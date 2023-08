Federico Storani: "Por Javier Milei no voto nunca"

El referente de la UCR, Federico Storani, opinó sobre el liderazgo de Mauricio Macri en Juntos por el Cambio y las políticas de Javier Milei. “Estoy en las antípodas ideológicas de lo que explica Milei”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9)

¿Te sorprendió el resultado de Javier Milei en las elecciones?

Sí, fue claramente sorpresivo. Pensaba que podía llegar a un 20%, como mucho.

En el análisis posterior, hay un montón de factores concurrentes que lo intentan explicar, no todo es “voto bronca”, también hay un voto de esperanza, de que algo nuevo venga. El mensaje es que como lo anterior fracasó, Milei se presenta como algo nuevo.

Estoy en las antípodas ideológicas de lo que explica Miei, el engrosamiento del mercado que él hace ya no se practica en ningún lado, la dolarización de la economía sería caótica para el país, y la venta de armas u órganos humanos tampoco ayudan mucho. Ser un negacionista del calentamiento global le pone un límite, claro, que lo pone la naturaleza.

¿Esa misma distancia la tenés también con Patricia Bullrich?

No, la misma no. Si el liderazgo lo va a ejercer Mauricio Macri, que apoyó a Patricia Bullrich y, a su vez, el mismo día del escrutinio se paró un par de metros por delante de ambas fórmulas y le hizo guiño muy indisimulado al propio Javier Milei, que este correspondió rescatándolo, pero insultando al resto de la "lacra" que lo acompañaba, o como él lo denomina, la “casta”, nosotros no lo aceptamos.

Es importante anclarse en un lugar y yo me anclo en el pensamiento socialdemócrata moderno, que defiendo con convicción.

Entonces, Bullrich tendría que dar demostraciones de no compartir la perspectiva que tiene Macri sobre Milei, si no el radicalismo, finalmente, terminaría votando a otro candidato…

Yo digo lo que estamos debatiendo algunos dentro del radicalismo. Tropezar con la misma piedra no es lo ideal, ya vimos que la presidencia de Macri fue una coalición electoral. Estamos en las antípodas del pensamiento de Mauricio Macri sobre Milei.

Alejandro Gomel (AG): Con respecto a esto, ¿te preocupan los movimientos que está haciendo Mauricio Macri?

Por supuesto que sí, porque va en lo contrario de lo que sería lo racional.

En la Capital Federal, Evolución Radical obtuvo el 48%. Que no se haya tenido en cuenta para una integración y el hecho de que Jorge Macri responde al liderazgo de Mauricio Macri, que tiene un alejamiento muy claro con el radicalismo, hace que nosotros tengamos que empezar a debatir que tenemos que ser el embrión de una construcción diferente, un planteo refundacional del radicalismo, con un anclaje en un pensamiento socialdemócrata.

¿Por qué no hubo un candidato radical?

Fue una desinteligencia que no hubiera un candidato radical.

En su momento parecía que habían llegado a una fórmula de acuerdo, que era competir en una interna abierta a medias, que tuviera un solo candidato, para tener mayor competitividad. Eso no se consumó y era evidente que el radicalismo solo, en esta instancia no tenía una chance competitiva, aunque yo hubiese preferido ir con un candidato propio.

Está dividida la UCR: una cosa es el "radicalismo Malbec" mendocino, y otra lo que representaban Gerardo Morales o Facundo Manes…

Si, es así. El Grupo Malbec está totalmente sometido al PRO, e incluso el presidente del comité de Provincia de Buenos Aires lo entretuvo a Facundo Manes hasta el final, porque ya tenía un acuerdo, y además había comité de campaña, en muchos lugares, donde ya se planteaba la candidatura de Patricia Bullrich.

Yo pensé que gran parte del radicalismo ya estaba con gran parte del PRO…

Yo no diría que gran parte, porque es minoría desde el punto de vista nacional. Una parte sí, es un radicalismo mucho más conservador, mucho más invertebrado y que sigue por inercia pero que ha perdido el espíritu rebelde de la palabra radical.

Claudio Mardones (CM): ¿Usted cree que esta situación que está viviendo el radicalismo es responsabilidad de Morales? ¿Quiénes son los responsables de la situación política actual del radicalismo?

No hay un solo responsable, yo también lo soy, no me quiero sacar la responsabilidad como tantos otros. El problema que tuvo Morales fue que no tuvo la posibilidad de disciplinar al partido tras una fórmula del radicalismo. Creo que eso hubiese allanado el camino para tener un candidato radical.

Insisto, aun cuando todavía estaban presentes dos precandidatos radicales ya había comités de campaña que se organizaban en distintas provincias con la candidatura de Bullrich, como en Córdoba. Me parece que en el futuro hay que actuar con mucha más energía, porque si no, finalmente, terminamos absorbidos por una ideología política que no es nuestra.

¿Qué pasa si llega a un balotaje con distintos candidatos?

No voy a hablar todavía de ese tema porque es un debate en curso

¿Creés que Milei va a estar en un balotaje?

Sí, está cerca. Hay una cantidad de factores concurrentes en el voto de Milei, hay un cuestionamiento de la falta de eficiencia en la resolución de algunos problemas objetivos, como la inflación y la pobreza. Los servicios que tendría que prestar el Estado no se están cumpliendo, eso da razones para una ineficiencia.

Creo que Milei estaría situado en un balotaje, la gran duda es quién lo acompaña.

Está claro que si está Milei en el balotaje votarías por el otro candidato...

Sí, por Milei no voto nunca.

