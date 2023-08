Elecciones 2023: disyuntivas de Bullrich y Massa; inasistencias de Milei

El día 13 de agosto se celebraron las elecciones PASO (Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias) en Argentina.

Los resultados de las elecciones, según la Cámara Nacional Electoral, respecto al voto para presidente con una participación de 69,62% del total del padrón electoral, fueron los siguientes:

El precandidato Javier Milei de la Libertad Avanza presentó una lista única que obtuvo 30.04% de los votos válidos emitidos positivos.

La precandidata Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio obtuvo 16,98% de los votos válidos emitidos positivos y ganó la interna en la alianza contra Horacio Rodríguez Larreta que obtuvo un apoyo del 11,29% - en total Juntos por el Cambio sumó28,27%-

El precandidato Sergio Massa de Unión por la Patria obtuvo 21,40% de los votos válidos emitidos positivos y ganó la interna en el frente oficialista contra Juan Grabois que obtuvo un apoyo del 5,87% - en total Unión por la Patria sumó27,27% -

El precandidato Juan Schiaretti del nuevo partido peronista no kirchnerista, Hacemos Unidos, presentó una lista única que obtuvo un apoyo de 3,83%.

Miriam Bregman del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT) obtuvo 1,85% de los votos emitidos positivos y ganó la interna del frente de izquierda contra Gabriel Solano que obtuvo un apoyo de 0,80% - en total el FIT sumó 2,65% -

Votos no emitidos (abstención electoral) + no positivos (voto en blanco) = 30,38%.



A partir de tales datos, los interrogantes que más se formulan a dos meses de que se celebren las elecciones generales, es si algún candidato cuenta con chances de ganar en primera vuelta o si el ballotage será inevitable, y si se llegara a un ballotage cuáles candidatos de los tres más competitivos podrá resultar en la dupla que se disputará la presidencia.

Si observamos los votos que obtuvo cada partido o coalición en su conjunto podemos afirmar que se presentó un empate técnico; en rigor, La Libertad Avanza obtuvo solamente 1,77% más votos que Juntos por el Cambio y Juntos por Cambio solamente 1% más que Unión por la Patria.

Con estos primeros datos podemos deducir una primera conclusión, las tres fuerzas políticas como “equipo” necesitan conquistar votos ausentes o en blanco, que representaron en las PASO nacionales, un porcentaje aún mayor que el que obtuvo el candidato más votado individualmente.

Por su parte, si observamos los votos que recibió cada candidato, claramente nos alejamos de tal empate técnico, ya que Milei, como candidato único en su partido, llevó la delantera con una diferencia de 13,06% respecto a los votos que obtuvo Patricia Bullrich – quien se consagró como candidata de Juntos por el Cambio - y con una diferencia de 8,64% respecto a los votos que recibió Sergio Massa – quien se consagró como candidato de Unión por la Patria -.

Disyuntivas e inasistencias

Mucho se deduce observando experiencias pasadas, sobre cómo el voto del precandidato que perdió en la interna no se transfiere automáticamente al candidato que ganó de su mismo partido. En estas elecciones esta deducción toma aún más fuerza, y así los dilemas de Patricia Bullrich y Sergio Massa probablemente emerjan, junto al rol que pueden jugar la cuarta y quinta fuerzas, que no podrán ganar la elección, pero sí podrán probablemente influir sobre el futuro probable ballotage.

Empecemos con el dilema de Patricia Bullrich y el rol de la cuarta fuerza más votada, la de Juan Schiaretti: durante toda la campaña pre PASO, Patricia Bullrich enfatizó mucho en mantener un perfil nítido, duro y corajudo, bien distinto al que ella indilgaba y criticaba a Rodríguez Larreta.

En este orden de cosas, los “halcones” de Bullrich se negaron rotundamente a la incorporación del peronista ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a la coalición, una incorporación con la cual se mostraban muy a gusto las “palomas” de Rodríguez Larreta – el PRO blando, el peronismo republicano, la UCR, la Coalición Cívica, etc. - En las PASO, Rodríguez Larreta obtuvo una cantidad de votos muy inferior a la esperada, pero Patricia Bullrich también – y Juntos por el Cambio como equipo también -.

Pero Patricia ganó la interna y debe encender motores para alistarse a ganar la elección general, ya sea en primera vuelta o en una segunda instancia o ballotage. Ahora bien, si Patricia no se desperfila, no se vuelve más “paloma”, puede no retener los votos que eligieron a Rodríguez Larreta, y necesita estos votos, porque Patricia obtuvo muchos menos votos propios que Javier Milei y menos votos propios que Sergio Massa. ¿Esto quiere decir que votos de las “palomas” migrarían al peronismo no kirchnerista de Schiaretti? No lo sabemos.

Sí sabemos que, retrocediendo en el tiempo, las “palomas” simpatizaban con el peronista cordobés, que las “palomas” se quedaron sin nada de cara a la elección del 22 de octubre, ya que Patricia Bullrich competirá como presidenta, Néstor Grindetti como gobernador bonaerense y Jorge Macri como jefe de gobierno porteño, y sabemos que la prolongada competencia pre PASO fue descarnada entre el bullrichismo y el larretismo. 11,29% fue poco apoyo hacia Rodríguez Larreta pero actualmente representa mucho apoyo para Patricia Bullrich.

Por lo tanto, si Patricia no se muestra menos “halcona” puede perder voto “paloma”. Sin embargo, si Patricia se “palomiza” puede perder voto “halcón”, que en un menú para el 22 de octubre cuenta con un “león”, que con enorme voracidad ostenta engullirse a “palomas”, “halcones”, al Banco Central y hasta la misma moneda nacional.

Vayamos al dilema de Sergio Massa y el rol de la quinta fuerza más votada, la de Miriam Bregman: el competidor en la interna de Unión por la Patria, Juan Grabois, mostró una aversión inusitada hacia Sergio Massa al extremo de llamarlo en un reciente acto público “sinvergüenza, vende patria y cagador”.

El ideario de Grabois consiste básicamente en arremeter contra la propiedad privada y el liberalismo en cualquiera de sus versiones, y éste coincide con el de la izquierda de los trabajadores de Bregman y no concuerda con la versión Massa de casi todos los tiempos.

El 5,87% de apoyo que obtuvo Grabois fue muy poco pero ahora representa mucho para Sergio Massa, ya que sin ese apoyo se puede alejar de la línea de empate técnico que logró con las otras dos fuerzas competitivas. ¿Esto quiere decir que votos de Grabois migrarían al frente de izquierda de Bregman? No lo sabemos. Sí sabemos que, retrocediendo en el tiempo, Grabois rechazaba fervientemente la candidatura de Massa, y que, si Massa se comporta como la versión Massa de casi todos los tiempos, la izquierda de Grabois no se sentirá representada en absoluto.

Por tal motivo, si Massa enfatiza su versión última nacional&popular tal vez pueda retener los votos graboisianos y sumar algún otro voto kirchnerista. Sin embargo, si Massa candidato se torna más nacional&popular, Massa ministro de Economía poco o nada podrá lograr en sus negociaciones con el FMI y demás organismos multilaterales de crédito, y si esto pasa, la devaluación y la inflación pueden seguir profundizándose, y con esto la ingobernabilidad económica y con esto la ingobernabilidad política, y esto para el candidato oficialista implicaría el acabose.

Por su parte, Javier Milei debe retener voto propio, y como sus competidores, captar voto ausente o en blanco, pero no se enfrenta a tan importantes desafíos pre electorales como sus contrincantes. Sí, el violento libertario debería rendir cuenta ante una sociedad un tanto adormecida, que le cree su aversión a “la casta” que no trabaja, mientras él es diputado nacional hace un año y ocho meses, y, según la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, de las 115 votaciones que se hicieron en ese período en la Cámara Baja solamente asistió a 51. Durante el año en curso, 2023, no presentó ningún proyecto y no integra ninguna de las 46 comisiones parlamentarias.