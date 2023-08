Patricia Bullrich: “Algunos votantes de Juntos por el Cambio se desplazaron a Milei, pero van a volver”

—¿Qué análisis hace de las PASO y por qué Milei terminó con un 30%?

—Nosotros teníamos una competencia y no hay mucha costumbre en Argentina de competencias. Entonces había un interrogante: ¿van a poder estar juntos después? Esa pregunta quizás hizo que gente que iba a votar a Juntos por el Cambio tuviera cierto miedo a que eso no suceda, siendo una interna donde se dirimía el liderazgo y el tipo de cambio que vamos plantear. Un cambio profundo, de fondo, verdadero, con coraje. Eso se definió. Pero el contexto de la idea que podía haber algún tipo de quiebre generó un cierto temor en votantes de JxC, pero son votantes que van a volver.

—¿Votantes que se desplazaron a Milei o que estuvieron ausentes?

—Algunos se desplazaron a Milei, sin duda.

—¿Qué escenario se imagina hoy: un ballottage con Milei o usted, Massa o Milei en primera vuelta?

—En este momento lo que queremos es concentración total y absoluta en nuestra propuesta, en nuestra fuerza, en nuestro liderazgo, en las cosas que tenemos que hacer para que la Argentina tenga la gobernabilidad que necesita para resolver sus principales problemas. Por ejemplo: tenemos que armarnos muy fuerte en Santa Fe, voy a salir a apoyarlos a (Maximiliano) Pullaro y a (Pablo) Javkin, porque si ahí alineamos el gobierno de Santa Fe e intendencia de Rosario entramos el primer día con una fuerte inusitada a encapsular y no permitir que se siga expandiendo el narco en todo el país. Y además liberamos a los rosarinos. Eso son los aspectos de gobernabilidad. Por otro lado, me voy a poner los borceguíes y la campera y a caminar la provincia de Buenos Aires porque no podemos permitir, de ninguna manera, que sea el lugar en que se queden los funcionarios kirchneristas. Esta vez, y no es un problema de nombres, sino de lo que representó y representa el kirchnerismo en Argentina: un vaciamiento cultural, un vaciamiento educativo, una sociedad esclavizada. Tenemos que poner toda la fuerza en ganar la Provincia. Quedamos a dos puntos y medio de Kicillof. Y con Néstor (Grindetti) los vamos a llamar a todos: a Santilli, a Ritondo, a Iguacel, a De la Torre, a Maxi Abad, por supuesto De Luca (jefe de la campaña bonaerense), a todos. Somos los únicos en condiciones de garantizar un triunfo en Buenos Aires para que no sigan germinando las ideas kirchneristas y no vuelvan. Es una oportunidad histórica.

—¿Volviendo a las PASO: ¿no cree que la interna con Larreta fue muy dura y eso conspiró para que JxC quede segundo debajo del 30%?

—La verdad que, por cómo se fueron moviendo los dirigentes, hubo muchos que pensaron que ese era el lugar adecuado para un próximo gobierno. Y nosotros aparecimos como un “cisne negro”. Fue como un partido de fútbol: cuando cuesta ganar con juego limpio, se meten fouls. Eso pasó, pero ya está. Hemos mostrado madurez, todos juntos y detrás de la nueva fórmula presidencial.

—¿Qué lugar imagina para Larreta?

—Tenemos una decisión: ahora nuestro objetivo es ganar esta elección y se gana hablándole a la gente de sus problemas y no repartiendo cargos. No es una discusión hoy.

—¿Habló con Milei sobre los ataques sobre usted acusándola, por ejemplo, de un escrache en Tigre o sobre su marido (Guillermo Yanco) y un comunicado de la DAIA crítico?

—Le mandé un mensaje y nunca me contestó. Y me habló por los medios. Le mandé otro mensaje a su celular felicitándolo cuando fue el más votado, aunque no ganó, solo ganamos Massa y yo que competíamos; él no compitió contra nadie. Tampoco me respondió y me agredió públicamente. Con mi marido que no se meta, porque a él no le gusta que se metan con su hermana. Mi marido no es político. Espero que le haya quedado claro que conmigo no va a tener espacio para ese tipo de mensajes.

—¿Cómo hará para conservar los votos que sacó Larreta con un sector de la UCR y la CC?

—Ese voto jugó por JxC, está en JxC. Votó con claridad. Partimos de nuestro voto y vamos a votar a los que no votaron, a los que votaron a otras opciones. Somos los que estamos en condiciones de generar un cambio profundo, rápido, de shock, que cambie la economía y la seguridad como los dos temas principales. Que no maten a la gente en la calle y que no haya inflación: los dos puntos en los que tenemos la capacidad de garantizarlo. Tenemos gobernadores, intendentes y una fuerza parlamentaria capaz, desde el primer día, de trabajar el paquete de leyes para votar y derogar.

—¿Massa y el oficialismo terminarán terceros?

—Massa está tomando de su propia medicina: todo corto plazo. Le veo un panorama cada vez más difícil para el kirchnerismo. Por eso, la fuerza capaz de derrotarlos y que no vuelvan más es JxC. Y el carácter para que no vuelvan es el de Patricia Bullrich, porque yo ya mostré que me puedo meter con los narcos para ganarles la batalla, pelear contra los sindicalistas, lo que hice en la 125 para defender al campo. La gente sabe que no eludo ninguna batalla.

—¿Qué rol tendrá Mauricio Macri?

—Estamos terminando una nueva campaña. Vamos a determinar, con él, cuál es su rol.