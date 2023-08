Patricia Bullrich: "Si el gobierno pierde el control tiene que pedir el estado de sitio"

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, opinó de los rumores de saqueo tras algunos hechos delictivos en el país y afirmó que el gobierno nacional debería conformar un comité de crisis junto a ministros de Seguridad locales y dueños de supermercados, para evitar mayor tensión social. También insistió en la necesidad de llamar a la paz social y, en caso perder el control, propuso “pedir el estado de sitio”.

“El gobierno tiene que ordenarse y, si necesita algo porque esto se desborda, tendrá que llamar al Congreso y pedir medidas más drásticas. Si se pierde total y absolutamente el control, el gobierno tiene que llamar a pedir el estado de sitio. Hoy todavía no lo sabemos, pero tiene que tener todas las hipótesis de lo que puede llegar a suceder”, declaró la exministra de Seguridad.

El artículo 23 de la Constitución Nacional establece que “en caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales”.

Además, en entrevista con TN, Bullrich destacó su gestión durante la presidencia de Mauricio Macri, ya que “teníamos un mecanismo donde todos los supermercados y almacenes del país estaban conectados con el Ministerio nacional y los de las provincias para alertar frente a cualquier tipo de movimiento, y una tarea de prevención que permitía accionar antes de que las cosas sucedieran”.

En este sentido, convocó a que el gobierno nacional gestione un mecanismo similar y opinó: “El caos se combate con orden. En este momento, si no existe un mecanismo claro e institucional, y no hay una fuerza policial que pueda acudir a los pocos minutos a los supermercados, la situación se puede desmadrar”, alertó.

Rumores de saqueos por WhatsApp y cierre de comercios: día intranquilo en CABA y varias provincias

“Debe haber un comité de crisis donde estén el Presidente, el ministro de Seguridad de Nación, los 24 ministros de Seguridad de todo el país, los dueños de todos los supermercados, los intendentes, todos previniendo que el país entre en una situación de caos”, consideró Bullrich.

De acuerdo a Patricia Bullrich, “hay que llamar a la paz social” y, para ello, un mecanismo adecuado sería brindar respuesta a la demanda de alimentos a través del Ministerio de Desarrollo Social. “Decirle a la gente que pueden buscar alimentos al municipio, que desvíen de los supermercados y la propiedad privada lo que está sucediendo”, propuso.

La candidata a presidenta cree que “la situación económica del país, con precios que aumentan todos los días, la sensación de que no hay nadie gobernando y la soledad de la gente frente a la violencia, generan un contagio fuerte”. “El orden va a venir de un gobierno que se ponga al frente. Creo que falta autoridad, pero la noción de orden es muy contradictoria con este gobierno”, analizó Bullrich.

Crearon un "mapa de saqueos" para chequear los casos denunciados en todo el país

La líder de Juntos por el Cambio declaró: “Yo vengo diciendo esto desde hace meses: el desorden parece ser la ley. Necesitamos llegar a las elecciones y que haya un cambio de gobierno normal”.

Por último, comparó a la situación actual con un incendio y dijo que “cuando arranca parece que es pequeño, pero de pronto el incendio toma cientos de miles de hectáreas, es envolvente, aparece por cualquier lado y nadie sabe cómo pararlo, porque evidentemente no tienen un mecanismo para hacerlo. Claramente no hay prevención”, sostuvo.

“Frente a ese incendio uno tiene que utilizar todos los mecanismos de urgencia que estén cerca del lugar para calmar a la sociedad, pero para eso tiene que haber autoridad. Sino es la ley de la selva, es la falta de Estado”, concluyó la candidata presidencial, distanciándose de su rival libertario, Javier Milei.

Las críticas de Patricia Bullrich a Aníbal Fernández, Gabriela Cerruti y Javier Milei

Patricia Bullrich criticó al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por haber declarado que los robos organizados a comercios de CABA, Mendoza, Córdoba y Neuquén no fueron “saqueos”, sino “hechos delictivos organizados a través de grupos de WhatsApp”. La exministra respondió: “Me pregunto qué ideología tiene al diferenciar esto de un saqueo, legitimando el saqueo y distinguiéndolo de esto, que es un crimen. Son lo mismo”.

También se preguntó qué tareas de prevención llevó adelante Aníbal Fernández: “El ministro de Seguridad dice que ya sabía desde el viernes que esto iba a pasar y dejó pasar el fin de semana… cuántas alertas”, se lamentó Bullrich y agregó que “pensar que la situación de desborde sucedió por algo en las redes, es de muy baja estofa”.

Sobre las declaraciones de Gabriela Cerruti, portavoz presidencial, la líder de Juntos por el Cambio cuestionó: “No puede hablar así, como si estuviera en un programa de niños de las 10 de la mañana”. “Es una cosa muy seria, el país se puede desbordar, necesitamos orden”, apuró Bullrich e insistió en la creación de un comité de crisis.

"¿Dónde está el orden? Cualquier persona que está viendo esto por televisión y tiene un supermercado cerca de su casa está diciendo: '¿dónde está el ministro? ¿dónde está el gobernador? ¿dónde veo al presidente y a la vicepresidenta? ¿dónde están los ministros del Interior y Seguridad? ¿en sus casas?'", interpeló Bullrich en TN.

Finalmente, la exministra de Seguridad contestó a una publicación realizada por el candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, en la que el ganador de las PASO sostuvo que “el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad”.

“Si bien la situación es delicada, ello no avala la violencia. Si entendemos que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre, gran parte de la solución está cerca”, prometió Milei. Por ello, Bullrich opinó que no debe “tomarse esto de manera electoralista”. “El tuit de Milei es electoralista. Me parece que no es un momento para pensar en cómo uno se para frente a las elecciones, sino en cómo uno de una solución”, sugirió la candidata.

