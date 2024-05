Emiliano Yacobitti: "No es grato que la actualización sea solo para la UBA, vamos a seguir reclamando"

Emiliano Yacobitti desmintió que las autoridades de la UBA hayan negociado con el Gobierno recibir fondos a cambio de que la UCR apruebe la Ley Bases. “Creo que si el Gobierno tomó la decisión de aumentar el presupuesto de la UBA es porque sabe que la medida que estaba llevando a cabo era antipopular e injusta”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Emiliano Yacobitti es el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Inició su carrera política en la agrupación estudiantil Franja Morada, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Ayer, el Gobierno llegó a un acuerdo con las autoridades de la UBA y se comprometió a tomar un refuerzo del 270% para el presupuesto de gastos operativos, sin contar el salario docente. ¿Qué pasó que el Gobierno de repente cambió su postura y otorgó un presupuesto mayor a la inflación?

El Gobierno reconoció la pérdida de valor adquisitivo que tenía el presupuesto, que había quedado congelado de enero del 2023 hasta hoy. Creo que lo que pasó fue que el Gobierno escuchó un reclamo que hizo toda la sociedad sobre la terrible preocupación que existía a partir de la posibilidad de que las universidades no puedan funcionar. Esto no resuelve el problema, es una condición necesaria porque los gastos del funcionamiento, en el caso de la UBA, son del 12%.

Podríamos decir que lo que otorgaron es el presupuesto que se ve, porque influye en el uso de ascensores, en la luz y en las tarifas, pero por supuesto que lo principal siempre es el salario de los docentes, y eso no está. A nadie le sirve poder subir un ascensor y que no haya docentes de calidad que cobran un salario correspondiente. Nos queda resolver el resto de las cuestiones que hacen que las universidades públicas sean lo que son.

Respecto de salarios, ¿el Gobierno tiene que pagar lo que se acuerde en las paritarias?

En el caso de los salarios, que son el 89%, no se resuelve a través de los rectorados, sino que se resuelve directamente en las paritarias que sanciona el Gobierno. En este caso, las paritarias no se vienen cerrando con acuerdos de ambas partes.

Se hace una resolución unilateral donde el Gobierno dice cuál es el aumento que reconoce. Por eso, los docentes y los no docentes vienen perdiendo con la inflación un 42% del valor adquisitivo, algo que es terrible y hace que muchos salarios estén bajo la línea de la pobreza.

Pablo Corso: Ayer hubo un comunicado bastante duro del Consejo Interuniversitario criticando el hecho de que solo se hayan dado estas partidas para la UBA y no para el resto de las universidades públicas. ¿Esto supone una posición incómoda para la UBA? ¿De qué manera se van a seguir acompañando los reclamos de las universidades públicas?

No es una situación grata. Coincido con el documento que sacó el CIN sobre que esto se debe resolver para todas las universidades. Es cierto que la UBA, por el caso de los hospitales, tiene una diferencia particular, pero me parece que el Gobierno debe resolver esto de manera inmediata para todas las universidades.

Como autoridad de la UBA creo que tenemos la obligación de decir que el Gobierno envió esta resolución donde se compromete a mandar estos fondos, pero bajo ningún punto de vista eso significa que vamos a dejar de reclamar para que esto suceda en el resto de las universidades y para que se mejoren los salarios docentes y no docentes, además de los fondos que tienen que ver con ciencia e investigación, como las obras que son esenciales para poder ampliar casas de estudio o reparaciones como el nuevo edificio del colegio Carlos Pellegrini.

Una cosa no quita la otra, entiendo el reclamo y veo una cosa positiva, nadie puede decirle al CIN que no hubo un recorte. Hace un mes discutimos con el vocero presidencial, que nos decía que no había ningún ajuste en las universidades. Efectivamente, lo que se hace con esto, es reconocer que hubo un ajuste y actualizarlo por inflación, algo que se debe hacer en el resto de las universidades.

🗣 Comunicado del Comité Ejecutivo del CIN del 15 de mayo de 2024 https://t.co/K70sCr6QDI — CIN (@CINoficial) May 15, 2024

PC: ¿Ves voluntad política para que eso suceda?

No sé, en términos personales, me van a encontrar reclamando hasta el último centavo que haga falta para defender la educación pública en la Argentina, no solo en la UBA y no solo en los gastos de funcionamiento, así como también me encontrarán reconociendo las cosas que hacen bien desde el Gobierno.

Alejandro Gomel: Desde Unión por la Patria se dice que ahora el radicalismo va a apoyar la Ley Bases por los fondos que recibe la UBA…

Me parece que es un error, no creo que tenga nada que ver lo que pasa en la universidad con lo que pasa en la Ley Bases, no hubiese habido una marcha como la que se dio en defensa de la educación.

Creo que si el Gobierno tomó esta decisión es porque sabe que la medida que estaba llevando a cabo era antipopular e injusta. No sé que van a hacer los senadores. Yo te puedo hablar del presidente de mi partido, Martín Lousteau.

Me parece que estaría bueno que todos los senadores hagan el trabajo de Martín en el Senado. Una cosa son las universidades y otra la política en el Congreso. Obviamente, la política en el Congreso tiene que ordenar todo el reto, porque tiene que garantizar que la llegada de fondos a las universidades no sea discrecional, sino como se vota en el Congreso.

Por eso, desde el Consejo Superior, en la misma resolución, pedimos que se sancione una ley de presupuesto universitario para que quede claro cuáles son las pautas y requisitos de las universidades para la asignación presupuestaria.

No queremos universidades desfinanciadas, ni queremos rectores mendigando recursos que le corresponden.



Necesitamos URGENTE una ley que brinde previsibilidad a los recursos para TODAS las universidades y recupere el FONID.



Que algunos bloques dejen de jugar a las escondidas. pic.twitter.com/1FRfQGt77D — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) May 15, 2024

AG: Maxi Abad dijo que Martín va a votar a favor de la Ley Bases…

No sé porqué dijo eso. Yo lo escucho a Lousteau, y conociendo a Martin, si los cambios profundos que él propone no están incorporados, no creo que vote a favor.

Obviamente, si los planteos se involucran y se debaten puede ser, pero si dijo eso para mí se debe haber referido a que cuando a uno le toca gobernar, propone un dictamen y está dispuesto a votar algo si pasa los requisitos necesarios que cada legislador requiere.

Me da la sensación de que la voz de Martin está siendo escuchada por su volumen político y por ser el presidente del radicalismo. Las diferencias para con el Ejecutivo son muchas, si todavía no se dictaminó es porque no hubo mayoría.

AG: La política es negociación, por ahí pudo haber algún tipo de negociación para conseguir fondos para la UBA. ¿No hay nada de eso?

Si fuese así, yo sería el primero en decirlo. Bajo ningún punto de vista negociaría algún fondo por algo que yo creo que está mal, mucho menos le pediría a Martin que vote algo que no corresponde, porque eso era pan para hoy y hambre para mañana. Necesitamos que las cuestiones presupuestarias se resuelvan de fondo, sino terminan perdiendo parte de su autonomía.

En este caso, se vota un presupuesto, que no se votó, y después con la inflación termina desactualizado, algo que el Gobierno de manera particular termina actualizando.

