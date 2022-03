Tagliaferri, sobre el acuerdo con el FMI: "Cristina no vota, no debería ni emitir opinión"

Guadalupe Tagliaferri, senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, se refirió al debate que se viene en el Senado para tratar el proyecto del oficialismo para lograr un acuerdo sobre la deuda con el FMI.

En ese marco, consideró que la votación será "más tranquila" y a favor, luego de que en Diputados se protagonizara una maratónica sesión y se lograra la media sanción. Asimismo, dijo que la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Kirchner, no debería "ni opinar" respecto del acuerdo o no con el Fondo Monetario Internacional, ya que no vota en el Congreso.

En diálogo con María Laura Santillán en La mañana de CNN Radio (AM 950), Tagliaferri manifestó que lo importante era que la Argentina no cayera en un default.

Tagliaferri está a favor del proyecto para acordar con el FMI

"Lo más importante era que la Argentina no cayera en default", expresó, y por eso advirtió que "hoy en el senado será más tranquilo".

Cristina Kirchner busca cerrar la discusión por el FMI con un rápido tratamiento en el Senado

"Las preguntas serán por qué se tardó tanto tiempo y cuáles serán los pasos que siguen", anticipó, y adelantó que el proyecto "va a salir gracias al acompañamiento y la responsabilidad de Juntos por el cambio. Nos hacemos cargo y queremos no tener la responsabilidad de llevar la Argentina al default".

"Cristina Kirchner no debería opinar"

Respecto de la postura de Cristina Kirchner sobre el acuerdo con el FMI, Tagliaferri aseguró que la exmandataria dejó "clara" su postura en contra de acordar, al igual que su hijo Máximo Kirchner. "La postura de Cristina quedó clara a través de su video".

Sin embargo, argumentó que como "Cristina no vota", la vicepresidenta "no debería ni emitir opinión".

Antes de la prueba en el Senado, Guzmán visitó a AF en Olivos para hablar del FMI

"El kirchnerismo tiene esta forma de construcción que es simplemente relato cuando en la realidad pasan otras cosas", precisó.

Críticas a la gestión de Alberto Fernández

Por último, la senadora cuestionó la gestión de Alberto Fernández y la manera de manejar la problemática económica argentina en el Congreso: "Lo importante es controlar la inflación y ver cómo va a crecer la economía".

"El presidente busca la gobernabilidad cuando nunca la tuvo. El presidente nunca tuvo las riendas. La gente necesita trabajo. En el Senado nunca vimos los temas que les preocupa la gente", concluyó.

