imposible de afrontar.

AG: Marcaba lo que sucede en el sur, y la calefacción es central.

Lo hemos hablado inclusive con las seis universidades patagónicas, sumado también a la UTN y con las delegaciones que tiene la Patagonia. Nos pasó con las facturas eléctricas, que fue a lo último, que se han multiplicado por cinco, sobre todo de marzo a abril, y ahora con el gas, que están empezando a venir las primeras facturas.

Uno se enfoca en estas dos cosas tan directas, como es la luz y el gas, porque son esenciales, pero también hay que mantener la bibliografía de la biblioteca actualizada, los reactivos de los laboratorios para poder hacer las prácticas, etc. Estos también son gastos de funcionamiento.

Los gastos de funcionamiento son uno de los cinco puntos que necesita el sistema universitario para funcionar. Esta resolución del Gobierno, como decimos en el comunicado del CIN al principio de todo, está reconociendo estos porcentajes, que desde enero estamos retrasados en ese 270%.

AG: ¿Sienten que se cortó sola la UBA e hizo un arreglo por su cuenta, sin pensar en el resto de las universidades?

No. A ver, la UBA nos acompañó en la última reunión oficial que tuvimos, que fue el 30 de abril después de la marcha. Por supuesto, las peticiones las hemos hecho igual, todas las universidades estamos necesitando ese mismo porcentaje retroactivo.

Creo que acá es el Gobierno el que quiere dividir a la universidad que es la vidriera de todas las universidades, la UBA, del resto de las unviersidades del país. Como se ha dicho entre hoy y ayer, es la vidriera, y al resto nos ha dejado con la ñata contra el vidrio.

