Massa, entre dos necesidades: desgastar a Bullrich y que Milei no siga creciendo

Con un escenario de tres tercios en donde no sobra espacio para crecer, más que buscar nuevos votantes, la estrategia de Unión por la Patria será la de limitar los sufragios de sus competidores. El objetivo hacia octubre tendrá que ver con que Javier Milei no se escape y con invisibilizar a Patricia Bullrich para que quede relegada al tercer puesto, mientras el oficialismo intenta meterse en el ballottage.

Según los cálculos que hacen desde el comando de campaña, el candidato más votado no pasará el 33% y los otros dos terminarán también por encima de 30 y muy parejos. Los números que tiene hoy el oficialismo que llegan desde el mismo lugar que el viernes preelectoral daba ganador a Javier Milei hablaban de un 33, 31, 31. El ballottage está para cualquiera.

¿El 30% que sacó Javier Milei el 13 de agosto es el techo o el piso? en Unión por la Patria no lo subestiman y creen que aún puede crecer. Por eso, buscarán que no se escape. Apuntarán directamente al electorado joven de clase media baja del líder libertario que se concentra en las ciudades más pobladas.

El rompecabezas que arman por estas horas en el equipo de campaña es sobre cómo ganar votos de Milei para que no se escape y, al mismo tiempo, que no se caiga. Aunque el candidato de La Libertad Avanza denunció que el día de la elección le robaron votos, sus boletas fueron cuidadas por el aparato peronista que ahora lo deberá volver a hacer. “Hay que dejarlo hasta el ballottage”, admiten. Necesitan una segunda vuelta con Javier Milei. “Si pasa Patricia estamos listos”, reconocen. Los intereses del líder libertario y los del peronismo siguen siendo los mismos: ambos buscan dejar a Bullrich afuera.

Los jóvenes de entre 16 y 29 años representan el 27% del padrón electoral. Aunque la mayoría de los votantes de esta franja etaria que acompañó a Milei descreen del Estado, sufren la falta de trabajo o están bajo la informalidad, Sergio Massa cree que captar a algunos de ellos al mismo tiempo que busca polarizar con Milei. No les hablará en el mismo lenguaje que el candidato más votado, sino que los mensajes llegarán segmentados mostrando cómo “el loco” puede terminar perjudicando a ese sector que cree que ya no tiene nada para perder. Todo será a través de las redes sociales, en donde este electorado mantiene su vida más activa.

Mientras le habla a los jóvenes de Milei, también habrá tiempo para los jubilados de Patricia Bullrich. La dirigente del PRO que ganó sus internas cosecha su mayor cantidad de votantes entre los mayores de 65 años. Aunque desde Unión por la Patria hicieron todos los esfuerzos para recordar el recorte del 13% a los salarios de estatales y jubilados cuando la candidata fue ministra de Trabajo, muchos jubilados la acompañaron con sus votos. “Debemos desgastar a Bullrich entre los jubilados”, insisten. La próxima semana, una de las primeras medidas tendrán que ver con recomponer sus salarios.

Otra de las preguntas que se abren hoy cerca del candidato oficial tiene que ver con que si deben ir a buscar a quienes no fueron a votar. Esa estrategia que buscaba llevar al 70% la participación, ahora algunos dirigentes recomiendan no repetirla. El que no fue a votar, ya es más probable que vote en contra, por lo que alentar la participación ya no sería una opción. “Al que estás llamando a votar ya lo que le dijiste para agosto no lo convenció y lo más probable es que si entra al cuarto oscuro es para votar en contra”, reconocen.

Mientras esperan la plata del Fondo Monetario Internacional para anunciar las próximas medidas, desde el oficialismo sólo se ocupan de multiplicar las diferencias que se dan hoy en Juntos por el Cambio, que tiene el desafío de retener la mayor parte del electorado. Allí también creen que pueden ganar votos: la figura de Patricia Bullrich deja sin opción al votante del medio que buscaba no irse a ningún extremo.

“Mientras nosotros fidelizamos al 100% los votos de las PASO, ellos dejan casi un 20% de los votos en el tránsito de las internas a las generales”, evalúan. Juan Grabois se encargó de hablarle a su militancia y dejar en claro que hay un único camino. El objetivo es que esos votos no se vayan a la izquierda.

En UxP miran al otro lado y aseguran que los gestos de Horacio Rodríguez Larreta no fueron contundentes. En la foto, ni siquiera se le ve la cara. Ahí creen que también pueden pescar.

Dónde pescar

Jóvenes libertarios. El candidato de Unión por la Patria cree que puede recuperar votos de los más jóvenes que acompañaron a Javier Milei por desencanto con la economía y con el Estado. Apuntará a la clase media baja de zonas urbanas.

Jubilados. En el oficialismo saben que la franja etaria que se ubica por encima de los 65 años, fueron los principales votantes de Patricia Bullrich. Buscarán desgastar a la dirigente mientras anuncian medidas.

Ausentes. A diferencia de las PASO, en donde se intentó generar mayor participación ahora hay quienes creen que ya no deben ir a buscar esos votos, que en su mayoría, serán en contra.