"El Gobierno está equivocado": la Universidad de La Plata cuestionó el acuerdo con la UBA y evalúa acciones legales

Después de meses de reclamos y de la marcha federal que se hizo en defensa de las universidades de todo el país el 23 de abril, el Ejecutivo nacional anunció que incremetará un 300 por ciento los recursos destinados a los gastos de funcionamiento de la Universidad de Buenos Aires. La noticia generó un enorme conflicto en el sector, que se pregunta cuáles son las razones para resolver la situación de solo una institución mientras que el resto continúa en emergencia presupuestaria. Martín López Armengol, el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, consideró que la mirada del Gobierno "es equivocada", que la medida "es arbitraria" y contó que frente a una "arbitrariedad manifiesta" se evaluarán acciones legales.

En diálogo con PERFIL, López Armengol aseguró que la decisión generó "una sorpresa y un gran enojo" entre los rectores de las universidades nacionales. La tensión fue expresada a través de un comunicado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en el que se aseguró: "Resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda".

El rumor de que el Gobierno iba a acordar solo con la UBA comenzó a circular ayer por la mañana, mientras se desarrollaba un encuentro del Comité Ejecutivo de la CIN. La versión luego trascendió a las redes sociales y las autoridades universitarias de todo el país se comenzaron a preguntar qué actitud se debería tomar. "En la reunión hubo distintas opiniones. Una vez que se confirmó de manera oficial, decidimos esperar el tiempo prudencial para ver qué novedades hay. Pero si no se propone una resolución, seguiremos con medidas y no se descartan acciones judiciales. Con esta actualización, lo que se empieza a ver es una arbitrariedad manifiesta en reconocer el reclamo de una universidad y desconocer el del resto", aseguró López Armengol.

El presidente de la UNLP confirmó que todas las universidades se mantienen en contacto permanente con el secretario de Educación, Carlos Torrendel, y con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Sin embargo, aún no han recibido una explicación lógica sobre por qué el Gobierno decidió atender únicamente el reclamo de la UBA. Con las últimas novedades, la UBA tiene resuelta la cuestión presupuestaria en los gastos de funcionamiento hasta fin de año, mientras que el resto de las instituciones tienen garantizado solo un aumento este mes y en junio.

"Si observo el vaso medio lleno, veo que el Gobierno reconoció que había pendiente una actualización de los gastos del funcionamiento que estaba en el orden del 270%. Esto demuestra que el reclamo venimos haciendo es justo, razonable y que está acorde al proceso inflacionario de la Argentina. Pero que la destinataria de esta actualización sea solo una universidad es una situación inaceptable. Es una decisión discrecional, arbitraria y hasta oprobiosa, que nos da a entender que hay universidades de primera y de segunda. Es una decepción. Ahora estamos a la expectativa de que se traslade la medida que se tomó con la UBA al resto de las universidades", sostuvo López Armengol.

Apenas se oficializó el aumento presupuestario para la UBA, un sector de la política interpretó que la decisión del Gobierno se podía comprender en el marco de las negociaciones por la Ley Bases con los senadores radicales. Por un lado, la Universidad de Buenos Aires es un histórico "bastión" de la Unión Cívica Radical y, por el otro, en las últimas horas se confirmó que se iba a reactivar la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, una institución que venía siendo impulsada también por un sector del radicalismo.

El propio vicerrector de la UBA, el dirigente radical Emiliano Yacobitti, fue consultado al respecto y negó que haya algún tipo de nexo entre el alivio presupuestario y la votación en el Senado.

López Armengol, sin embargo, fue cauteloso: "Despejo del terreno cualquier especulación política. No me consta", respondió ante la consulta sobre esta versión y agregó: "Nos hemos reunido con legisladores todo este tiempo y siempre hemos sentido el apoyo". Además, sostuvo que considera más importante "poner el foco en el gobierno y no en la UBA".

"Algunos dicen que la Universidad de Buenos Aires 'traicionó', pero la decisión errónea es del gobierno. Si hay un componente adicional, yo lo desconozco. Lo que se ve es que se trata de una decisión equivocada", subrayó el presidente de la UNLP. En esta línea, insistió en que a pesar de que la Universidad de Buenos Aires es la más importante del país, solo alberga al 15% de los estudiantes universitarios de todo el país. "En Argentina hay unos 2.200.000 de alumnos en el sistema universitario y la UBA solo tiene más de 300 mil. Estás dejando afuera al 85% del alumnado", explicó.

Según López Armengol, el Gobierno se equivoca en pensar que atendiendo la situación de la UBA logrará bajar el nivel de conflicto del sistema universitario en general y subrayó que la mayor muestra de que se trata de un conflicto federal fue la marcha del 23 de abril, cuando se movilizaron miles de personas en todas las provincias. "Fue muy fuerte la decisión del Gobierno y no tengo recuerdo de que alguna vez se haya tomado una medida así. Me llama la atención que un gobierno que ha basado su discurso en la idea de una distribución objetiva de los recursos e indicadores claros, más allá de la opinión que cada uno pueda tener, resuelva esto. Hay una contradicción muy fuerte en el discurso", reflexionó.

GL/fl