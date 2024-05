Oscar Agost Carreño: "No es casual que Mauricio Macri se desmarque de LLA"

El diputado nacional por Hacemos Coalición Federal, Oscar Agost Carreño, sostuvo que el Gobierno tiene "muchos problemas de gestión" y calificó a la negociación presupuestaria con la UBA , que dejó afuera a las otras universidades nacionales, como una "desprolijidad". Respecto a la Ley Bases, afirmó que en el PRO creen que "hay que aprobar la ley", pero que el Senado tiene "todo el derecho de mejorarla". " Al Presidente se le acaban las excusas para poder darle a los argentinos lo que prometió en campaña", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Oscar Agost Carreño es diputado nacional por Hacemos Coalición Federal y presidente del PRO en Córdoba.

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué está haciendo el Gobierno con el tema universitario?

En medio del tema de la Ley Bases, que el Gobierno tanto necesita, haber decidido reconocer el problema de las universidades pero solo girándole fondos a la UBA y no al resto de las universidades públicas, es algo inexplicable, genera mucho ruido.

Estamos empujando, desde el Congreso, una discusión seria para ver el tema del presupuesto de la educación, que las comisiones funcionen y que entremos al recinto para corregir el tema de financiamiento, con auditorías si es necesario.

Nuestro bloque se va a juntar la semana que viene con rectores de universidades nacionales de Interior del país para adentrarnos en este momento y ver con qué podemos ayudar. Además, queremos que haya un criterio único, sin unitarios y federales en este tema.

AG: Sobrevuela una idea de toma y daca, sobre todo del radicalismo, con el tema Ley Bases en el Senado. ¿Puede haber una negociación de fondos a cambio de votos en la Cámara Alta?

Si eso fuera así, tendríamos el dictamen de la Ley Bases esta semana, pero no pasó. El Gobierno tiene muchos problemas de gestión y quizás esto forme parte de sus desprolijidades. Espero que se solucioné pronto, que la semana que viene la misma proporción de fondos que recibió la UBA, le llegue al resto de las universidades.

AG: ¿Hay muchos problemas de gestión en estos meses?

En el informe que mandó Nicolás Posse al Senado, una de las preguntas que hacía la senadora Guadalupe Tagliaferri es cuántos funcionarios del kirchnerismo había en la alta administración. Posse contestó que eran 1867 funcionarios.

Además, hay que ver la enorme cantidad de cargos que el Gobierno no ha cubierto. Entonces, entre que mantiene los cargos importantes del gobierno anterior, no ha nombrado nuevas jerarquías y las que sí nombró no están funcionando, hay una mala gestión. O está la plata pisada para gestionar o, directamente, los funcionarios no tienen firma.

Claudio Mardones (CM): El bloque de Hacemos Coalición Federal fue clave para salir de Diputados, especialmente para la Ley Bases y el paquete fiscal. Ahora se abre otro escenario, se estiran los tiempos y aparecen modificaciones. ¿Ustedes esperaban esto? ¿Creían que los cambios y el regreso a Diputados era inevitable?

Sí, lo veíamos. En Diputados se tardó 6 meses en llegar a un texto de la ley que consiguiera los mínimos apoyos. Además, el Gobierno no concedió todo lo que le pedimos, que no tenía que ver con caprichos de diputados, sino con conocer qué podría pasar en el Senado.

También celebro que hayan incorporado a Victoria Villarruel para tratar de ordenar el proceso legislativo, algo que se tendría que haber hecho antes. Lo que sí es claro, es que el Gobierno se metió en una camisa de once varas cuando unilateralmente dispuso este Pacto de Mayo, ya que un pacto involucra que varias personas acuerden. Así que por eso estamos empantanados con ese tema y ni siquiera le avisan al intendente de Córdoba.

Nosotros creemos que hay que aprobar la ley, que al Presidente se le acaban las excusas para poder darle a los argentinos lo que prometió en campaña. El Senado tiene todo el derecho de mejorarla y nosotros en Diputados, cuando vuelva, haremos lo que tengamos que hacer con el espíritu de aprobarla.

El vínculo entre el PRO de Macri y LLA

CM: Mientras estaba arrancando el debate en el Senado, hubo una reunión entre Karina Milei y las autoridades de LLA y del PRO con la intención de resistir lo posibles cambios del Senado y ratificar la aprobación originaria de Diputados. ¿Cómo le cayó a su bloque esa señal? ¿Cómo se van a mover a partir de algo que parece inevitable, como lo es el regreso de la ley a Diputados y el vericueto del artículo 81 de la Constitución?

El Gobierno siente afinidad con el bloque del PRO y viceversa. Estimaba que en el Senado se iba a dar un fenómeno similar, por eso la cena de Milei con Luis Juez. Entiendo que esa afinidad natural existe, pero el Gobierno se equivoca si piensa que eso significa que le van a regalar los votos sin que los hagan parte.

Por ejemplo, los planos de Guadalupe Tagliaferri en el Senado son súper atendibles, no es una resistencia partidaria en contra de Juez, sino algo lógico. Ahora bien, esta semana hemos dictaminado una nueva fórmula previsional para entrar en sesión en junio, y el PRO firmó un dictamen distinto al de LLA. Y eso es sano, ya que son distintas posturas. Pero el Gobierno tiene que entender que posee pocas espadas legislativas y con poca experiencia eso requiere mucha más política.

Para Oscar Carreño, el Presidente debe escuchar a Mauricio Macri.

AG: Con la reasunción de Macri como presidente del PRO, ¿el vínculo con LLA puede variar?

Es muy posible que eso suceda, de todos los dirigentes del PRO es el único que llegó a presidente. Por tanto, su impronta se verá cuando muestre una posición distinta. Como te dije, esta semana por primera vez hay un desmarque de la Libertad Avanza en un documento.

No es casual que Mauricio Macri se desmarque de LLA, es una forme de mostrar que el PRO no es socio político, sino que es un partido que comparte las ideas de la libertad de centro derecha. Incluso el ex mandatario afirmó que no está de acuerdo con como el actual presidente desprecia a las instituciones y a la política. Ojalá que Milei escuche a Macri y no se pierda la oportunidad de seguir trabajando con un bloque muy importante en el Congreso.

