"Basta de estigmatizar y criminalizar": desayuno masivo para personas en situación de calle contra el gobierno porteño

Organizaciones sociales, legisladores de la oposición y organismos de Justicia brindarán este martes un desayuno masivo para personas en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La convocatoria es a partir de las 9 en el Obelisco y, a las 10, habrá una conferencia de prensa en la que se plasmará el eje principal de los reclamos: “La ilegalidad del protocolo de salud mental y los operativos de ‘higiene y limpieza’ del Gobierno de la Ciudad”.

La manifestación tendrá como objetivo “visibilizar y repudiar la mirada estigmatizante del gobierno porteño sobre las personas en situación de calle”, en el marco de una polémica campaña de Jorge Macri llamada "Operativo de Orden y Limpieza", con la que mostró en sus redes sociales a empleados haciendo tareas de higiene y agentes desalojando a personas de espacios públicos. También compartió en sus stories una serie de fotos con el “antes” y el “después” de la intervención —que fueron criticadas— y que finalmente el jefe de Gobierno eliminó y reemplazó por información de un Centro de Integración Social.

“Basta de represión a las personas en situación de calle. Basta de estigmatizar y criminalizar esta problemática”, demandan los sectores "preocupados por el deterioro social" en la Ciudad que convocaron al desayuno masivo de este martes. “En las últimas semanas se pudo ver la saña y el recrudecimiento del accionar que está teniendo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien a través de sus redes sociales mostró la política de espacio público que lleva adelante: traslados de las personas y retiro de sus pertenencias, limpiando la zona como si se tratara de mobiliario o basura”, denunciaron.

Las polémicas publicaciones de Jorge Macri

“Con la misma lógica desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat armaron un protocolo de intervención de salud mental, sin ser el organismo correspondiente, que además no respeta las legislaciones vigentes en la materia, con el único fin de estigmatizar y encerrar de manera compulsiva en hospitales neuropsiquiátricos a la población en situación de calle”, explicaron. A principios de febrero se anunció la ampliación del servicio de unidades de psiquiatría del SAME y Jorge Macri dijo: “Estamos trabajando en una normativa local porque la Ley de Salud Mental Nacional actual no sirve”.

Además, organizaciones populares, legisladores y organismos de Justicia exigieron la “aplicación de las leyes 3.706 y 27.654 con presupuesto adecuado al número real de personas que componen esta población”, en referencia a las normativas sobre “protección y garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle” y sus derechos “al acceso y al uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos”. De acuerdo al Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle publicado en diciembre del 2023, hay “al menos 8.028 personas en situación de calle” en la Ciudad de Buenos Aires.

Diego Kravetz defendió el desalojo de personas en situación de calle: "Es inconvivible para los vecinos"

En la convocatoria para el desayuno de este martes, las organizaciones sociales y los funcionarios de la oposición señalaron que, “siguiendo con esta política de estigmatización y criminalización” del jefe de Gobierno, el Secretario de Seguridad y Jefe de la Policía Metropolitana, Diego Kravetz, declaró que las personas en situación de calle “‘están cómodos viviendo en las ranchadas con sus amigos’ y que el 50% de esta población tiene antecedentes penales”.

La denuncia se refiere a declaraciones que brindó Kravetz el domingo 5 de mayo en TN, cuando defendió la decisión de no permitir que personas duerman en las calles de CABA. "No es opción dormir en la calle", insistió el funcionario, quien detalló que entre 2000 o 3000 personas asisten diariamente a los paradores distribuidos por toda la ciudad y que, no obstante, alrededor de 1300 se niegan a utilizarlos. "Algunos son adictos, otros con problemas psiquiátricos o psicológicos, y otros 650 con antecedentes penales, con una lógica de convivencia parecida a las que hay en las cárceles", lanzó.

Kravetz: "Esto no es dormir donde uno quiere, es ir a paradores o irte de la Ciudad"

"Se arman ranchadas, se drogan, roban algo y después lo venden. No hay posibilidad de que estas personas se queden en la calle. Una cosa son los que tienen problemas reales de consumo, y otra es los que aprovechan la situación para cometer delitos", alegó y añadió: "El fenómeno se ve bastante en la zona de Constitución, pero se fue expandiendo a lugares como Palermo, Colegiales, Villa del Parque, entre otros. Creo que no hay que castigar a la persona que tiene esta vida, pero es ya inconvivible (sic) para los vecinos, imaginate salir de tu casa y ver un colchón en la puerta. El Estado da muchos recursos, pero esto no es dormir donde uno quiere, es ir a paradores o irte de la Ciudad".

A pesar de los datos que arrojó el último Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, con más de 8.000 personas en situación de calle en CABA, Kravetz dijo: “Nos encontramos una situación compleja porque hay mucha gente en situación de calle. En el censo del 2006 había 725 personas durmiendo en las veredas o cajeros automáticos. Hoy hay más de 4000”.

Quiénes firmaron la convocatoria para la manifestación de este martes

Proyecto7 Gente en situación de calle, Cooperativa Boca CALLE, Libres del Sur, Federación por la Soberanía, Junta Interna ATE INDEC, SIPREBA, Escuela Isauro Arancibia, Asociación Civil Isauro Arancibia, MTD Aníbal Verón, Red Puentes-Nuestramerica Movimiento Popular, Comedor de Barrancas "El Gomero", Somos Barrios de Pie, Hambre No, Casa Esquina Libertad, CADH, Auge, Jóvenes de Pie, CORREPI, Beto Pianelli, Sec. General de AGTSYP (Metrodelegados), Frente Popular Papa Francisco, Frente Federal La Patriada, Federación Rural, Nuestra Patria, Pueblo Unido, Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, Frente Alto Menjunje, La Barriada, APDH Regional CABA.

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Corriente Nacional y Popular 25 de mayo – CABA, Asamblea de Plaza Almagro, Corriente Nacional de la Militancia - Militancia Popular, Casa Santa Cruz, Hecho en Bs As - Empresa Social Cooperativa, Ciudad Sin Techo, Gente en Situación de calle, Asociación Civil Miguel Bru, El Hormiguero, Peronismo por la Ciudad, Militancia Popular, Radio Viral Comunitaria, Soberana-Izquierda Popular, Eli Gómez Alcorta, Martín Ogando, Herramienta Social Soberana, UTEP, Espacio Puebla, Corriente 17 de agosto.

El Gobierno denunció que casi la mitad de los comedores populares registrados "no existen"

Juan Pablo Odezaille (Legislador UxP CABA), Matías Barrotaveña (Legislador UxP CABA), Maru Bielli (Legisladora UxP CABA), Berenice Iañez (Legisladora UxP CABA), Matías Lammens (Legislador UxP CABA), Juan Manuel Valdés (Legislador UxP CABA), Victoria Montenegro (Legisladora UxP CABA), Victoria Freire (Legisladora UxP CABA), Claudio Ferreño (Legislador UxP CABA), Claudia Neira (Legisladora UxP CABA), Magdalena Tiesso (Legisladora UxP CABA), Delfina Velásquez (Legisladora UxP CABA), Juan Modarelli (Legislador UxP CABA), Andrés La Blunda (Legislador UxP CABA), Maia Daer (Legisladora UxP CABA), Alejandro Grillo (Legislador UxP CABA), Graciana Peña Fort (Legisladora UxP CABA), Franco Vitali (Legislador UxP CABA), Paula Penacca (Diputada Nacional UxP x CABA).

Cele Fierro (Legisladora CABA, FIT Unidad – MST), Alejandrina Barry (Legisladora CABA, FIT Unidad – PTS), Gabriel Solano (Legislador CABA FIT Unidad – PO), Agrupación H.I.J.O.S Regional Capital, la Boca Resiste, Foro Permanente de Migrantes y Refugiados CABA, Lisandro Teszkiewicz (Auditor General de la Ciudad), Asamblea de Agronomía, CTA Autónoma CABA, CTA de los Trabajadores CABA, ATE CABA, Nuevo Encuentro, Asamblea de Escobar y Daniel “Tano” Catalano (Secretario Gral. ATE CABA y Secretario Gral. CTA Capital).

ML / ED