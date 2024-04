Salarios, gastos de funcionamiento y obras, los reclamos que llevan a la calle

La marcha del próximo martes en defensa de la educación pública universitaria y en reclamo de actualización salarial para que las casas de estudio puedan seguir funcionando prometer ser masiva e histórica porque se van a congregar toda la comunidad de la educación superior, movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y las principales centrales sindicales, desde la CGT hasta las dos CTA.

Ante este medio, fuentes vinculadas a la organización del evento remarcan que predecir un número de asistentes es difícil, sobre todo porque estiman que los miembros de la sociedad civil, los “autoconvocados”, serán miles. Es decir, será una movilización “heterogénea”.

“Hay una clave para entender la protesta de este martes: hay un gran consenso social en que la universidad pública es de calidad y se debe mantener, eso lo piensa desde un votante de Milei hasta un militante de izquierda”, remarca en contacto con este medio Pablo Perazzi, el secretario general de Feduba, la federación de trabajadores docentes universitarios, una de las organizaciones más importantes de la comunidad y quien ultima detalles para lo que sucederá el 23.

Esto no le gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La movilización estará dividida en dos partes: habrá una marcha a partir de las 15.30 hacia el Congreso Nacional. Desde allí, los manifestantes se trasladarán hacia Plaza de Mayo, donde, a las 18, se leerá un documento redactado en conjunto frente a la Casa Rosada.

En Feduba sobrevuela una idea a estas horas: que los anuncios del Gobierno de acuerdos sobre fondos y auditorías constituyen “un manotazo de ahogado” y que las cifras que lanzaron, de recomposición para gastos operativos, intentaron frenar la convocatoria pero que no tuvieron ningún resultado porque “la marcha es imparable”, expresaron.

En concreto, la Casa Rosada difundió, sin consenso previo con el Consejo Interuniversitario, que se avanza hacia un aumento “del 70% en marzo llevando la asignación por gastos de funcionamiento a $ 10.075.851.995 mensuales para las universidades nacionales y otro 70% en el mes de mayo, alcanzando los $ 14.224.732.213 mensuales, totalizando un 140% de aumento sobre la asignación base de $ 5.926.971.777 mensuales. Además, se dispuso una partida extraordinaria para atender las necesidades de los hospitales universitarios de $ 14.403.479.661.

El reclamo por los sueldos de los docentes y no docentes también estará muy latente este martes, como prometen desde la organización. El último viernes, el Frente Sindical de Universidades Nacionales rechazó la propuesta oficial de un incremento salarial para el mes de abril del 8%. “Se consideró que esta propuesta es totalmente insuficiente ya que no recupera la pérdida salarial, del orden del 50%, que recae sobre los salarios de las y los trabajadores docentes y no docentes de las universidades públicas”, indicaron desde el lado del frente.

Por otro lado, en la actividad se darán cita los gremios docentes de la CGT, con la Unión de Docentes Argentinos de Sergio Romero a la cabeza, que prometen “visibilizar la crisis que hay en el sistema de la educación”. Estos sindicatos ya pidieron que el Gobierno convoque a la paritaria nacional de los trabajadores de la educación. Caso contrario, se podrían producir medidas de fuerza.